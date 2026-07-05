Изабель Юппер избрали президентом Французской синематеки

73-летняя актриса стала первой женщиной на этом посту. Она сменила режиссера Коста-Гавраса, который возглавлял организацию почти два десятилетия, начиная с июня 2007 года. Контракт с Юппер заключен на три года, до 2029-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreea Alexandru / AP Фото: Andreea Alexandru / AP

Вместе с Юппер обновился и весь исполнительный совет: вице-президентами стали режиссеры Оливье Ассаяс и Клер Дени, казначеем — продюсер Саид Бен Саид, секретарями — Николя Филибер и Алис Винокур. В состав совета директоров на 2026–2029 годы также вошли Ренато Берта, Арно Деплешен, Миа Хансен-Лев, Хафсия Херзи и другие.

За карьеру Юппер снялась более чем в 150 фильмах и сериалах и остается одной из самых узнаваемых французских актрис за пределами страны. При этом пост президента не предполагает участия в ежедневном руководстве — это скорее представительская роль, связанная с поддержкой стратегических решений организации.

Французская синематека была основана в 1936 году, с 2005 года располагается в парижском квартале Берси и хранит десятки тысяч фильмов и около миллиона документов по истории кино.