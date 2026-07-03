Британская художница потеряла работу и решила нарисовать все пабы Лондона

Художница Лидия Вуд поставила перед собой цель нарисовать каждый паб Лондона — их в городе больше 3500. Проект начался в 2021 году: потеряв во время пандемии COVID-19 работу преподавателя, госпожа Вуд заметила, как много пабов закрывается, и решила запечатлеть их карандашом, вплоть до мельчайших архитектурных деталей. Неожиданно ее проект The Pub Project нашел отклик в интернете, куда она выкладывала свои работы. С тех пор она объехала весь город, встречаясь с хозяевами заведений, завсегдатаями и даже пабными котами, и собрала истории каждого места. При таких темпах на то, чтобы нарисовать все пабы Лондона, у художницы может уйти не меньше десяти лет. На данный момент в скетчбуке запечатлено около 350 заведений города.

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Часть работ вошла в книгу «Locals: An Illustrated Ode To London’s Pubs», которая вышла в мае,— в нее попало больше 60 любимых пабов Вуд, от заведений на берегу Темзы до тех, что спрятаны в узких переулках. Ранее ее работы уже показывали на персональной выставке в лондонской Gerald Moore Gallery, а сам проект освещали BBC, The Times, The Guardian и The New York Times.