Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Изабель Юппер избрали президентом Французской синематеки

73-летняя актриса стала первой женщиной на этом посту. Она сменила режиссера Коста-Гавраса, который возглавлял организацию почти два десятилетия, начиная с июня 2007 года. Контракт с Юппер заключен на три года, до 2029-го.

Фото: Andreea Alexandru / AP

Фото: Andreea Alexandru / AP

Вместе с Юппер обновился и весь исполнительный совет: вице-президентами стали режиссеры Оливье Ассаяс и Клер Дени, казначеем — продюсер Саид Бен Саид, секретарями — Николя Филибер и Алис Винокур. В состав совета директоров на 2026–2029 годы также вошли Ренато Берта, Арно Деплешен, Миа Хансен-Лев, Хафсия Херзи и другие.

За карьеру Юппер снялась более чем в 150 фильмах и сериалах и остается одной из самых узнаваемых французских актрис за пределами страны. При этом пост президента не предполагает участия в ежедневном руководстве — это скорее представительская роль, связанная с поддержкой стратегических решений организации.

Французская синематека была основана в 1936 году, с 2005 года располагается в парижском квартале Берси и хранит десятки тысяч фильмов и около миллиона документов по истории кино.

Фотогалерея

Изабель Юппер и ее карьера

Предыдущая фотография
«При съемке крупным планом легкое движение век является важным событием»&lt;br> Изабель Юппер на премьере фильма «Вечная юность» на Каннском кинофестивале, 2022 год

«При съемке крупным планом легкое движение век является важным событием»
Изабель Юппер на премьере фильма «Вечная юность» на Каннском кинофестивале, 2022 год

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Кадр из фильма «Безупречная репутация» (1981) режиссера Бертрана Тавернье. Политическая сатира по мотивам романа Джима Томпсона получила десять номинаций на премию «Сезар», номинацию на «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» и считается одной из самых заметных работ французского кино начала 1980-х

Кадр из фильма «Безупречная репутация» (1981) режиссера Бертрана Тавернье. Политическая сатира по мотивам романа Джима Томпсона получила десять номинаций на премию «Сезар», номинацию на «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» и считается одной из самых заметных работ французского кино начала 1980-х

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

«Не знаю, говорила ли я себе когда-нибудь, что хотела стать актрисой. В конце концов, это становится социальной функцией — вы актриса и зарабатываете этим на жизнь, но вначале это скорее вопрос выживания или существования определенным образом»&lt;br> Слева направо: Изабель Юппер, актеры Патрик Дебакер и Даниэль Мартен в телефильме «Хозяин пансиона», 1972 год

«Не знаю, говорила ли я себе когда-нибудь, что хотела стать актрисой. В конце концов, это становится социальной функцией — вы актриса и зарабатываете этим на жизнь, но вначале это скорее вопрос выживания или существования определенным образом»
Слева направо: Изабель Юппер, актеры Патрик Дебакер и Даниэль Мартен в телефильме «Хозяин пансиона», 1972 год

Фото: Daniel Lefevre / Ina / AFP

Изабель Юппер и актер Грег Жермен в фильме Клода Шаброля «Виолетта Нозьер» (1978). За роль девушки, обвиненной в убийстве собственного отца, актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а сама картина стала одной из самых скандальных во французском кино конца 1970-х

Изабель Юппер и актер Грег Жермен в фильме Клода Шаброля «Виолетта Нозьер» (1978). За роль девушки, обвиненной в убийстве собственного отца, актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а сама картина стала одной из самых скандальных во французском кино конца 1970-х

Фото: 7e Art / Filmel / Photo12 / AFP

Актеры Филипп Нуаре и Изабель Юппер в фильме «Безупречная репутация» (1981)

Актеры Филипп Нуаре и Изабель Юппер в фильме «Безупречная репутация» (1981)

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

С актером Жераром Депардье в фильме Мориса Пиала «Лулу» (1980). Драма о разрушительных отношениях получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также три номинации на «Сезар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая актриса»

С актером Жераром Депардье в фильме Мориса Пиала «Лулу» (1980). Драма о разрушительных отношениях получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также три номинации на «Сезар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая актриса»

Фото: Action Films / Gaumont / Etienne / Collection ChristopheL / AFP

С режиссером Рональдом Шамма на съемках фильма «Черный Милан», 1988 год. Изабель Юппер вышла замуж за Шамма в 1982 году, у пары трое детей, в том числе Лолита Шамма, которая стала актрисой и неоднократно снималась в кино вместе с матерью

С режиссером Рональдом Шамма на съемках фильма «Черный Милан», 1988 год. Изабель Юппер вышла замуж за Шамма в 1982 году, у пары трое детей, в том числе Лолита Шамма, которая стала актрисой и неоднократно снималась в кино вместе с матерью

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

На репетиции спектакля «Орландо» по роману Вирджинии Вулф в постановке режиссера-авангардиста Роберта Уилсона в парижском театре «Европа», 1993 год

