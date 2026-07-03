Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Супергерл русского авангарда

Семь поводов влюбиться в Наталью Гончарову 2.0

3 июля исполняется 145 лет со дня рождения художницы, которая перевернула взгляды общества на роль женщины в искусстве — и в обществе в целом.

Текст: Елена Соломенцева

Предыдущая фотография
Наталья Гончарова. «Автопортрет с желтыми лилиями». 1907–1908

Наталья Гончарова. «Автопортрет с желтыми лилиями». 1907–1908

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталия Гончарова, 1912

Наталия Гончарова, 1912

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Следующая фотография
1 / 2

Наталья Гончарова. «Автопортрет с желтыми лилиями». 1907–1908

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталия Гончарова, 1912

Фото: Государственная Третьяковская галерея

От этой девочки из хорошей семьи никто не ждал такого бунтарства. Ее тезка и двоюродная прабабка Наталья Гончарова ограничилась браком с поэтом-бунтарем Александром Пушкиным, но сама мечтала только о смелых па на балах. Наталья Гончарова 2.0 могла бы перенять у нее это. Но взяла не только у нее — и гораздо больше.

1. Амбициозность

Наталья вполне могла бы пойти по стопам отца — успешного архитектора Сергея Гончарова. Или унаследовать его имения в Тульской области, удачно выйти замуж и вообще не работать. Но эта девочка была рождена для другого: с детства что-то рисовала, лепила, собирала. В том, что она выберет творчество как путь, сомнений у родителей не было.

Поэтому как ни была она привязана к сельскому быту, но в десять лет с семьей оказалась в Москве и приступила к обучению в женской гимназии. Окончила ее с серебряной медалью, искала себя на историческом факультете и медицинских курсах, но остановилась на скульптурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества, куда поступила вольнослушателем в 20 лет. Среди учителей были звезды: скульптор-импрессионист князь Паоло Трубецкой и мастер скульптурного портрета Сергей Волнухин. Гончарова была хороша в скульптуре, делала успехи и получала награды на выставках, но...

2. Готовность к эксперименту

...появился он — художник Михаил Ларионов, студент отделения живописи того же училища, и заявил, что Наталья по призванию художник-живописец. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!» — так Наталья Гончарова передавала его слова Марине Цветаевой.

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов на фоне декораций к опере-балету «Золотой петушок» в мастерских Большого театра. Москва, 1913

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов на фоне декораций к опере-балету «Золотой петушок» в мастерских Большого театра. Москва, 1913

Фото: Третьяковская галерея

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов на фоне декораций к опере-балету «Золотой петушок» в мастерских Большого театра. Москва, 1913

Фото: Третьяковская галерея

При этом наглая самоуверенность Ларионова, конечно, Гончарову огорошила — три дня она с ним не общалась. Но к совету прислушалась. Когда художник пришел просить прощения, он обнаружил стены ее комнаты сплошь увешанными картинами и рисунками. На вопрос «Кто же все это сделал?» восхищенный Ларионов услышал: «Я!» Все три дня Гончарова наслаждалась цветом и его способностью мгновенно выражать настроение, мысли, чувства. И останавливаться она уже не собиралась. За эти три дня скульптор переродился в художника, получившего в лице Ларионова любимого спутника жизни и прозорливого продюсера.

3. Восприимчивость к обучению

В самом начале их отношений Михаил Ларионов заинтересовался импрессионизмом сам и увлек им Наталью Гончарову. Настолько, что она перешла со скульптурного на живописное отделение МУЖВЗ, в класс к Константину Коровину. Она ездила на пленэры в свою же родовую усадьбу Полотняный Завод, в Крым и в родной для Ларионова Тирасполь. Там не теряла времени даром и создала, например, плакаты для сельскохозяйственной выставки. А несколько привезенных в Москву пастелей и акварелей того периода купили у нее коллекционеры Иван Морозов и Николай Рябушинский.

