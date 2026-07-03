Мюзикл по мотивам «Унесенных призраками» отправится в мировой тур с этого года

Сценическая версия хита Хаяо Миядзаки отправится в мировое турне в 2026–2028 годах: постановка впервые доедет до Северной Америки, а затем вернется в Лондон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Buena Vista International / DENTSU Music And Entertainment Inc. Фото: Buena Vista International / DENTSU Music And Entertainment Inc.

Спектакль поставила компания Toho совместно с режиссером Джоном Кэрдом (номинант на премию «Тони» и Olivier Awards, также ставил спектакль «Отверженные» на Бродвее). Премьера прошла в Токио в 2022 году, а в 2024-м постановка добралась до Лондона: 17-недельный показ в театре «Колизеум» собрал больше 300 тыс. зрителей, спектакль получил награду за лучшую премьерную постановку на WhatsOnStage Awards и четыре номинации на Olivier Awards. Затем последовали столь же успешные показы в Шанхае и Сеуле.

Новое турне откроется 16 декабря 2026 года в Тайбэе, затем пройдет по городам Японии, весной 2027-го спектакль впервые покажут в Северной Америке в Торонто, а осенью того же года — в Лос-Анджелесе. Завершится маршрут возвращением в Лондон: с марта по июль 2028 года постановка снова будет идти в «Колизеуме».

Спектакль идет на японском языке с английскими субтитрами, актерский состав играет под живой оркестр, исполняющий музыку Дзё Хисаиси из оригинального фильма.