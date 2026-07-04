Ad Marginem исследует «Экономику каменного века» в формате фестиваля

В центре творческих индустрий «Фабрика» сегодня, 4 июля, проходит «Черный рынок» — традиционный фестиваль выходного дня от Ad Marginem, который на этот раз проводят под знаком «Экономики каменного века». Тема отсылает к книге антрополога Маршалла Салинза, считавшего палеолит эпохой настоящей удовлетворенности жизнью. Публичная программа ставит целью проверить эту теорию на практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ad Marginem Фото: Пресс-служба Ad Marginem

В проекте участвуют более 50 участников: независимые издательства, культурные институции и другие представители книжного рынка и не только. В лекционной программе заявлены как классические темы (директор ИСАА МГУ расскажет, как культурный код определяет правила бизнеса), так и выступление о том, «как открыть самую нишевую кофейню», «как выжить в лесу» — и при чем здесь искусство. Кроме того, разнообразное меню мастер-классов, открытие нескольких выставок и уличный спектакль.