Предыдущая фотография
Наталия Гончарова. «У окна», 1903-1905

Наталия Гончарова. «У окна», 1903-1905

Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Наталия Гончарова. «Полотняный завод», 1905–1907

Наталия Гончарова. «Полотняный завод», 1905–1907

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Следующая фотография
1 / 2

Наталия Гончарова. «У окна», 1903-1905

Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Наталия Гончарова. «Полотняный завод», 1905–1907

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

В 1906 году Наталья Гончарова с Михаилом Ларионовым впервые попали в Париж — там они по приглашению антрепренера Сергея Дягилева участвовали в организованной им Русской художественной выставке.

Одновременно там проходила ретроспектива Поля Гогена. И им было достаточно попасть на нее, чтобы их восприятие искусства поменялось на корню: импрессионизм был отставлен, на смену ему пришли яркий фовизм и неопримитивизм. Но, в отличие от Гогена, Гончарова с Ларионовым не собирались никуда ехать за первобытной фактурой, они были уверены, что самые аутентичные образы и детали можно найти в России — вокруг. Гончарова вспомнила деревенские ритуалы из своего детства за городом. Главными героинями ее картин стали крестьянки в стиле, замешанном на традициях иконописи.

Предыдущая фотография
Наталия Гончарова. «Стрижка овец», 1908-1909

Наталия Гончарова. «Стрижка овец», 1908-1909

Фото: Серпуховскии? историко-художественныи? музеи?

Наталья Гончарова. «Сбор яблок», около 1909

Наталья Гончарова. «Сбор яблок», около 1909

Фото: Частная коллекция

Следующая фотография
1 / 2

Наталия Гончарова. «Стрижка овец», 1908-1909

Фото: Серпуховскии? историко-художественныи? музеи?

Наталья Гончарова. «Сбор яблок», около 1909

Фото: Частная коллекция

4. Синкретизм

Наталья Гончарова стала автором явления «всёчества» в живописи. Так и говорила: «Все, что до меня,— мое». В ее работах сплетались воедино дикие цвета фовизма, православная традиция, футуризм и кубизм, восточные мотивы и лубок. Причем сплетались органично, без зазоров и шероховатостей. «Эклектизм — одеяло из лоскутов, сплошные швы. Раз шва нет — мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не для того я смотрела, чтобы забыть»,— заявляла художница и уверенно продолжала развивать свой стиль.

Предыдущая фотография
Наталия Гончарова «Феникс», 1911

Наталия Гончарова «Феникс», 1911

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. «Велосипедист» 1913

Наталья Гончарова. «Велосипедист» 1913

Фото: Государственный Русский музей

Следующая фотография
1 / 2

Наталия Гончарова «Феникс», 1911

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. «Велосипедист» 1913

Фото: Государственный Русский музей

Создавала неканонические авангардные иконы, за которые ее часто критиковала православная церковь. Устроила выставку работ в жанре ню, которую полиция закрыла за «порнографичность», а художницу задержала — женщинам создавать и демонстрировать подобные картины тогда не дозволялось. И все же спустя какое-то время даже самый строгий критик авангардистов Александр Бенуа признал, что у Гончаровой стоит поучиться мастерству и свежести взгляда.

Предыдущая фотография
Наталья Гончарова. «Евангелисты. Тетраптих», 1911

Наталья Гончарова. «Евангелисты. Тетраптих», 1911

Фото: Государственный Русский музей

Наталия Гончарова. «Натурщица (на синем фоне)», 1909–1910

Наталия Гончарова. «Натурщица (на синем фоне)», 1909–1910

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Следующая фотография
1 / 2

Наталья Гончарова. «Евангелисты. Тетраптих», 1911

Фото: Государственный Русский музей

Наталия Гончарова. «Натурщица (на синем фоне)», 1909–1910

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Когда Ларионов придумал собственный живописный стиль — предвестник абстракции «лучизм»,— Гончарова и его забрала в свой творческий котел. Само направление просуществовало всего пять лет и быстро сошло на нет. Но остался натюрморт Натальи Гончаровой «Цветы», который был продан на аукционе Christie’s в 2008 году за рекордные для русских художниц $10,9 млн.

