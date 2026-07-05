В Севилье мужчина спас картину за €150 тыс., потому что ему понравилась рама

Картина Хоакина Сорольи стоимостью до €150 тыс. попалась 57-летнему Андресу Уртадо — он подобрал ее на улице в Севилье, поскольку ему понравилась рама. Мужчина был в городе проездом и в субботу заметил, как несколько парней оставили картину на тротуаре. Он решил, что ее выбросили, забрал с собой, даже не взглянув толком на само полотно, и довез находку до дома в Мурсии — это больше 500 километров от Севильи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрес Уртадо со своей находкой

Фото: MARCIAL GUILLEN / EPA / ТАСС Андрес Уртадо со своей находкой

Фото: MARCIAL GUILLEN / EPA / ТАСС

Сомнения появились только потом: Уртадо на всякий случай прогнал изображение через нейросеть, и та предположила, что это может быть оригинал Сорольи — испанского художника рубежа XIX–XX веков, известного пляжными пейзажами и мастерской работой со светом. Он позвонил в аукционный дом в Мадриде, и там подтвердили подлинность картины.

Как оказалось, полотно вовсе не выбрасывали. Его случайно забыла семья из Севильи, которая собиралась взять картину с собой на отдых, но второпях оставила прислоненной к стене и уехала. Узнав о пропаже, Уртадо сам передал находку в полицию.