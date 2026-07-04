Тысячу лет голой по городу

Каждый год в Великобритании в июле проводился Фестиваль Годивы. В этом году он отменен. Но это не уменьшит славы леди Годивы. О ней сняты фильмы, ей посвятил стихи великий английский поэт Альфред Теннисон. Ее конная статуя стоит в центре Ковентри. Ее имя носит бренд шоколада. Ее образ вошел в историю мировой культуры благодаря тому, что она сделала (или, скорее всего, не делала) почти тысячу лет тому назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самая старая картина, посвященная леди Годиве. Автор — Адам ван Ноорт. В окне в правом верхнем углу — то ли эрл Леофрик, то ли Подглядывающий Том

Фото: Herbert Art Gallery & Museum Самая старая картина, посвященная леди Годиве. Автор — Адам ван Ноорт. В окне в правом верхнем углу — то ли эрл Леофрик, то ли Подглядывающий Том

Фото: Herbert Art Gallery & Museum

Текст: Алексей Алексеев

Настоящая Эрл (граф) Мерсии Леофрик, сын Леофвайна, живший в XI веке, вряд ли мог подумать, что тысячелетие спустя его в первую очередь будут вспоминать не как одного из самых могущественных феодалов англосаксонской Британии, не как основателя монастыря в Ковентри, а как мужа своей жены. Супругу эрла звали Годгифу, что по-древнеанглийски значит «дар Бога». В латинизированном варианте — Годива. Она родила мужу девятерых детей, ее сын Эльфгар после смерти отца стал эрлом Мерсии. Имя Годивы занесено в Книгу Судного дня (так красиво называется рукописный двухтомник с материалами первой английской переписи). Годива щедро жертвовала драгоценности монастырям и церквям. Вот что известно про настоящую, историческую Годиву. Но в веках в буквальном смысле слова живет имя другой Годивы — леди из легенды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббатство святого Альбана, в стенах которого родилась легенда о леди Годиве

Фото: Slawek Staszczuk / Loop Images / Universal Images Group / Getty Images Аббатство святого Альбана, в стенах которого родилась легенда о леди Годиве

Фото: Slawek Staszczuk / Loop Images / Universal Images Group / Getty Images

Легендарная Графиня Годива, глубоко религиозная женщина, желала освободить жителей города Ковентри от тяжкого налогового бремени, наложенного ее мужем, эрлом Леофриком. Она неоднократно обращалась к супругу с такой мольбой. У него такие просьбы вызывали лишь недовольство. Он неоднократно запрещал ей заговаривать на эту тему. Но Годива продолжала донимать супруга этой просьбой. Тогда он дал ей такой ответ: «Сядь на коня голой и проезжай по рыночной площади города, от одного края до другого, пока люди собираются на рынок, а когда вернешься, можешь требовать от меня что угодно». Годива спросила: «А если я сделаю это, исполнишь ли ты мою просьбу?» Леофрик ответил: «Да». Тогда графиня, возлюбленная Богом, в сопровождении двух солдат, как рассказывают, подошла к коню, села на него обнаженной, распустила волосы, так что они покрыли ее тело словно вуалью, и проехала через рыночную площадь, так что никто ничего не видел, кроме ее белоснежных ног. Когда она вернулась к мужу, эрл был настолько поражен ее поступком, что освободил жителей Ковентри от непомерных налогов, подтвердив это хартией. Такова первая версия легенды, записанная Роджером Вендроверским, монахом из аббатства святого Альбана в Сент-Олбансе, графство Хартфордшир, в хронике «Цветы истории» (Flores Historiarum). Для хроники Роджер Вендроверский отобрал истории, записанные его предшественниками, по принципу привлекательности и разнообразия. Как он сам написал в предисловии, «достойные похвалы, подобно тому как цветы разной расцветки собираются с разных полей». Роджер Вендроверский не отличался высокими моральными устоями. В аббатство святого Альбана он попал после того, как на предыдущем месте службы был уличен в краже пожертвований прихожан. Откуда он взял историю о леди Годиве — неизвестно. То ли сам придумал эротическую байку, мучаясь от целибата, то ли услышал местную легенду и записал. Возможно, пользовался чужими записями, не дошедшими до наших дней. Есть и такая версия. Процессия во главе которой ехала верхом на белом коне обнаженная женщина, была древним языческим ритуалом, связанным с культом плодородия. В народе об этом еще помнили, а монах решил переиначить ее смысл, придав истории нравоучительное христианское содержание.