Наталья Гончарова. «Цветы», около 1912

Наталья Гончарова. «Цветы», около 1912

Фото: Частная коллекция

Наталья Гончарова. «Цветы», около 1912

Фото: Частная коллекция

5. Смелость и фантазия

Правила и нормы для Натальи Гончаровой никогда не были определяющими. С сыном военного фельдшера Михаилом Ларионовым она прожила в незарегистрированном браке 54 года, хотя ее родственники дворянского происхождения категорически отказывались признавать этот союз. Пожениться они решили лишь в конце жизни, чтобы сохранить все свои работы в семье при любом развитии событий.

Гончарова всегда ввязывалась во все художественные авантюры, которые предлагала ей судьба. Вместе с Ларионовым вступила в первое авангардное объединение художников «Бубновый валет» и успешно с ним выставлялась. Дальше пошла за футуристами в объединение «Ослиный хвост», снималась в авангардном кино и увлеклась боди-артом. И даже в скандальных трендах футуристов она выделялась самобытным талантом: «Если бы Гончарова просто красила себе щеки, мне стало бы скучно. Гончарова не морщины закрашивала, она розы рисовала»,— отзывался о ее экспериментах Сергей Дягилев.

Предыдущая фотография
Наталья Гончарова. Боди-арт для выставки, 1912

Наталья Гончарова. Боди-арт для выставки, 1912

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. «Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)» (из серии «Художественные возможности по поводу павлина»), 1911

Наталья Гончарова. «Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)» (из серии «Художественные возможности по поводу павлина»), 1911

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Следующая фотография
1 / 2

Наталья Гончарова. Боди-арт для выставки, 1912

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. «Павлин под ярким солнцем (стиль египетский)» (из серии «Художественные возможности по поводу павлина»), 1911

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Для выставки 1913 года в «Художественном салоне» на Большой Дмитровке художница вместе с друзьями Михаилом Ларионовым и Давидом Бурлюком подготовила вымышленную биографию. В учителях у нее прописались Клод Моне и Винсент Ван Гог. В портфолио возникли арт-резиденции на Таити у Гогена, в Париже у Ренуара, в монастыре Русского Севера и на Мадагаскаре. Конечно, все это было выдумкой, но публика с радостью верила эффектной истории и валом валила смотреть экспозицию, которая в итоге стала самой популярной в Москве за весь год. На ней были показаны около 760 произведений Гончаровой, которые она создала за 13 лет. Талант и пиар сработали: отношение в обществе к авангардной живописи стало меняться к лучшему. Несколько картин Гончаровой приобрела в свою коллекцию Третьяковская галерея. Это был успех — и вполне заслуженный.

Предыдущая фотография
Наталья Гончарова. «Рябина. Панино, близ Вязьмы», 1907–1908

Наталья Гончарова. «Рябина. Панино, близ Вязьмы», 1907–1908

Фото: Государственная Третьковская Галерея

Наталья Гончарова. «Испанки», 1916

Наталья Гончарова. «Испанки», 1916

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Следующая фотография
1 / 2

Наталья Гончарова. «Рябина. Панино, близ Вязьмы», 1907–1908

Фото: Государственная Третьковская Галерея

Наталья Гончарова. «Испанки», 1916

Фото: Государственная Третьяковская галерея

6. Верность выбору

Когда в 1914-м Сергей Дягилев искал оформителя для своего нового проекта, оперы-балета на музыку Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок», Александр Бенуа посоветовал ему присмотреться к Наталье Гончаровой. Импресарио не только прислушался. Он обладал уникальным чутьем на таланты и сразу понял, что художница нужна ему в команде «Русских сезонов». Дягилев отправил Гончаровой 50 предложений о сотрудничестве, прежде чем она согласилась. Секрет был прост: она ждала, когда Дягилев предложит работу и Ларионову. Как только это случилось — сразу приняла предложение. И дело было не только в любви. Она привыкла сверяться с мнением Ларионова о своем творчестве, называла его своей «рабочей совестью».

«Есть такие дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя. Как я — его»,— писала Наталья Гончарова о Михаиле Ларионове.

«Золотой петушок», для которого Гончарова подготовила декорации и костюмы, стал во Франции абсолютным хитом. Зрители оценили современное звучание аутентичной русской эстетики. Постановка не выглядела стилизацией — за ней была видна работа художника, который глубоко погружен в родную культуру и способен творчески ее осмыслить. Аншлаги, турне по всей Европе и признание. Пабло Пикассо использовал спектакль «Золотой петушок» в качестве референса для своей «Треуголки».

