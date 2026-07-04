Хроники осады мертвых душ

В Ивановской области в 20-й раз прошел Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Weekend рассказывает о лучших фильмах смотра.

Текст: Юлия Шампорова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография XX международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» в городе Юрьевец (Ивановская область) Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости Открытие XX международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» в городе Юрьевец (Ивановская область) Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости Следующая фотография 1 / 3 XX международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» в городе Юрьевец (Ивановская область) Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости Открытие XX международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» в городе Юрьевец (Ивановская область) Фото: Дмитрий Рыжаков / РИА Новости

Кинофестиваль «Зеркало» возник в 2007-м, в год 75-летия самого известного в мире российского режиссера — Андрея Тарковского. Киносмотр традиционно проходит в родных местах автора в Ивановской области, в этом году его география включала в себя Иваново, Шую, Кинешму, Палех, Родники, Вичугу, Пучеж и Кохму. Традиционно открытие «Зеркала» проходит в Юрьевце, самом старинном городке Ивановской области, которому в прошлом году исполнилось 800 лет. Именно здесь, где с высоких холмов открывается потрясающий вид на широкую Волгу, из которой до сих пор торчат маковки затопленных в период строительства Горьковского водохранилища колоколен и церквей, в детстве жил Андрей Тарковский с семьей. Здесь же расположен дом-музей режиссера, где представлена обстановка его семейного быта, кабинет — и, конечно же, подробный рассказ о его работах и цитаты, посвященные кино и творчеству. «Если я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую церковь в Юрьевце»,— говорил Андрей Арсеньевич, всю жизнь в мыслях и творчестве возвращавшийся в эти места. Посещение Юрьевца хорошо дает понять, какой природой и архитектурой вдохновлялся мастер, увековечивший эти образы в своих фильмах.

Программа фестиваля объединяет фильмы из разных стран, продолжающие традиции кинематографа великого режиссера. Программный директор киносмотра Сергей Лаврентьев так прокомментировал особенности отбора фильмов этого года: «В Советском Союзе, где Андрей Арсеньевич творил без малого тридцать лет, существовала среди прочих такая традиция. Когда нужно было объяснить трудности, с которыми сталкивалось общество, всегда начинали с рассуждений о сложной международной обстановке. Во время формирования программы 20-го фестиваля “Зеркало” эта советская традиция вспоминалась не раз, тем более что обстановка в последний год действительно осложнилась. Однако, несмотря на все трудности и недоступности, мы все-таки собрали программу. И весьма неплохую. Все восемь фильмов ивановские зрители увидят первыми в России. А за ее пределами почти все ленты (за исключением, естественно, отечественных, которые вообще не видел никто и никогда) участвовали в весьма престижных и уважаемых киносмотрах. Роттердам, Берлин, Пусан, Сан-Паулу... Зрителям кинотеатра “Лодзь”, а также членам жюри предстоит сопоставить свои ощущения от просмотренного с мнением кинематографических коллег с Крайнего Запада и самого Дальнего Востока».

Конкурсную программу оценивало международное жюри: иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и российский режиссер Алексей Герман-младший.

Помимо конкурсных показов и ретроспективы картин Тарковского, на фестивале прошла программа «Свои», объединившая новые фильмы российских постановщиков, среди них — «Выготский» Антона Бильжо о классике мировой психологии Льве Выготском, «Ветер» Сергея Члиянца по сценарию Петра Луцыка и Алексея Саморядова, «Холодное сердце» Владимира Котта, современная экранизация «Снегурочки», «Эфир» Алексея Неймышева об Ольге Берггольц и другие. Приз зрительских симпатий завоевала картина «Взрослый сын» Ивана Шкундова о сложностях построения отношений в зрелом возрасте. В третий раз на фестивале прошла программа «Свои. Короткий метр».

Программа «Зеркала» также включала в себя фотовыставку—посвящение сестре режиссера Марине Тарковской в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново, ретроспективы к 120-летию выдающегося режиссера-сказочника Александра Роу, который родился в Юрьевце, и 250-летию Большого театра, проект РОСИЗО «Притяжение космоса», вдохновленный фильмом «Солярис», а также творческие встречи, презентации книг и специальные события. За пять дней 80 показов фильмов разных программ посетили 13 тыс. зрителей. Каждый показ неизменно собирал полные залы.

