Канада впервые выступит на Евровидении

Участие страны на ивенте в 2027 году в Болгарии стало возможным после того, как CBC/Radio-Canada получил статус полноправного члена Европейского вещательного союза (ЕВС). По итогам голосования решили, что Канада станет первой страной, присоединившейся к конкурсу со времен Австралии в 2015 году, и начнет выступления с полуфинала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sonia Recchia / WireImage / Getty Images Фото: Sonia Recchia / WireImage / Getty Images

Интерес к Евровидению в Канаде давно подмечен: на конкурсе 2026 года в Вене страна вошла в тройку самых активных участников голосования из категории «остальной мир», а канадцы стали одними из крупнейших покупателей билетов за пределами Европы. Также в 1988 году канадская певица Селин Дион выиграла конкурс, представляя Швейцарию, а после нее Канаду на Евровидении под другими флагами представляли Наташа Сент-Пьер (Франция, 2001) и La Zarra (Франция, 2023).

Кто будет выступать за Канаду на конкурсе 2027 года, объявят позднее.