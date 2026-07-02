Появились постеры «Социальной расплаты» про корпорацию Марка Цукерберга

Три постера с Джереми Алленом Уайтом, Майки Мэдисон и Джереми Стронгом опубликовала киностудия Sony Pictures. Слоган отсылает к оригиналу — в фильме Дэвида Финчера 2010 года было: «Нельзя завести 500 миллионов друзей, не нажив ни одного врага» (You don't get to 500 million friends without making a few enemies). Теперь же, в версии 2026 года: «Мы уже давно перестали заводить друзей» (We’re way past making friends).

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Фильм Аарона Соркина расскажет историю Фрэнсис Хауген (Мэдисон) — инженера Facebook (компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ), которая в 2021 году передала журналисту The Wall Street Journal Джеффу Хорвицу (Уайт) внутренние документы компании, раскрывшие, как платформа скрывала информацию о вреде своих приложений. Джереми Стронг сыграет Цукерберга — роль, от которой отказался Джесси Айзенберг: по его словам, он не хочет больше ассоциироваться с этим персонажем.

Соркин впервые выступит не только сценаристом, но и режиссером, без Дэвида Финчера и без Трента Резнора и Аттикуса Росса, написавших саундтрек к оригиналу. Мировая премьера состоится 9 октября.