Сиквел за сиквелом Эрл Леофрик умер в 1057 году. Монах Роджер Вендроверский записал легенду между 1231 и 1237 годом. Более ранних свидетельств о поездке леди Годивы не существует. Более чем за 170 лет — ничего. Зато более поздних свидетельств — хоть отбавляй. Переписчики один за другим добавляли в легенду новые детали или меняли старые. Первым делом вычеркнули двух солдат, которые должны были подсадить Годиву на лошадь. Потом выяснилось, что графиня проехала утром через центр города с целью освобождения жителей Ковентри от всех пошлин, кроме пошлины на лошадей. Ричард Графтон в «Пространной хронике Англии» (1568 год) уточнил, что перед тем как совершить свой поступок, Годива встретилась с городскими властями и рассказала, что она собирается сделать. Тогда всем горожанам приказали на время ее поездки оставаться дома, закрыть ставнями окна и не смотреть на улицу. Виновна ли Елизавета Батори в 650 убийствах В следующем столетии добавилась новая деталь. Преподобный Роуленд Дэвис в 1690 году увидел на Бродгейте, центральной улице Ковентри, скульптуру, изображающую мужчину, смотрящего в окно, которая была установлена «в память о парне, который подглядывал, как королева скачет обнаженной по городу». Шесть столетий с лишним никто не подглядывал, а вот надо же… 1724 годом датируется первое свидетельство о том, что подглядывающий был казнен. Еще каких-то полвека — и в 1773 году становится известно имя подглядывающего — Том. Еще девять лет — и стала известна его профессия: портной. Так родилось вошедшее в английский язык выражение «Подглядывающий Том» (Peeping Tom). Была альтернативная версия имени — Актеон, при этом он каким-то образом был еще и женихом леди Годивы. Но эта плохо продуманная история не выдержала испытания временем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кольер. «Леди Годива». Написанная в 1898 году картина выставлена в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри

Фото: Buyenlarge / Getty Images Джон Кольер. «Леди Годива». Написанная в 1898 году картина выставлена в Картинной галерее и музее Герберта в Ковентри

