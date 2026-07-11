«Я вызываю у детей неподдельные эмоции»

В конце июня в российский кинопрокат вышла комедия «Распаковка», где одну из ролей исполнил видеоблогер, певец и телеведущий Влад Кобяков. Weekend решил узнать у кумира российских и белорусских детей, зачем ему опыт съемок и как XXS превращается в L.

Беседовала Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026

Фото: Атмосфера кино

Какие ощущения от статуса киноактера? Автографы просят?

Автографы просили и раньше. Но думаю, у меня появляется более взрослая аудитория — мы же везде активно рассказываем про фильм. А киноаудитория все равно — люди постарше.

Раньше какая была аудитория?

От школьников, пожалуй. И заканчивалась подростками, которым уже больше 18 лет.

То есть идея пойти в кино была в том числе, чтобы расширить аудиторию?

В большей степени — чтобы получить новый опыт, снявшись в большом кино. А вот сейчас в июле я приступаю к съемкам небольшого сериала про школу. И там съемочных смен у меня уже в три раза больше — 60.

Телевизионная камера, с которой вы уже давно умеете взаимодействовать, сильно отличается от кинокамеры?

Тут очень важна съемочная команда, и в первую очередь операторы. На фильме у нас был Вадим Потеев. Он перед каждым дублем выходил и четко выстраивал кадр, чтобы учесть все всполохи, лучики, приколюхи. И он делал это с таким энтузиазмом, что я, глядя на него понимал: сплоховать не выйдет. А вообще везде важны профессионалы: если за камерой они, неважно, на телевидении, в кино, на съемках влогов, то и вам все будет делать легко.

Как вам на площадке работалось с профессиональными актерами? Вы задумывались о получении актерского образования?

Я на днях встречался с Максимом Лагашкиным в Минске — моим партнером по «Распаковке». И вот он вспоминал, поскольку мы обсуждали нашу премьеру, что, когда ему позвонили и сказали, что придется сниматься с блогером, он воспринял новость как катастрофу. Но потом ему показали мое фото, рассказали обо мне. И он вдруг: «Ё-моё, это же тот человек, голос которого меня будит постоянно в 8 утра после ночных смен, потому что мой сын под него собирается в школу!» То есть он меня в некотором смысле уже знал. И согласился участвовать в фильме.

Ну а уже после первого съемочного дня мы с ним посидели в ресторане, поговорили. И дальше все шло, как по маслу. Он, кстати, тоже верит в силу команды на площадке. И мы с ним теперь очень хорошо общаемся. Я получаю от него ценные советы именно по актёрской деятельности. И в кадре он мне очень сильно помогал микрорекомендациями: «грусть надо играть вот так», например. Правда, конечно, когда он поздравлял меня с днем рождения, то сказал: «Я тебе желаю в том числе продолжения актёрской деятельности. Но поучиться все-таки нужно».

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Прислушаетесь?

Идти в вуз, наверное, мне уже поздновато. Но какие-то личные курсы от того же Макса Лагашкина, или от Паши Деревянко, я бы рассмотрел. И ребята, думаю, с удовольствием со мной позанимаются, по крайней мере, поставят меня на эти рельсы, по которому я буду двигаться дальше и набираться опыта.

Еще забавный момент. У меня же детская аудитория. А тут я был у Максима на дне рождения, и туда пришло очень много актёров — больших профессионалов, которых мы видим каждый день и в кино, и на сцене. А у них у всех есть дети. И Максим смеялся, говоря, что пригласил меня, чтобы все эти звезды сделали со мной фото для своих сыновей и дочерей. И кажется, я могу к каждому из них благодаря вот этой личной истории обратиться за советом.

Чем вы объясняете свой успех у детей?

Тем, что вызываю у них неподдельные эмоции. Ребёнка же невозможно обмануть. И он не будет льстить или говорить неправду. Он четко определит, что ему нравится, а что — какая-то фигня, кринж.

Кстати, дети уже не совсем дети. Вот есть мерч, который продается на концертах. И раньше самый маленький размер у нас был 2XS, а самый большой M. Сейчас спрос на 2XS упал на 80%. Зато вырос на L. Ребята подходят на концертах и говорят «спасибо за детство». А им уже лет по 15. И ведь правда, когда мы начинали записывать песни, снимать видео, им по четыре года было.

Помимо удовлетворения это еще наверняка заставляет думать об ответственности. На вас же растет поколение?

Ну все-таки у нас не одно поколение. Как минимум, нас еще слушают родители. И это они решают, что можно, а что нельзя их детям. И за автографами взрослые тоже подходят, говорят, что мы их возвращаем в молодость, на школьные дискотеки.

Ну а про ответственность мы все понимаем. И мы транслируем в целом позитивные персонажи. Потому что есть блогеры, которые изначально выезжают за счет негатива, хайповых историй. У нас в целом этого нет. Мы двигаемся на позитивном созерцательном контенте.

Алкоголь, курение мы в кадре тоже никогда не покажем. И про информационную грамотность мы с аудиторией говорим: почему важно слушать проверенные источники, фильтровать контент в интернете.

А как вам на съемках с ребенком работалось?

Я не сказал бы, что исполнитель роли Бори Марк-Малик Мурашкин ребёнок. Он уже взрослый парень, который знает, чего хочет. И у него колоссальный опыт работы перед камерой. Да и вообще не бывает детей артистов. Как только ты встаешь на этот путь, ты взрослеешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Следующая фотография 1 / 9 Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026 Фото: Атмосфера кино

Съемочная группа фильма пришла к вам с сюжетом про блогера. Или вы сами как-то на них вышли?

Когда мы в первый раз встречались с компанией «Киноцентр», чтобы обсудить идею фильма, общение было в формате интервью. И ребята спросили, какие сложности есть в блогерской работе. Во многом за счет моих ответов они и придумали историю, которая легла в основу сюжета — закулисье блогерской жизни.

Вы сталкиваетесь с негативной реакцией, когда говорите, что занимаетесь блогингом? Объясняете, что к чему?

За последние пять лет мы дали по стране не меньше 500 концертов. Я совершил не меньше 400 перелётов. И отработал кучу съёмочных дней в разных шоу, программах — помимо производства своего контента. Сейчас у меня уже такой опыт, что нет смысла кому-то что-то доказывать. Мы работаем, делаем продукт, его видят зрители. Мы выпускаем песни, выступаем с концертами, на фестивалях, ведем мероприятия. А если кому-то кажется, что мы просто так гребем деньги лопатой, то пусть он возьмет камеру, поедет на студию — и сделает что-то подобное. А мы посмотрим на конечный результат.

Не могу не спросить про планы? И про желание отойти от развлекательного формата в сторону чего-то более серьезного. Есть оно?

Вообще, в «Распаковку» мы вложили непростые моменты, когда смотришь, и прямо пробивает на слезу. Сейчас снимаем сериал — тоже с драматичными эпизодами.

Еще как-то недавно у меня был сон, сюжет которого я, как пробудился, записал в виде наброска сценария — что-то вроде триллера. Есть идея снять нечто подобное. И других идей много, будем реализовывать постепенно. Концерты по России и в Беларуси и разные шоу тоже никто не отменял.

А из личных планов — съездить на рыбалку, сходить в поход. Еще я купил дачу. И надо теперь ею заниматься.

Будете строиться? Или что-то выращивать?

Сейчас мне интересно ломать. Там старые постройки, которые надо снести. Потом баню хочется сделать. Ну и вообще обрести такое свое место силы.