Cosmoscow представила стиль нового выпуска

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow представила визуальный стиль 14-го выпуска, который пройдёт с 4 по 6 сентября 2026 года в пространстве «Тимирязев Центр». Концепцию «От скриншота к отпечатку» разработала дизайн-студия Omsky, вдохновившись творчеством Игоря Самолета — победителя программы «Художник года» Фонда Cosmoscow.

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В основе нового образа ярмарки — переход от цифрового изображения к материальному следу. Если ранние работы Самолета строились на эстетике скриншотов, то сегодня художник запечатлевает случайные моменты повседневности на камеру моментальной печати, использующую чековую ленту. Именно этот сдвиг от экрана телефона к бумажному отпечатку стал визуальной основой оформления: информация о ярмарке рождается в цифровом пространстве, но на глазах обретает физическую форму. Отдельным героем промо-кампании выступает камень — символ вневременности и присутствия, который самим своим появлением в привычных пространствах едва заметно меняет обстановку вокруг.

Новый визуальный язык охватит всю коммуникацию ярмарки — от архитектуры и навигации до полиграфии, сайта и соцсетей. Студии Omsky уже есть на что опереться: прошлогодняя айдентика Cosmoscow, вдохновлённая арт-группой ПРОВМЫЗА, получила TDC Prize 2026 японского Tokyo Type Directors Club, золото Awards 360 в номинации Cultural Branding и награды ADCR Awards и фестиваля «Среда 2025».