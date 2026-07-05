Семья Трампа заработала 10,7 млн долларов на документальном фильме о Мелании

Доход опубликован в финансовой декларации за 2025 год, в нем есть строчка лицензионной выплаты за права на фильм «Мелания», который Amazon MGM Studios купила за 40 млн долларов и еще 35 млн потратила на его продвижение. В прокате фильм собрал лишь около 16,6 млн долларов по всему миру, после чего вышел на Prime Video. В декларации также указана выплата в размере более 521 тыс. долларов за лицензирование мемуаров «Мелания» издательству Skyhorse Publishing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Сенатор США Элизабет Уоррен называла сделку с Amazon по производству фильма «откровенной взяткой» и попыткой заслужить расположение администрации Трампа. Основатель компании Джефф Безос эти обвинения отверг, назвав покупку фильма разумным бизнес-решением.

Всего же за 2025 год Трамп задекларировал доход минимум в 2,2 млрд долларов – это более чем вдвое больше, чем в 2024 году.