Фото: Buyenlarge / Getty Images

Леди Годива в живописи Самая старая картина на сюжет легенды о леди Годиве датируется 1586 годом. Ее заказали власти города Ковентри художнику Адаму ван Ноорту. Если приглядеться, в углу картины можно увидеть человека, который смотрит из окна. Возможно, это Подглядывающий Том. По другой версии — эрл Леофрик, решивший проверить: она что, действительно решила это сделать? Со временем состояние картины ухудшилось, и в 1681 году власти Ковентри заказали ее копию художнику по фамилии Эллис. Мужчина в окне на копии отсутствует. В 1833 году британский живописец Джордж Джонс создал полотно «Леди Годива готовится к поездке через Ковентри» (сейчас картина в собрании британской галереи Тейт). Несколько лет спустя Джонс продолжил тему картиной «Возвращение Годивы». В 1842 году было опубликовано стихотворение Альфреда Теннисона «Годива», написанное им после посещения Ковентри. «…Потом она поспешно поднялась Наверх, в свои покои, расстегнула Орлов на пряжке пояса — подарок Сурового супруга — и на миг Замедлилась, бледна, как летний месяц, Полузакрытый облачком... Но тотчас Тряхнула головой и, уронивши Почти до пят волну волос тяжелых, Одежду быстро сбросила, прокралась Вниз по дубовым лестницам — и вышла, Скользя, как луч, среди колонн, к воротам, Где уж стоял ее любимый конь, Весь в пурпуре, с червонными гербами. На нем она пустилась в путь — как Ева, Как гений целомудрия. И замер, Едва дыша от страха, даже воздух В тех улицах, где ехала она…» (перевод Ивана Бунина). После стихотворения Теннисона легенда о леди Годиве стала одной из любимых тем британских и американских художников второй половины XIX века. Леди Годива обращается с просьбой к мужу. Леди Годива молится перед поездкой. Леди Годива едет по Ковентри. Кроме легенды несколько раз темой картин становилась посвященная Годиве уличная процессия в Ковентри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джойс Паркер в образе леди Годивы во главе карнавального шествия в Ковентри. 1962 год Фото: John Franks / Keystone / Getty Images Памятник леди Годиве в Ковентри Фото: Christopher Furlong / Getty Images Каждый час жители Ковентри и приехавшие в город туристы могут видеть леди Годиву и Подглядывающего Тома Фото: Coventry Telegraph Archive / Mirrorpix / Getty Images «Леди Годива» проезжала верхом не только по улицам Ковентри. Дороти Фарго в ее образе. Лос-Анджелес, 1937 год Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images 15-летняя школьница и натурщица в художественном училище Патрисия Педрик в образе леди Годивы на карнавале в лондонском Баттерси-парке. 1957 год. И костюм, и окрас лошади не соответствуют легенде Фото: Hulton Archive / Getty Images В 2001 году Хайди Клум выбрала на Хэллоуин костюм леди Годивы Фото: Evan Agostini / Contributor / Getty Images Шестиметровая кукла, изображающая леди Годиву, изготовленная к лондонской Олимпиаде 2012 года Фото: Joe Giddens / PA Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 7 Джойс Паркер в образе леди Годивы во главе карнавального шествия в Ковентри. 1962 год Фото: John Franks / Keystone / Getty Images Памятник леди Годиве в Ковентри Фото: Christopher Furlong / Getty Images Каждый час жители Ковентри и приехавшие в город туристы могут видеть леди Годиву и Подглядывающего Тома Фото: Coventry Telegraph Archive / Mirrorpix / Getty Images «Леди Годива» проезжала верхом не только по улицам Ковентри. Дороти Фарго в ее образе. Лос-Анджелес, 1937 год Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images 15-летняя школьница и натурщица в художественном училище Патрисия Педрик в образе леди Годивы на карнавале в лондонском Баттерси-парке. 1957 год. И костюм, и окрас лошади не соответствуют легенде Фото: Hulton Archive / Getty Images В 2001 году Хайди Клум выбрала на Хэллоуин костюм леди Годивы Фото: Evan Agostini / Contributor / Getty Images Шестиметровая кукла, изображающая леди Годиву, изготовленная к лондонской Олимпиаде 2012 года Фото: Joe Giddens / PA Images / Getty Images

Леди Годива ведет народ за собой В Ковентри с 1218 года ежегодно проводилась ярмарка, которая начиналась в День Святой Троицы (первое воскресенье после Пятидесятницы) и длилась целую неделю. В 1678 году впервые было зафиксировано документально, что ярмарка начиналась с процессии Годивы. В тот год леди Годиву изображал сын местного жителя Джеймса Суиннертона. Участники процессии несли деревянную фигуру в старинной одежде, изображавшую Подглядывающего Тома. В разные годы и века процессия выглядела по-разному, но обычно в ней участвовали власти города, а впереди шествия ехала верхом женщина в облегающем платье телесного цвета, изображавшая леди Годиву. В 1842 году произошел небольшой скандал. «Годива» выпила лишнего и ее пришлось поддерживать, чтобы она не упала с лошади. В 1854 году епископ Вустера возмущенно заявил, что по улицам Ковентри в образе леди Годивы возят «бирмингемскую шлюху». К началу XX века процессию Годивы стали проводить уже не ежегодно, а только по особым случаям, таким как коронация Эдуарда VII в 1902 году, Георга V в 1911 году, окончание Первой мировой войны и т. п. В 1936 году преуспевающий бизнесмен из Ковентри Уильям Бассетт-Грин заказал шотландскому скульптору сэру Уильяму Риду Дику статую, которая получила официальное название «Самопожертование», хотя все ее называют просто «леди Годива». Сэр Дик трудился над заказом долго. Торжественное открытие памятника состоялось 22 октября 1949 года. На постаменте высечены строки из стихотворения Теннисона и посвящение Бассетт-Грина «благотворительнице ушедшей эпохи» и жителям Ковентри. «Леди Годива» — единственный конный памятник за пределами Лондона, признанный особо важным объектом культурного наследия. В 1953 году на Часовой башне на Бродгейте были установлены новые часы. Раз в час из-за циферблата выезжает желтоволосая кукла на белом коне. Над ее головой открывается окно, из которого высовывается голова Подглядывающего Тома. В 1967 году в Ковентри торжественно отмечали 900-летие поездки леди Годивы по городу (дата, разумеется, условная). С середины 1980-х жительница Ковентри Прю Порретта взяла на себя роль «леди Годивы». На рубеже XX и XXI веков процессия Годивы возродилась, стала частью Фестиваля Годивы. В 2017 году город отпраздновал 950-летие легендарной поездки. Это празднество было проникнуто духом мультикультурности. Прю Порретта была облачена в прекрасный плащ ручной работы, сшитый из 950 цветов, созданных детьми и местными жителями специально к юбилею. Ее сопровождали 20 «сестер Годивы», представлявшие различные вероисповедания и общины. Они были одеты в традиционные одежды. Шествие проходило под звуки африканских барабанов. В 2026 году Фестиваль Годивы в Ковентри не состоится. Вместо него будет бюджетно-малоформатное музыкальное мероприятие Godiva in the City («Годива в городе»). В городской казне нет денег, чтобы достойно почтить свою самую знаменитую землячку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из немого короткометражного фильма 1911 года «Леди Годива» Фото: Vitagraph Studios Съемки фильма «Леди Годива» (2008) с Фиби Томас в главной роли на улицах Оксфорда Фото: Chris Radburn / PA Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Кадр из немого короткометражного фильма 1911 года «Леди Годива» Фото: Vitagraph Studios Съемки фильма «Леди Годива» (2008) с Фиби Томас в главной роли на улицах Оксфорда Фото: Chris Radburn / PA Images / Getty Images

