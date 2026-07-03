Международную Букеровскую премию переименовали в честь российского миллиардера

Одна из самых известных литературных премий мира получит название Bukhman International Booker Prize — в честь бизнесмена Дмитрия Бухмана. Благотворительный фонд Бухманов Bukhman Philanthropies обязался финансировать премию в течение следующих десяти лет, начиная с 2026 года, в честь этого партнерства организаторы и решили изменить название.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бухман

Фото: Playrix Дмитрий Бухман

Фото: Playrix

Денежный приз для победителя вырастет вдвое, с £50 тыс. до £100 тыс., сумма по традиции разделится поровну между автором книги и ее переводчиком. Каждый из шести финалистов шорт-листа получит по £5 тыс.— тоже пополам с переводчиком.

Также объявили состав жюри 2027 года: его возглавит писательница Кэти Китамура, а в состав вошли Патрик Макгиннесс, Калеб Азума Нельсон, Ольга Равн и Тесса Томпсон. Лонг-лист номинантов объявят 16 марта 2027 года.

Речь идет только о Международной Букеровской премии (International Booker Prize) — награде за прозу, переведенную на английский язык. Букеровская премия для оригинальной англоязычной литературы (Booker Prize) сохранит прежнее название.

Дмитрий Бухман известен как сооснователь появившейся в Вологде игровой компании Playrix (создателя Homescapes и Gardenscapes). Сегодня штаб-квартира Playrix находится в Дублине, а сами братья с середины 2020-х — граждане Великобритании; в 2022 году компания свернула деятельность в России.