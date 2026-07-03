«Это движущая сила не только телевизионного эфира, но и всей индустрии развлечений»ч

К выходу первого выпуска поговорили с журналистом и медиаобозревателем Ариной Бородиной о телевизионной насмотренности, качественных сценариях и сериальной действительности, которая нравится зрителю больше реальной.

Беседовала Анна Черникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист и медиаобозреватель Арина Бородина

Фото: Из личного архива Арины Бородиной Журналист и медиаобозреватель Арина Бородина

Фото: Из личного архива Арины Бородиной

Как и когда получилось так, что вы стали смотреть телевизор глазами профессионала, и это превратилось в работу?

Телевизор я смотрела с детства. И насмотренность еще тогда у меня была очень высокая — мне это действительно было интересно. В начале 1990-х, когда я стала работать журналистом, я писала на разные околокультурные темы, а потом постепенно сконцентрировалась на телевидении. Поначалу это были новости про телевидение, интервью, обзоры.

В 2001-м я перешла в Издательский дом «Коммерсантъ», была телевизионным обозревателем. Для газеты и других изданий ИД подробно описывала телевизионную жизнь в кадре и за кадром. Были и интервью, и информационные заметки, и репортажи, и другие жанры. В 2004 году у меня появилась еженедельная рубрика-колонка «Телелидеры». Такого в то время не делал никто. В «Коммерсанте» я описывала телевизионный эфир, основываясь на телевизионных измерениях, рейтингах, тогда это была компания ТNS Россия — сейчас это компания «Медиаскоп», анализировала, что пользуется у телеаудитории спросом.

И уже тогда основной движущей силой телевидения были сериалы. Я смотрела их в огромном количестве, на потоке — помимо того, что смотрела большую часть телевизионного эфира, все, что попадало в рейтинговые топы и пользовалось спросом. Это были самые разные программы: и новостные и развлекательные. В самых рейтинговых телепроектах за неделю непременно присутствовали сериалы. Их старалась смотреть. Хотя бы частично, но чаще — целиком. В таких промышленных масштабах вряд ли кто-то мог смотреть телевизионные трансляции, программы и отдельно сериалы. Мне приходилось. Были и ужасные, и крепкие, и пустые, и очень хорошие. Но сериалы в целом я и как зритель тоже люблю.

В фокус моих обзоров попадали именно отечественные сериалы: мелодрамы, детективы — их было больше всего — и даже «мыльные оперы». Часть из них были настолько популярны, что по итогам телесезонов иногда занимали первые строчки в рейтингах. Впереди тут всегда были два главных канала: «Первый канал» и «Россия 1». Потом шли НТВ, СТС, ТНТ, РЕН-ТВ…

Телевидение теперь само и производит сериалы…

Да, и уже очень давно, теперь в производстве и расстановке сил в телесериальных топах кроме вышеперечисленных во всю участвуют и «Пятый канал», и «Домашний», и «ТВ Центр», и «Пятница», и ТВ-3…

В 2018 году начался расцвет онлайн-кинотеатров. И их сериалы тоже попали в фокус моего внимания и оказались предметом моего изучения. Потому что сериалы — движущая сила не только телевизионного эфира, но и всей индустрии развлечений.

В чем секрет популярности сериалов?

Сериалы помогают отвлечься от реальности, проблем, сменить настроение в лучшую сторону. Фильм посмотрел, и он быстро закончился, а сериал продолжается, и если ты им увлекся, то он ведет тебя за собой в длинный путь впечатлений. В фильме, в относительно коротком хронометраже по сравнению с сериалом, не всегда удается раскрыть отдельные линии характеров некоторых героев, их мотивы и поступки, показать подробнее пространство, среду, атмосферу — в которой развивается сюжет. В сериале можно глубже и многослойнее показать полутона, судьбы-новеллы и жизненные переплеты. Конечно, тут я говорю про качественные сериалы, которые погружают в мир героев, заставляют эмоционально проживать события вместе с ними.

В триллерах, детективах всегда есть напряжение, от серии к серии крючок, чтобы узнать, кто убийца, когда и как его поймают, запутают следы, а потом раскроют цепочку преступлений и их мотивацию. В мелодрамах важно сопереживание и, возможно, сравнение со своим опытом и воспоминаниями прожитых лет…

Какие тенденции в сериальном производстве можно заметить? Как меняется жанр?

