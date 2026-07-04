Ученые не подтвердили подлинность скелета д’Артаньяна

Останки, найденные в нидерландском городе Маастрихте, обнаружили в марте 2026 года в церкви Святых Петра и Павла в районе Вольдер во время ремонта: часть пола провалилась, и под ней нашли захоронение. Считалось, что оно принадлежит историческому д’Артаньяну и прототипу героя романов Александра Дюма — Шарлю де Батцу де Кастельмору, погибшему при осаде Маастрихта в 1673 году. Его тело так и не было найдено, поэтому находка сразу привлекла мировое внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stichting 6213HL Фото: Stichting 6213HL

Первые результаты исследования оказались противоречивыми. С одной стороны, рост скелета составил 174 см, а возраст на момент смерти (от 44 до 66 лет) совпадает с данными о мушкетере, которому было около 62 лет. Предмет, который археологи изначально приняли за мушкетную пулю (возможную причину смерти), при ближайшем рассмотрении оказался обычным кованым гвоздем. С другой стороны, изотопный анализ показал, что покойный при жизни ел очень много морской рыбы, а такой рацион типичен скорее для Южной Европы, а не для французской Гаскони, откуда родом был д’Артаньян. Углеродная датировка тоже не дала точного ответа: кости относятся к периоду между 1500 и 1900 годами.

Чтобы точно установить происхождение скелета, ученые планируют провести ДНК-анализ зуба и сравнить его с генетическими данными жителей Гаскони. Исследование может занять еще около полугода.