Леди Годива в кино Кинематограф освоил тему леди Годивы, еще не научившись говорить. В 1911 году в США вышел на экраны девятиминутный фильм «Леди Годива» режиссера Джеймса Стюарта Блэктона с Джулией Суэйн Гордон в главной роли и Хэлом Уилсоном в роли Подглядывающего Тома. В 1921 году в Германии выпустили уже полнометражную ленту со звездой немого кино Веймарской республики Хедой Вернон в главной роли. Хоть на афишах и значилось «По мотивам стихотворения лорда Теннисона», создатели ленты немного доработали сюжет старинной легенды. В финале замок Леофрика, повышенного в чине с эрла Мерсии до правителя всей Англии, рушится, злодей Леофрик погибает, а леди Годива не только спасается, но и воссоединяется с любимым мужчиной. Фильм показывали в Германии и США. В Великобритании его прокат был запрещен Британским советом по классификации фильмов. В 1928 году короткометражный фильм «Леди Годива» сняли в Великобритании. Главная ценность этой ленты в настоящее время состоит в том, что на пленке были запечатлены улицы старого Ковентри. Во время Второй мировой войны город был практически уничтожен в результате германских бомбардировок. В 1955 году в США выпустили картину «Леди Годива из Ковентри», сюжет которой соответствовал легенде. Вот только главную роль исполнила рыжеволосая Морин О’Хара, тогда как Годива была блондинкой. В нескольких картинах с именем «Годива» в названии главная героиня — не супруга средневекового эрла. В британской комедии 1951 года Lady Godiva Rides Again (в американском прокате — Bikini Baby) девушка из провинции участвует в конкурсе красоты в образе леди Годивы. В комедии Lady Godiva: Back in the Saddle (Великобритания, 2007) от старинной истории мало что вообще осталось, кроме Ковентри. По сюжету фильма коррумпированный мэр и американский гангстер хотят построить казино там, где проехала на коне леди Годива. В 2008 году вышла в прокат еще одна британская комедия — «Леди Годива». В ней героиня соглашается проехать голой, но даже не по Ковентри, а по Оксфорду, и не для того, чтобы избавить кого-то от налогов, а чтобы собрать деньги для арт-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники дуэта Peter&Gordon и «леди Годива» в лондонском Гайд-парке

Фото: Bill Rowntree / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images Участники дуэта Peter&Gordon и «леди Годива» в лондонском Гайд-парке