Предыдущая фотография
Наталия Гончарова «Плясунья» (Эскиз костюма к балету на музыку Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»), 1937

Наталия Гончарова «Плясунья» (Эскиз костюма к балету на музыку Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»), 1937

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. Композиция с лошадями и птицами-сиринами (Эскиз занавеса к балету И.Ф. Стравинского «Свадебка»), 1915-1916

Наталья Гончарова. Композиция с лошадями и птицами-сиринами (Эскиз занавеса к балету И.Ф. Стравинского «Свадебка»), 1915-1916

Фото: Государственная Третьковская Галерея

Следующая фотография
1 / 2

Наталия Гончарова «Плясунья» (Эскиз костюма к балету на музыку Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»), 1937

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. Композиция с лошадями и птицами-сиринами (Эскиз занавеса к балету И.Ф. Стравинского «Свадебка»), 1915-1916

Фото: Государственная Третьковская Галерея

В 1915-м Гончарова и Ларионов поехали в Европу для работы над очередным проектом Дягилева и там остались. В России тем временем случилась Октябрьская революция, и возвращение на родину стало для них невозможным. Они продолжали заниматься живописью и сценографией: создавать декорации и костюмы для постановок Дягилева. Гончарова и не думала бросать свои художественные поиски в авангардной иконографии, даже создала умопомрачительные костюмы в этом стиле для несостоявшегося балета «Литургия». Ее декоративное чутье и тонкое чувство деталей делали славу «Русских сезонов» особенно громкой.

Наталия Гончарова. Эскиз костюма св. Андрея к неосуществленной постановке «Литургия», 1915

Наталия Гончарова. Эскиз костюма св. Андрея к неосуществленной постановке «Литургия», 1915

Фото: Из собрания ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

Наталия Гончарова. Эскиз костюма св. Андрея к неосуществленной постановке «Литургия», 1915

Фото: Из собрания ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

Гончарова и Ларионов оставались вместе, даже когда каждый из них нашел себе новое увлечение. Это был союз не только двух любящих друг друга людей, но и двух творцов-единомышленников, устойчивый к любым обстоятельствам тандем. И так продолжалось до смерти художницы в 81 год в октябре 1962-го.

7. Трудолюбие и воля

Марина Цветаева говорила, что «Гончарова вся в двух словах: дар и труд». Действительно, трудолюбию художницы можно позавидовать — как, несомненно, и таланту. Оказавшись в эмиграции, она не переставала продуктивно работать до самых последних дней. Создавала сценографию для спектаклей и писала картины без остановки: даже когда Ларионов пережил инсульт и временно не мог держать кисть, в голодные военные годы, всегда.

Когда не продавалась живопись, Гончарова писала стихи, публиковалась во французских газетах, оформляла парижские праздники. В отличие от своей прабабки она не была звездой на балах — зато там блистали созданные ею наряды. Еще в России она как дизайнер одежды сотрудничала с Домом моды Надежды Ламановой и ввела в обиход женские брюки и кепи. В Европе она продолжила создавать модные эскизы уже для дома моды «Мырбор» вместе с Пабло Пикассо и Фернаном Леже, а после и для Коко Шанель. Ее платья часто попадали на страницы журналов Vogue и Vanity Fair.

Наталья Гончарова. Эскиз отделанного мехом вечернего плаща, 1925

Наталья Гончарова. Эскиз отделанного мехом вечернего плаща, 1925

Фото: Частная коллекция

Наталья Гончарова. Эскиз отделанного мехом вечернего плаща, 1925

Фото: Частная коллекция

Всю жизнь Наталья Гончарова делала то, к чему лежит душа, и в этом преуспевала. Нормы и границы не существовали для нее ни в жизни, ни в творчестве.

Первая по-настоящему авангардная художница заявила о себе миру так ярко, что мир ответил взаимностью. Ее картины можно найти не только в Третьяковской галерее, но и во многих музеях в Нидерландах, Франции, США. Ее имя — синоним женского русского авангарда. Ее жизнь — доказательство тому, что приложенные в правильном направлении труд и дар обязательно в конце концов окупятся.