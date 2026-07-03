В Забайкалье придумали «Степь»

3 и 4 июля в Забайкалье в селе Атамановка, недалеко от Читы, проходит мультикультурный фестиваль «Степь» под открытым небом. На мероприятие, которое проводится впервые, регион вдохновила соседняя Бурятия, где на протяжении нескольких лет собирают масштабный форум под открытым небом «Голос кочевников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Хедлайнерами фестиваля заявлены Ваня Дмитриенко, «Комната культуры», Антоха МС и The Hatters. Они выступят на сцене бывшей радиостанции «Заря». На второй сцене «Туман» пройдут диджей-сеты, выступления местных артистов, танцевальные батлы.

В программе фестиваля также ярмарка украшений местных мастеров и книг, массовые занятия йогой и забеги на дистанции до 5 км. Также на территории фестиваля организуют показ короткометражного кино и гастрозону с блюдами бурятской кухни.

Доставлять гостей на территорию фестиваля планируют на специальных электричках из Читы. Ночевать можно в палатке в организованном пространстве для кемпинга.

Влад Никифоров