Ай Вэйвэй покажет онлайн 24-часовой перформанс из тюремной камеры

Показ пройдет в рамках его новой выставки Button Up! («Застегните пуговицы!»), открывшейся в манчестерском Aviva Studios. Экспозиция представляет скульптуры, керамические работы, живопись, видео-арт и перформансы, объединенные темой британского империализма, глобализации и двухсотлетних отношений Великобритании и Китая. Название намекает на проблему цензуры — ключевая тема в творчестве художника. Выставка продлится до 6 сентября.

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Центральный перформанс выставки — Sewing a Button («Пришивая пуговицу»), 24-часовое живое действие, в котором Ай Вэйвэй впервые в истории воссоздает свой 81 день заключения в Китае в 2011 году. Он провел это время в камере размером 7,2 х 3,6 м без предъявления обвинений. Именно такую камеру построили внутри Aviva Studios — зрители наблюдают за художником через мониторы с трех камер видеонаблюдения: он спит, ест, пишет и отвечает на вопросы «допрашивающих» (в этой роли — журналисты Нихал Артанаяке, Эмма Дабири, Лемн Сиссай и Зинг Тсзенг). Название перформанса отсылает к реальному эпизоду: через два месяца после начала заключения охранник наконец принес иголку и нитку, чтобы починить ему брюки.

Трансляция пройдет 3–4 июля.