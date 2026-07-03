У забора написано

Выставка Константина Васильева для Казани, где уже много лет есть его музей, вряд ли могла бы стать событием. Но в «Смене» переоткрывают Васильева, которого обычно не помнят. И предлагают не читать про него прессу, по крайней мере советскую и из 1990-х,— в любое время суток.

Текст: Анна Афанасьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань

Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань

Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена»

Имя Константина Васильева часто ассоциируют с чем-то не тем. Или вовсе ни с чем. В этом убедился один из кураторов нынешней выставки Сергей Фофанов — он сам работает в Петербурге, но недавно оказался в Казани, осмотрел музей Васильева, основанный когда-то другом юности художника Геннадием Прониным, и потом стал спрашивать местных, причем не прохожих, а посетителей центра современной культуры «Смена», что они знают об этом авторе. И чаще всего выяснялось, что ничего.

Но это лучше, чем если бы они вдруг вспомнили, что Васильеву приписывали интерес к арийской теме и чуть ли не к фашизму. «Я специалист по искусству Германии XIX–XX веков,— говорит Фофанов.— И точно знаю, что такое арийское искусство. Так вот, это не оно». Тут речь, конечно, про то, что Васильев делал на втором этапе своего в целом очень короткого творческого, да и жизненного пути — он погиб в результате несчастного случая в 34 года в 1976-м под колесами поезда в пригороде Казани.

Выставка «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев», организованная казанским Центром современной культуры «Смена» совместно с московским Центром Вознесенского показывает его раннего — абстракциониста, сюрреалиста, экспериментатора. Название иронически отсылает к советскому сатирическому мультфильму 1962 года «Случай с художником», который появился в рамках кампании по борьбе с абстракционизмом и формализмом. Но случай Васильева — как раз про обратную трансформацию. Выставка подробно, насколько это возможно, рассказывает о его авангардных экспериментах. Многие работы того периода были уничтожены самим художником. Но удалось найти их фотографии — на фоне забора, окружавшего родительский дом в деревне Васильево. И их черно-белые отпечатки чередуются на выставке с подлинниками из казанских институций и частных коллекций.

У экспозиции, которая организована в рамках проекта «Другая Оттепель», четыре сокуратора: Кирилл Кузнецов, Кирилл Маевский, Сергей Фофанов и Дмитрий Хворостов. «Другая Оттепель», как они объясняют,— это попытка взглянуть на художественные и гуманитарные процессы в советском обществе 1950–1960-х не только на примере Москвы и Ленинграда, но и в контексте происходившего в других регионах страны. И творческие искания Константина Васильева обретают при этом подходе симптоматические черты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Друг юности Константина Васильева, создатель его музея в Казани Геннадий Пронин (второй слева) и кураторы выставки «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев» Кирилл Маевский (слева), Сергей Фофанов (второй справа) и Кирилл Кузнецов (справа) Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Следующая фотография 1 / 11 Друг юности Константина Васильева, создатель его музея в Казани Геннадий Пронин (второй слева) и кураторы выставки «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев» Кирилл Маевский (слева), Сергей Фофанов (второй справа) и Кирилл Кузнецов (справа) Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена»

«Проект "Другая Оттепель" нацелен на то, чтобы произвести большую ревизию всего, что в 1950–1960-е происходило в стране. А это далеко не только Американская выставка, фестиваль молодежи и студентов, экспозиция Пабло Пикассо»,— объясняет Кирилл Маевский.

На выставке несколько разделов: биографический «Васильев из Васильево» со множеством фотографий из села, где жили его родители и он сам проводил много времени за работой, «Светомузыкант» — о его экспериментах в области синестезии, связи восприятия цвета и звука, «Сюрреалист» — о его творчестве середины 1960-х. Отдельные стенды отданы под рассказ о его музе Людочке — Людмиле Чугуновой.

