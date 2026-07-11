«Я вызываю у детей неподдельные эмоции»
Влад Кобяков о киноопыте, растущей аудитории и блогерской кухне
В конце июня в российский кинопрокат вышла комедия «Распаковка», где одну из ролей исполнил видеоблогер, певец и телеведущий Влад Кобяков. Weekend решил узнать у кумира российских и белорусских детей, зачем ему опыт съемок и как XXS превращается в L.
Кадр из фильма «Распаковка». Режиссер Владислав Богуш, 2026
Фото: Атмосфера кино
Какие ощущения от статуса киноактера? Автографы просят?
Автографы просили и раньше. Но думаю, у меня появляется более взрослая аудитория — мы же везде активно рассказываем про фильм. А киноаудитория все равно — люди постарше.
Раньше какая была аудитория?
От школьников, пожалуй. И заканчивалась подростками, которым уже больше 18 лет.
То есть идея пойти в кино была в том числе, чтобы расширить аудиторию?
В большей степени — чтобы получить новый опыт, снявшись в большом кино. А вот сейчас в июле я приступаю к съемкам небольшого сериала про школу. И там съемочных смен у меня уже в три раза больше — 60.
Телевизионная камера, с которой вы уже давно умеете взаимодействовать, сильно отличается от кинокамеры?
Тут очень важна съемочная команда, и в первую очередь операторы. На фильме у нас был Вадим Потеев. Он перед каждым дублем выходил и четко выстраивал кадр, чтобы учесть все всполохи, лучики, приколюхи. И он делал это с таким энтузиазмом, что я, глядя на него понимал: сплоховать не выйдет. А вообще везде важны профессионалы: если за камерой они, неважно, на телевидении, в кино, на съемках влогов, то и вам все будет делать легко.
Как вам на площадке работалось с профессиональными актерами? Вы задумывались о получении актерского образования?
Я на днях встречался с Максимом Лагашкиным в Минске — моим партнером по «Распаковке». И вот он вспоминал, поскольку мы обсуждали нашу премьеру, что, когда ему позвонили и сказали, что придется сниматься с блогером, он воспринял новость как катастрофу. Но потом ему показали мое фото, рассказали обо мне. И он вдруг: «Ё-моё, это же тот человек, голос которого меня будит постоянно в 8 утра после ночных смен, потому что мой сын под него собирается в школу!» То есть он меня в некотором смысле уже знал. И согласился участвовать в фильме.
Ну а уже после первого съемочного дня мы с ним посидели в ресторане, поговорили. И дальше все шло, как по маслу. Он, кстати, тоже верит в силу команды на площадке. И мы с ним теперь очень хорошо общаемся. Я получаю от него ценные советы именно по актёрской деятельности. И в кадре он мне очень сильно помогал микрорекомендациями: «грусть надо играть вот так», например. Правда, конечно, когда он поздравлял меня с днем рождения, то сказал: «Я тебе желаю в том числе продолжения актёрской деятельности. Но поучиться все-таки нужно».
Прислушаетесь?
Идти в вуз, наверное, мне уже поздновато. Но какие-то личные курсы от того же Макса Лагашкина, или от Паши Деревянко, я бы рассмотрел. И ребята, думаю, с удовольствием со мной позанимаются, по крайней мере, поставят меня на эти рельсы, по которому я буду двигаться дальше и набираться опыта.
Еще забавный момент. У меня же детская аудитория. А тут я был у Максима на дне рождения, и туда пришло очень много актёров — больших профессионалов, которых мы видим каждый день и в кино, и на сцене. А у них у всех есть дети. И Максим смеялся, говоря, что пригласил меня, чтобы все эти звезды сделали со мной фото для своих сыновей и дочерей. И кажется, я могу к каждому из них благодаря вот этой личной истории обратиться за советом.
Чем вы объясняете свой успех у детей?
Тем, что вызываю у них неподдельные эмоции. Ребёнка же невозможно обмануть. И он не будет льстить или говорить неправду. Он четко определит, что ему нравится, а что — какая-то фигня, кринж.
Кстати, дети уже не совсем дети. Вот есть мерч, который продается на концертах. И раньше самый маленький размер у нас был 2XS, а самый большой M. Сейчас спрос на 2XS упал на 80%. Зато вырос на L. Ребята подходят на концертах и говорят «спасибо за детство». А им уже лет по 15. И ведь правда, когда мы начинали записывать песни, снимать видео, им по четыре года было.
Помимо удовлетворения это еще наверняка заставляет думать об ответственности. На вас же растет поколение?
Ну все-таки у нас не одно поколение. Как минимум, нас еще слушают родители. И это они решают, что можно, а что нельзя их детям. И за автографами взрослые тоже подходят, говорят, что мы их возвращаем в молодость, на школьные дискотеки.
Ну а про ответственность мы все понимаем. И мы транслируем в целом позитивные персонажи. Потому что есть блогеры, которые изначально выезжают за счет негатива, хайповых историй. У нас в целом этого нет. Мы двигаемся на позитивном созерцательном контенте.
Алкоголь, курение мы в кадре тоже никогда не покажем. И про информационную грамотность мы с аудиторией говорим: почему важно слушать проверенные источники, фильтровать контент в интернете.
А как вам на съемках с ребенком работалось?
Я не сказал бы, что исполнитель роли Бори Марк-Малик Мурашкин ребёнок. Он уже взрослый парень, который знает, чего хочет. И у него колоссальный опыт работы перед камерой. Да и вообще не бывает детей артистов. Как только ты встаешь на этот путь, ты взрослеешь.
Съемочная группа фильма пришла к вам с сюжетом про блогера. Или вы сами как-то на них вышли?
Когда мы в первый раз встречались с компанией «Киноцентр», чтобы обсудить идею фильма, общение было в формате интервью. И ребята спросили, какие сложности есть в блогерской работе. Во многом за счет моих ответов они и придумали историю, которая легла в основу сюжета — закулисье блогерской жизни.
Вы сталкиваетесь с негативной реакцией, когда говорите, что занимаетесь блогингом? Объясняете, что к чему?
За последние пять лет мы дали по стране не меньше 500 концертов. Я совершил не меньше 400 перелётов. И отработал кучу съёмочных дней в разных шоу, программах — помимо производства своего контента. Сейчас у меня уже такой опыт, что нет смысла кому-то что-то доказывать. Мы работаем, делаем продукт, его видят зрители. Мы выпускаем песни, выступаем с концертами, на фестивалях, ведем мероприятия. А если кому-то кажется, что мы просто так гребем деньги лопатой, то пусть он возьмет камеру, поедет на студию — и сделает что-то подобное. А мы посмотрим на конечный результат.
Не могу не спросить про планы? И про желание отойти от развлекательного формата в сторону чего-то более серьезного. Есть оно?
Вообще, в «Распаковку» мы вложили непростые моменты, когда смотришь, и прямо пробивает на слезу. Сейчас снимаем сериал — тоже с драматичными эпизодами.
Еще как-то недавно у меня был сон, сюжет которого я, как пробудился, записал в виде наброска сценария — что-то вроде триллера. Есть идея снять нечто подобное. И других идей много, будем реализовывать постепенно. Концерты по России и в Беларуси и разные шоу тоже никто не отменял.
А из личных планов — съездить на рыбалку, сходить в поход. Еще я купил дачу. И надо теперь ею заниматься.
Будете строиться? Или что-то выращивать?
Сейчас мне интересно ломать. Там старые постройки, которые надо снести. Потом баню хочется сделать. Ну и вообще обрести такое свое место силы.