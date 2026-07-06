Галерея «Система» в честь дня рождения устроила «Ремейк»

Художникам галереи предложили переосмыслить их же работы из «системной» коллекции. Вышел весьма разнообразный набор. Кто-то решил продолжить тему, как Анна Касс. Кто-то пошел от частного к общему, как Северин Инфанте, кто-то, наоборот, погрузился в детали, как Ира Ленсберр. Кто-то расширил тему, как Паша Хомич, Андрей Двин или Олеся Рубеко. Ростан Тавасиев создал приквел, Анна Барыбина, Дарья Калугина и Руди Молачек предпочли сиквел. Southside Grooven и Катя Афонина сменили медиум. А Алена Кирцова и Миша Most поиграли с масштабом. Не подвели и гости вернисажа, оформив инсталляцию на галерейном подоконнике.

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