«Падение cэра Дугласа Уэзерфорда»

Режиссер Шон Данн, Великобритания

Фильм—победитель «Зеркала» этого года снят шотландским режиссером и сценаристом Шоном Данном, для которого эта трагикомедия стала дебютом в полнометражном кино. Мировая премьера фильма состоялась в программе Big Screen Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме, картина также участвовала в кинофестивале в Гётеборге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures Кадр из фильма «Падение cэра Дугласа Уэзерфорда». Режиссер Шон Данн, 2026 Фото: BBC Films, BBC Scotland, Ossian Pictures

Картина снята в редком жанре мокьюментари, это псевдодокументальный фильм, в структуре которого активно используются эффекты любительской съемки, найденной пленки, фрагменты интервью и репортажей для создания эффекта реалистичности. Вся эта визуальная эклектика призвана рассказать историю пожилого экскурсовода Кеннета из маленького шотландского городка Арберлох. Герой просто одержим личностью Дугласа Уэзерфорда, философа и изобретателя XVIII века, жившего в этих местах. Кеннет работает в небольшом музее и рассказывает туристам о вкладе в британскую историю сэра Уэзерфорда, который был хирургом, поэтом и естествоиспытателем и сформулировал экономическую теорию постиндустриального общества (личность его вымышлена сценаристами фильма, в реальности эту теорию сформулировал американский социолог Даниел Белл). Но и этого недостаточно: герой находит в своей родословной дальние родственные связи с Уэзерфордом и провозглашает себя его потомком, о чем фанатично рассказывает внучке каждый раз, когда она приходит в гости, и, конечно же, немногочисленным туристическим группам, приезжающим в шотландскую глубинку на экскурсию.

Все меняется, когда Арберлох становится местом съемок популярного фэнтези-сериала «Белый олень из Эмберфелла», что приводит к нашествию молодых и не слишком образованных фанатов, которые плевать хотели на историю города. Все, что им нужно,— выложить в соцсети фотографии со съемок сериала. Тихий городок меняется до неузнаваемости, становясь площадкой для адептов массовой культуры и косплееров, наряжающихся в костюмы из любимого сериала. Главный герой решает дать им бой, желая проучить людей, не интересующихся родной историей и культурой.

«Падение cэра Дугласа Уэзерфорда» — это ироничное высказывание о конфликте массовой и элитарной культуры, рассуждение об одиночестве и патологическом нарциссизме и даже размышление об отношении современной Британии к приезжающим в нее людям с другой культурой и ценностями.

«Без разрешения»

Режиссер Хасан Назер, Иран—Великобритания

Еще одна картина, снятая в жанре мокьюментари, в конкурсе «Зеркала» (их в этом году было на удивление много) — «Без разрешения» иранского режиссера Хасана Назера, эмигрировавшего в Шотландию. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе самого престижного азиатского киносмотра — Пусанского международного кинофестиваля, после чего он был показан на фестивалях в Рабате, Мадриде и Глазго. Сам Назер известен тем, что его картина «Утопия» была выдвинута на «Оскар» от Афганистана в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 2016 году, а в 2023 году его фильм «Победители» в той же номинации выдвигался на «Оскар» уже от Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production Кадр из фильма «Без разрешения». Режиссер Хассан Назер, 2026 Фото: World Film Production

Режиссер возвращается на родину, рискуя не выехать обратно или даже лишиться свободы, чтобы снять фильм про героя, очень похожего на самого себя,— кинорежиссера, который в обход официальной цензуры Ирана проводит кастинг детей в свой проект и говорит с ними о любви и свободе, касаясь запрещенных в современной иранской культуре тем.

В Иваново фильм получил приз зрительских симпатий. Многие зрители на обсуждении после показа восхищались глубиной и непосредственностью детских ответов и их рассуждениями о самом сложном человеческом чувстве. Зрители также удивлялись, что проект с подобной тематикой запрещен в Иране, и говорили о том, что у нас таких сложностей не возникло бы. Однако в истории советской кинематографии также был подобный документальный фильм, очень похожий по духу на картину иранского режиссера,— «Любить...» Михаила Калика, снятый в 1968 году. В нем содержались рассуждения о природе любви, Боге и смысле жизни, которые не прошли советскую цензуру. Картина была запрещена и в итоге утрачена (до наших дней она дошла фрагментарно), а режиссер из-за давления эмигрировал в Израиль. Из фильма, в частности, вырезали беседу со священником Александром Менем. Его сын Михаил долгое время руководил Ивановской областью. Вот такие вот кинематографические международные параллели.