Фото: Bill Rowntree / Daily Mirror / Mirrorpix / Getty Images

Леди Годива и скандалы Образ леди Годивы давно вышел за пределы города Ковентри и Великобритании. В 1927 году в Чикаго проходил благотворительный гала-вечер «Бал искусств». Организаторы мероприятия объявили: «Во имя искусства на Бал искусств приедет на белом коне леди Годива, на которой будет только улыбка и прическа боб». Цена билетов на мероприятие взлетела с $3 до $15. Но даже по такой цене (примерно $275 на современные деньги) было куплено 3 тыс. билетов. Но не все были в восторге от объявленного псевдоисторического шоу. Радикальных любителей средневековой истории возмутила прическа боб. У леди Годивы, как известно, были длинные волосы. Но особенно сильно почему-то выражали недовольство любители лошадей. Леди Годива появилась на балу — 21-летняя художница из Детройта Розалинда Хайтауэр. Газета The New York Times писала, что у нее длинные светлые волосы. На вопрос о костюме Хайтауэр ответила так: «Нескромно? Я не так это вижу. Для меня невысокая полная женщина в короткой юбке — это вульгарно. Но человеческое тело — это прекрасно, когда его масса хорошо сбалансирована». Но все-таки организаторам гала-вечера пришлось внести корректировки в программу. «Леди Годива» была без лошади. Понять, насколько откровенным был ее наряд, по газетам того времени невозможно. Известно лишь, что она появилась на сцене, встав в громадную старинную раму — как будто она героиня картины. На присутствующих это не произвело впечатления. Кстати о лошадях. В скачках в Великобритании, Ирландии, Австралии не раз участвовали лошади по кличке Леди Годива. В 1966 году британский поп-рок-дуэт Peter & Gordon (Питер Эшер и Гордон Уоллер) выпустил песню Lady Godiva. В ней они неудачно использовали слово «стриптиз». Лучшие люди Ковентри (депутат парламента, лорд-мэр и настоятель кафедрального собора) выступили с резким протестом против песни. Депутат парламента У. Уилсон выразил надежду, что в танцзалах Ковентри пластинку с этой песней ставить не будут. Достопочтенный Х. С. Н. Уильямс сказал, что песню не слышал, но любую песню про стриптиз осуждает. Музыканты извинились и объяснили, что их неправильно поняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1975 году леди Годива неожиданно проявила солидарность с советскими евреями, желающими выехать в Израиль

Фото: PA Images / Getty Images В 1975 году леди Годива неожиданно проявила солидарность с советскими евреями, желающими выехать в Израиль

Фото: PA Images / Getty Images

Леди Годива — символ протеста В сентябре 1975 года в Лондоне проходила 62-я конференция Межпарламентского союза (МПС). На конференцию прибыла советская делегация в составе 14 человек. Советских парламентариев встретили протестующие. В их числе была одетая в купальник 17-летняя Мэри Энн Томас из Катерхема, графство Суррей, верхом на своей лошади по кличке Блю Стрик. Томас и другие участники протеста требовали освобождения доктора Михаила Штерна, осужденного в СССР на восемь лет лишения свободы, и разрешения выезда в Израиль советским евреям (кампания по освобождению Штерна, организованная Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар, дала плоды — в 1977 году Штерн был освобожден и выехал из СССР, но приехал почему-то не в Израиль, а в Нидерланды, где стал известным сексологом). Месяцем позже стриптизерша Санни Дей, выступавшая под псевдонимом «Богиня бабочек», проскакала по Нью-Йорку в купальнике телесного цвета, заявив, что она таким образом протестует против нежелания властей США помочь Нью-Йорку справиться с финансовым кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подобно тому как императору Наполеону после смерти пришлось стать коньяком, леди Годиве пришлось стать шоколадом Фото: Bebeto Matthews / AP Американская актриса Лейтон Мистер, символизирующая леди Годиву в рекламной кампании шоколадного бренда Godiva, рядом с картиной, изображающей легендарную леди Годиву, в Нью-Йоркской публичной библиотеке Фото: Craig Barritt / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Подобно тому как императору Наполеону после смерти пришлось стать коньяком, леди Годиве пришлось стать шоколадом Фото: Bebeto Matthews / AP Американская актриса Лейтон Мистер, символизирующая леди Годиву в рекламной кампании шоколадного бренда Godiva, рядом с картиной, изображающей легендарную леди Годиву, в Нью-Йоркской публичной библиотеке Фото: Craig Barritt / Getty Images