На новый фильм о коте Леопольде подала жалобу американская компания

Американская компания Rubstein Properties, владеющая правами на мультфильмы про кота Леопольда, направила жалобу на новый российский фильм «Леопольд» о персонаже, созданном режиссером Анатолием Резниковым и сценаристом Аркадием Хайтом в 1975 году. Текст досудебной претензии опубликовали в издании «Ведомости» с подтверждением подлинности документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Досудебная претензия адресована Дмитрию Литвинову, гендиректору продакшена Welcome Media. Ранее компания анонсировала производство полнометражного фильма, съемки должны начаться осенью 2026 года. По мнению Rubstein Properties, права на мультсериал «Приключения кота Леопольда» после реорганизации студии «Экран» перешли Гостелерадиофонду, а затем по цепочке лицензий — самой компании, поэтому использование персонажей кота Леопольда и мышей в новом фильме без ее согласия неправомерно.

В Welcome Media с этим не согласны: там настаивают, что права на образ Леопольда нельзя свести к одному правообладателю, поскольку отдельно существуют права на литературного персонажа, на его графический образ и на сам советский мультфильм.