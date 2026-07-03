Шумных мест в Москве (особенно в центре) летом предостаточно, а вот тихих уголков почти не бывает. Однако если свернуть с главной туристической улицы Москвы, Арбата, то можно оказаться в спокойном переулке Сивцев Вражек, где аккуратно расположился белый особняк, а в нем — концепт-стор «Частная резиденция» и их новая выставка работ художника Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю». Weekend прогулялся с ее куратором Елизаветой Плавинской по экспозиции и узнал, почему художника реалистической школы сравнивают с Моне и Коровиным и что в центре Москвы делает «живопись дворцов и усадеб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Следующая фотография 1 / 4 Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция»

Елизавета признается, что она специалист в области современного искусства, видеоинсталляций и перформансов, а Кротов — настоящая русская школа живописи, холст, масло. «Это разные истории, но волей судеб человеческих мы подружились»,— говорит куратор, поясняя идею открыть персональную выставку живописца.

Из мастерской взяли ранние работы, включая известный «Портрет» 1989 года с изображением боксера в профиль, где сквозь классический академизм Суриковского института уже проглядывает вольнодумие восьмидесятых: клетчатая рубашка героя написана почти в плакатной манере. А несколько новых картин художник написал для экспозиции прямо во дворе «Частной резиденции» в мае этого года.

Плавинская проследила путь Кротова от «сурового стиля» шестидесятых и музейной охристой гаммы к открытому и яркому цвету. Переход случился, когда художник жил во Франции в начале 1990-х: там он встретил наследника школы Константина Коровина — Петра Столяренко, который значительно повлиял на его художественные взгляды. В галерее работ Кротова появляется множество живописных картин парижских улиц, сделанных плотными мазками с мерцающими бликами солнечного света, как, например, «Парижское кафе» 2005 года. Этот прием также схож и с французскими представителями импрессионизма. По легенде, вслед за вдохновением от картины «Индейки» Клода Моне, Кротов поехал писать соседских индюков в станице у матери — после этого палитра художника стала более свободной и золотистой. Но есть и выделяющиеся из сформированного стиля работы. Центральный сюжет выставки — полотно с шахматистами на фоне знаменитой врубелевской картины, где Демон будто сидит вместе с ними за игровым столом (Кротов писал их в Третьяковской галерее во время финала чемпионата мира по шахматам в 2012 году), и портрет балерины 2025 года, который напоминает не только одного Дега: «Если убрать с картины балерину — будет Герхард Рихтер, если убрать фон — то китайская живопись. А вместе — возможности русской школы»,— подмечает Елизавета Плавинская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Следующая фотография 1 / 9 Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция» Экспозиция Выставки Юрия Кротова «Куда хочу — туда смотрю» в галерее «Частная резиденция» Фото: Пресс-служба «Частная резиденция»

Другое направление, в котором работал художник,— «живопись дворцов и усадеб», английская и американская традиция парадных портретов, лошадей, детей и собак, веками украшавшая интерьеры загородных домов. По мнению куратора, Кротов органичен именно здесь: полжизни он провел в Европе, работал с западными галереями, а его пасторальные сюжеты — девочки, собаки, море, церкви — рассчитаны как на музейный зал, так и на гостиную, где картину хочется видеть каждый день.

Выставка — еще и о состоянии сегодняшнего арт-рынка. Кураторы стремятся снять противостояние академизма и современного искусства, внутреннего и международного рынков. Название «Куда хочу — туда смотрю» отсылает к внутренней свободе художника в выборе тем, а сама экспозиция выстроена как продуманный сюжет со светом, что для живописи в Москве, по словам Елизаветы, редкость: «Возьмите реалиста, сделайте ему нормальную выставку — и он наверняка окажется прекрасным художником».

Взглянуть на работы Юрия Кротова и приобрести желаемую можно в ближайшие полтора месяца — выставка продлится до 19 августа.