Первый раздел, о детстве и юности художника, во многом сложился благодаря Кириллу Кузнецову, чьи родители были дружны с семьей художника. Константин родился в 1942-м в оккупированном немцами Майкопе. Его отец воевал в партизанском отряде, после войны перебрался работать сначала в Краснодар, потом на один из заводов под Казанью, и поселился с женой и детьми в деревне Васильево — такое вот фамильно-топографическое совпадение. «Разбирая архивы, я обнаружил около двухсот фотопленок, на которых задокументирована жизнь Васильевых в Васильево.— рассказывает Кузнецов. Там отец и мать художника, друзья и соседи. Константин со своими работами — на улице, прямо у забора. Были и более поздние фотографии художника — целая серия портретов, выполненных уже его другом Геннадием Прониным. Они тоже в экспозиции».

«Когда мы говорим о Константине Васильеве, у нас сразу всплывают вот эти филины, старцы, скандинавы, валькирии,— продолжает Сергей Фофанов.— А если открыть его биографии в сети, то вообще погружаешься в какую-то смесь выдумок и, мягко говоря, бредовых статей. Что только там не звучит: дилетант, антисемит, язычник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Следующая фотография 1 / 11 Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена»

Впрочем, спорить с тем, что у Васильева не было полноценного академического образования, как и с тем, что ему было чему учиться, вряд ли стоит. Достаточно посмотреть на портреты и пейзажи Васильева-реалиста в его казанском музее на улице Гвардейской. В 11 лет он поступил в Московскую среднюю художественную школу-интернат при Институте имени Сурикова. Но ушел оттуда до окончания. И в итоге у него был диплом Казанского художественного училища по специальности «театральный декоратор».

И все же выставка в «Смене» — о том, что он умел, чему учился и что исследовал. Например, об увлечении Васильева музыкой, причем совсем не тривиальной, вспоминают все, кто был с ним знаком. «Он приучил нас к тому, что музыка звучала постоянно»,— вспоминает Геннадий Пронин. И рассказывает историю, как пришел уставший позировать к художнику для портрета, но благодаря музыке ощутил невероятный прилив сил.

Васильев любил и хорошо знал классику — Баха, Бетховена, Вагнера, Дебюсси, Листа, Моцарта, Мусоргского, Прокофьева, Римского-Корсакова, Скрябина, Шопена, Шостаковича. Но не меньше он ценил тех, чьи имена не то чтобы многое скажут широкому кругу: Антона Веберна, Эрика Сати, Арнольда Шёнберга, Карлхайнца Штокхаузена. Рядом с ними всегда звучат слова «новатор», «экспериментатор».

И вот именно они играли в его комнате — и в деревне Васильево, и в казанском общежитии.

Особый интерес у Васильева вызывала тема взаимопроникновения цвета и звука и их восприятия человеком. Неудивительно, что именно Васильев сблизился в начале 1960-х с изобретателями-визионерами, будущими создателями конструкторского бюро «Прометей». И даже выступил инициатором постановки симфонической поэмы Александра Скрябина «Прометей» со световой партией. Кстати, названием бюро обязано именно этой постановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова Следующая фотография 1 / 9 Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Булат Рахимов / Центр современной культуры «Смена» Экспозиция выставки Константина Васильева в Центре современной культуры «Смена». Казань Фото: Коммерсантъ / Анна Черникова

«Струна», «Музыка» — это уже его работы периода сюрреалистических экспериментов. Тогда же, в 1963–1964-м, происходит обращение к религиозной тематике и мифологическим сюжетам. Вектор уже понятен. Завершает экспозицию черно-белая фотография «Валькирии» — первой работы совсем другого Васильева, чьи богатыри и викинги уже после его гибели так полюбятся разным представителям постсоветского идеологического хаоса 1990-х. В отличие от его графики, например портретов композиторов. В отличие от его местами очень шишкинских пейзажей.

«У Вотана (Одина) Васильева два глаза — видимо, он изображен еще до обретения мудрости»,— читаю я на сайте любителей скандинавской мифологии. Один, согласно легенде, пожертвовал одним глазом, чтобы обрести сверхзнание про настоящее, прошлое и будущее. Трудно сказать, чем пожертвовал в поисках себя сам Васильев. Но на своем последнем автопортрете он совсем не выглядит на 34 года. Он в это время рисует бородатых викингов с пронзительным взглядом — и сам тоже отпустил бороду. Но глаза его темны.