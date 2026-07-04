В Порту открыли выставку архитектора Фрэнка Гери

Экспозиция The Century Of Gehry появилась в португальском музее Serralves. Проект подготовили совместно с бюро Gehry Partners и Getty Research Institute, и, в отличие от типичных ретроспектив, здесь почти нет биографических деталей — вместо этого экспозиция показывает сам творческий процесс: эскизы, макеты и черновики, которые легли в основу знаменитых музеев мира, построенных Гери,— Гуггенхайма в Бильбао, Fondation Louis Vuitton в Париже, культурного центра Luma в Арле и других. По словам куратора выставки Антониу Шоупины, цель экспозиции — детально показать все этапы работы Гери над проектами, которую обычно не замечают за эффектной итоговой формой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

Среди экспонатов — модель дома Гери в Санта-Монике, с которого началась его карьера бунтаря в архитектуре, макет здания Chiat/Day с гигантской скульптурой-биноклем Класа Ольденбурга и Косье ван Брюгген в Лос-Анджелесе, а также материалы 16-летней работы над концертным залом для Walt Disney — именно на этом проекте Гери одним из первых в архитектуре начал использовать программу CATIA (изначально созданную для аэрокосмической инженерии) для расчета сложных изогнутых форм зданий.

Выставка проходит в новом крыле музея Serralves, спроектированном другом и коллегой Гери архитектором Алвару Сизой. Экспозиция открыта до 30 декабря.