«Мертвые души»

Режиссер Алекс Кокс, США—Испания

Вторая картина, взявшая в этом году приз зрительских симпатий,— нестандартная история для конкурса: «Мертвые души» сняты в жанре вестерна на основе поэмы Николая Гоголя. Мировая премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Сан-Паулу, а также участвовала во внеконкурсной программе киносмотра в Роттердаме. Это независимый проект, снятый на деньги, собранные с помощью краудфандинга. Среди наиболее известных фильмов британца Алекса Кокса, ныне живущего в Америке,— «Конфискатор», «Трагедия мстителя», «Сид и Нэнси», «Прямо в ад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures Кадр из фильма «Мертвые души». Режиссер Алекс Кокс, 2025 Фото: Exterminating Angel, Zapruder Pictures

В своем последнем фильме Кокс обращается к любимому жанру вестерна, перенося место действия «Мертвых душ» в один из городов Аризоны, где в 1890 году происходит перепись населения США. Сюда прибывает никому не знакомый человек по имени Стриндлер (его играет сам Кокс), который предлагает уважаемым жителям города деньги за имена умерших мексиканских рабочих, для того чтобы впоследствии убедить власти, что они вернулись домой в рамках программы высылки из страны нелегальных иммигрантов, и получить за это деньги. Фильм довольно своеобразно перекладывает события нашей классики на американский манер, не лишая при этом героя российского происхождения: в фильме есть анимационная вставка, в которой отец сдает сына в приют, называемый в картине «Сиротство», и поучает его прежде всего угождать начальникам и беречь копейку. Не менее оригинален и сон героя, который он видит в тюрьме: персонаж Стиндлера встречает секретных агентов на борту таинственной подводной лодки, где оказывается, что он путешествует во времени, собирая списки погибших людей в разных исторических обстоятельствах,— и да, список Шиндлера тоже его работа. Трактовка «Мертвых душ» в картине настолько вольная, что балансирует между оригинальностью и плохим вкусом.

«Хроники осады»

Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, Алжир—Франция—Катар

Фильм «Хроники осады» получил на «Зеркале» специальный приз жюри с формулировкой «Как посвящение простым людям во всем мире в момент мировых конфликтов» — а вполне мог бы, на наш взгляд, получить главный приз по уровню драматургии и режиссерского мастерства, если бы история, показанная в картине, не была так сильно и полярно политизирована. Палестино-сирийский режиссер, сценарист и писатель Абдалла Аль-Хатыб родился в Дамаске, а сейчас живет в Германии. Первым фильмом режиссера стала документальная картина «Маленькая Палестина», отмеченная призами на международных фестивалях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions Кадр из фильма «Хроники осады». Режиссер Абдалла Аль-Хатыб, 2026 Фото: 2 Horloges Production, 2 Princes Films, Issaad Film Productions

«Хроники осады» — сборник новелл про героев, объединенных общей бедой — войной. Это история о людях, которые живут под ракетными и снайперскими ударами, борясь за свою жизнь. Они страдают от голода, страха, нехватки медикаментов, теряют разум и здоровье — и очень часто жизнь. Кто-то тащит холодильник на улицу, чтобы обменять его на затяжку сигаретой, кто-то пытается найти несколько минут на любовь в непрерывно рушащемся мире, кто-то рожает в госпитале, где нет элементарных лекарств, а кто-то умирает там же, несмотря не переливание крови. Жизнь, полную страха и безысходности, иногда украшают простые человеческие радости и даже смешные моменты, а воспоминания о мирной жизни делают реальность на несколько минут светлее. Мир, показанный Аль-Хатыбом, где шум прилетов ракет становится мрачным саундтреком жизни, а человеческое достоинство гибнет в неравном противостоянии с естественными биологическими потребностями, очень похож по духу на фильм «Сталкер» Андрея Тарковского и чрезвычайно страшен для любого человека, живущего в современном мире, как возможный вариант событий ближайшего будущего.