На репетиции спектакля «Орландо» по роману Вирджинии Вулф в постановке режиссера-авангардиста Роберта Уилсона в парижском театре «Европа», 1993 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Посетительница рассматривает портреты Изабель Юппер на выставке Woman of Many Faces в Токийском музее фотографии, 2006 год. Экспозиция была полностью посвящена Изабель Юппер и включала более ста портретов, в том числе таких фотографов, как Ричард Аведон, Анри Картье-Брессон и Хельмут Ньютон

Посетительница рассматривает портреты Изабель Юппер на выставке Woman of Many Faces в Токийском музее фотографии, 2006 год. Экспозиция была полностью посвящена Изабель Юппер и включала более ста портретов, в том числе таких фотографов, как Ричард Аведон, Анри Картье-Брессон и Хельмут Ньютон

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP

Кадр из фильма «Недовольные сестры» (2004) режиссера Александры Леклер. Комедийная драма о конфликте двух сестер получила смешанные отзывы критиков

Кадр из фильма «Недовольные сестры» (2004) режиссера Александры Леклер. Комедийная драма о конфликте двух сестер получила смешанные отзывы критиков

Фото: France 2 Cinema

Кадр из фильма «Дом» (2008) режиссера Урсулы Майер. Картина о семье, живущей у заброшенной автомагистрали, получила высокие оценки критиков и была отмечена наградами на нескольких европейских кинофестивалях

Кадр из фильма «Дом» (2008) режиссера Урсулы Майер. Картина о семье, живущей у заброшенной автомагистрали, получила высокие оценки критиков и была отмечена наградами на нескольких европейских кинофестивалях

Фото: Lorber Films

Кадр из комедии «Мой самый страшный кошмар» (2011) режиссера Анн Фонтен. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате, однако дуэт Изабель Юппер с бельгийским актером Бенуа Пульвордом хвалили за комедийный талант и химию между актерами

Кадр из комедии «Мой самый страшный кошмар» (2011) режиссера Анн Фонтен. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате, однако дуэт Изабель Юппер с бельгийским актером Бенуа Пульвордом хвалили за комедийный талант и химию между актерами

Фото: Strand

Режиссер Михаэль Ханеке принимает поздравления от президента жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер после вручении «Золотой пальмовой ветви» его фильму «Белая лента» (2009)

Режиссер Михаэль Ханеке принимает поздравления от президента жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер после вручении «Золотой пальмовой ветви» его фильму «Белая лента» (2009)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Председатель жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер на официальном фотоколле, 2009 год. Возглавлять жюри фестиваля мира для нее было «странным и захватывающим опытом», как признавалась актриса позже в интервью

Председатель жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер на официальном фотоколле, 2009 год. Возглавлять жюри фестиваля мира для нее было «странным и захватывающим опытом», как признавалась актриса позже в интервью

Фото: Joel Ryan / AP

После получения премии «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в искусство на кинофестивале в Карловых Варах, 2009 год

После получения премии «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в искусство на кинофестивале в Карловых Варах, 2009 год

Фото: Michal Cizek / AFP

С актером Жераром Депардье на фотосессии фильма «Долина любви» (2015) на Каннском кинофестивале. Драма Гийома Никлу получила премию «Сезар» за лучшую операторскую работу

С актером Жераром Депардье на фотосессии фильма «Долина любви» (2015) на Каннском кинофестивале. Драма Гийома Никлу получила премию «Сезар» за лучшую операторскую работу

Фото: Thibault Camus / AP

Изабель Юппер на фотосессии фильма «Будущее» на Берлинском кинофестивале, 2016 год. Картина получила всеобщее признание критиков, а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. За роль философа Натали, переосмысливающей жизнь после измены мужа, Юппер выиграла несколько профессиональных актерских премий

Изабель Юппер на фотосессии фильма «Будущее» на Берлинском кинофестивале, 2016 год. Картина получила всеобщее признание критиков, а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. За роль философа Натали, переосмысливающей жизнь после измены мужа, Юппер выиграла несколько профессиональных актерских премий

Фото: Tobias Schwarz / AFP

На премьере фильма «Непотопляемые» (2018) на Каннском кинофестивале

На премьере фильма «Непотопляемые» (2018) на Каннском кинофестивале

Фото: Antonin THUILLIER / AFP

На премьере фильма «Камера Клэр» (2017) режиссера Хон Сансу на Каннском кинофестивале

На премьере фильма «Камера Клэр» (2017) режиссера Хон Сансу на Каннском кинофестивале

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

На Неделе моды в Милане, 2023 год

На Неделе моды в Милане, 2023 год

Фото: Alessandro Bremec / NurPhoto

В 2024 году Изабель Юппер возглавила жюри Венецианского кинофестиваля

В 2024 году Изабель Юппер возглавила жюри Венецианского кинофестиваля

Фото: Marco BERTORELLO / AFP

На вручении премии «Сезар» в Париже, 2026 год. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль 16 раз и выиграла дважды - за фильмы «Церемония» (1995) и «Она» (2016)

На вручении премии «Сезар» в Париже, 2026 год. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль 16 раз и выиграла дважды - за фильмы «Церемония» (1995) и «Она» (2016)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Следующая фотография
1 / 22