Это, конечно, разговор долгий... Но если коротко, то выигрывают вневременные и безопасные темы. Хотя и здесь, во внешне безопасных сюжетах, могут найтись проблемы для тех, кто выпускает сериалы. Сейчас съемочным группам и продакшен-компаниям работать непросто — с учетом ограничений всех мастей. Наверное, с точки зрения жанра легче снимать детективы, триллеры, некоторые производители идут в сторону исторических мелодрам — но только про далекое прошлое. Классические женские мелодрамы тоже всегда находят зрителей. Все более востребован комедийный жанр, есть и комедийные детективы, и лирические комедии, и вообще теперь все чаще популярен сериальный формат на стыке жанров — чтобы было и весело, и над чем подумать.

А вот драм, социального контекста в сериалах стало меньше. Хотя некоторые онлайн-кинотеатры и продакшен-компании их по-прежнему снимают, последовательно развивают смысловую линейку.

Назовите имена режиссеров, сценаристов, которых вы всегда отмечаете?

Сейчас это займет слишком много времени и места, всех сразу не назовешь. Но в подкасте, который мы начинаем выпускать,— «Сериалы на Weekend» — безусловно имена создателей прозвучат. А пока лишь скажу, что, конечно, при выборе сериала для просмотра на имена режиссера, сценариста, актеров смотреть нужно обязательно. Правда, это не всегда гарантия, что вам сериал понравится. Слишком многое тут должно сойтись. У любого создателя, творческого человека, всегда бывают и удачи и провалы.

Всегда первичен, на мой взгляд, сценарий. А дальше, если история хорошо прописана, если сценарист в альянсе с режиссером и они друг друга слышат, то на выходе с очень большой вероятностью получается талантливая сериальная история. Один из таких примеров — сериал «Подслушано в Рыбинске». Этот ироничный детектив режиссера Петра Тодоровского по сценарию Ивана Баранова с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Он вышел в онлайн-кинотеатре, получил очень много премий, включая ТЭФИ, и хорошие рейтинги в телеэфире, что бывает нечасто. Это яркий пример, когда сделано качественно, увлекательно, и зрителям нравится, и профессиональным экспертам, и продюсеры довольны.

Смотрит ли российские сериалы молодежь?

Точной статистики у меня нет, потому что у онлайн-платформ информация о зрителях, о тех, кто их смотрит, в том числе возрастные данные, закрыта. У телеканалов проще, есть открытая характеристика целевой аудитории — например, у канала ТНТ это зрители от 14 до 44 лет, у СТС — от 10 до 45. Но если судить по моему опыту поездок по стране и выступлениям в разных городах, то тема сериалов молодежи интересна. На встречи со мной приходит достаточное количество молодых — не совсем юных, но 20+ точно приходят. И даже иногда бывают семьями — мама с дочерью, например.

О чем будет подкаст? Немного раскроем карты?

Мне давно хотелось попробовать как-то расширить свой рассказ о сериалах с рекомендациями, потому что меня часто спрашивают знакомые и незнакомые люди, что из сериалов посмотреть. Интересно рассказать и о том, что нового показывают на фестивалях сериалов, на которые я езжу много лет, что там оценивают зрители, что жюри, что журналисты. Первый выпуск «Сериалов на Weekend» — это обзор фестиваля «Пилот», который в июне в восьмой раз прошел в городе Иваново. Был объемный конкурс — 21 сериал. А для подкаста выбрала сериалы, которые, по моему мнению, будут интересны разным группам зрителей. Кстати, не факт, что я сама их буду смотреть. Помимо официальных победителей назову и неофициальных фаворитов журналистского голосования. Будут фрагменты трейлеров премьер, краски, которые сложила по следам фестиваля «Пилот».

Ну а дальше планирую знакомить слушателей подкаста с сериалами, которые выходят в онлайн-кинотеатрах, с премьерами, которые считаю примечательными по разным причинам. В моем аудиоподкасте будут две рубрики, о них расскажу в следующих выпусках. Летом будем пробовать формат, но точно расскажу и о сериалах-лидерах телеэкрана, о том, чему отдает предпочтение многомиллионная аудитория.

Беседовала Анна Черникова