«При съемке крупным планом легкое движение век является важным событием»
Изабель Юппер на премьере фильма «Вечная юность» на Каннском кинофестивале, 2022 год

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Кадр из фильма «Безупречная репутация» (1981) режиссера Бертрана Тавернье. Политическая сатира по мотивам романа Джима Томпсона получила десять номинаций на премию «Сезар», номинацию на «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» и считается одной из самых заметных работ французского кино начала 1980-х

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

«Не знаю, говорила ли я себе когда-нибудь, что хотела стать актрисой. В конце концов, это становится социальной функцией — вы актриса и зарабатываете этим на жизнь, но вначале это скорее вопрос выживания или существования определенным образом»
Слева направо: Изабель Юппер, актеры Патрик Дебакер и Даниэль Мартен в телефильме «Хозяин пансиона», 1972 год

Фото: Daniel Lefevre / Ina / AFP

Изабель Юппер и актер Грег Жермен в фильме Клода Шаброля «Виолетта Нозьер» (1978). За роль девушки, обвиненной в убийстве собственного отца, актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а сама картина стала одной из самых скандальных во французском кино конца 1970-х

Фото: 7e Art / Filmel / Photo12 / AFP

Актеры Филипп Нуаре и Изабель Юппер в фильме «Безупречная репутация» (1981)

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

С актером Жераром Депардье в фильме Мориса Пиала «Лулу» (1980). Драма о разрушительных отношениях получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а также три номинации на «Сезар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая актриса»

Фото: Action Films / Gaumont / Etienne / Collection ChristopheL / AFP

С режиссером Рональдом Шамма на съемках фильма «Черный Милан», 1988 год. Изабель Юппер вышла замуж за Шамма в 1982 году, у пары трое детей, в том числе Лолита Шамма, которая стала актрисой и неоднократно снималась в кино вместе с матерью

Фото: ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL / AFP

На репетиции спектакля «Орландо» по роману Вирджинии Вулф в постановке режиссера-авангардиста Роберта Уилсона в парижском театре «Европа», 1993 год

Фото: BERTRAND GUAY / AFP

Посетительница рассматривает портреты Изабель Юппер на выставке Woman of Many Faces в Токийском музее фотографии, 2006 год. Экспозиция была полностью посвящена Изабель Юппер и включала более ста портретов, в том числе таких фотографов, как Ричард Аведон, Анри Картье-Брессон и Хельмут Ньютон

Фото: Kazuhiro NOGI / AFP

Кадр из фильма «Недовольные сестры» (2004) режиссера Александры Леклер. Комедийная драма о конфликте двух сестер получила смешанные отзывы критиков

Фото: France 2 Cinema

Кадр из фильма «Дом» (2008) режиссера Урсулы Майер. Картина о семье, живущей у заброшенной автомагистрали, получила высокие оценки критиков и была отмечена наградами на нескольких европейских кинофестивалях

Фото: Lorber Films

Кадр из комедии «Мой самый страшный кошмар» (2011) режиссера Анн Фонтен. Фильм получил смешанные отзывы критиков и провалился в прокате, однако дуэт Изабель Юппер с бельгийским актером Бенуа Пульвордом хвалили за комедийный талант и химию между актерами

Фото: Strand

Режиссер Михаэль Ханеке принимает поздравления от президента жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер после вручении «Золотой пальмовой ветви» его фильму «Белая лента» (2009)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Председатель жюри Каннского кинофестиваля Изабель Юппер на официальном фотоколле, 2009 год. Возглавлять жюри фестиваля мира для нее было «странным и захватывающим опытом», как признавалась актриса позже в интервью

Фото: Joel Ryan / AP

После получения премии «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в искусство на кинофестивале в Карловых Варах, 2009 год

Фото: Michal Cizek / AFP

С актером Жераром Депардье на фотосессии фильма «Долина любви» (2015) на Каннском кинофестивале. Драма Гийома Никлу получила премию «Сезар» за лучшую операторскую работу

Фото: Thibault Camus / AP

Изабель Юппер на фотосессии фильма «Будущее» на Берлинском кинофестивале, 2016 год. Картина получила всеобщее признание критиков, а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. За роль философа Натали, переосмысливающей жизнь после измены мужа, Юппер выиграла несколько профессиональных актерских премий

Фото: Tobias Schwarz / AFP

На премьере фильма «Непотопляемые» (2018) на Каннском кинофестивале

Фото: Antonin THUILLIER / AFP

На премьере фильма «Камера Клэр» (2017) режиссера Хон Сансу на Каннском кинофестивале

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

На Неделе моды в Милане, 2023 год

Фото: Alessandro Bremec / NurPhoto

В 2024 году Изабель Юппер возглавила жюри Венецианского кинофестиваля

Фото: Marco BERTORELLO / AFP

На вручении премии «Сезар» в Париже, 2026 год. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль 16 раз и выиграла дважды - за фильмы «Церемония» (1995) и «Она» (2016)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Смотреть