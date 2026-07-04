Moscow! Как много в этом звуке
Прогулка по соединенным штатам столицы
4 июля в США отмечают 250-летие принятия Декларации о независимости. В их национальный праздник Weekend предлагает пройтись по американским адресам Москвы. И речь не только про посольство на Новинском бульваре и резиденцию посла в Спасопесковском переулке, но и про другие адреса, по которым в разные исторические эпохи в городе жили, работали или гостили известные американцы.
Режиссер Квентин Тарантино на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2019
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
За стеной, в стене и у стены
Начинается земля, как известно, от Кремля. Там с официальными и неофициальными визитами побывали несколько президентов США — Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама. А первым стал герой войны Севера с Югом генерал Улисс Грант — его портрет украшает 50-долларовую купюру. Пост президента Грант занимал с 1869 по 1877 год. А в 1878 году он вместе с женой Джулией отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого они посетили Россию. Гранты осмотрел дворцы и церкви Кремля, а также храм Христа Спасителя.
Автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», одного из организаторов Коммунистической партии США Джона Рида похоронили у Кремлевской стены в 1920 году — он умер от тифа. (В одной братской могиле с ним лежат соратница Владимира Ленина Инесса Арманд, революционер и врач Иван Русаков и отважный милиционер Семен Пекалов.)
В Кремлевскую стену помещены урны с прахом видных лидеров американского коммунистического и рабочего движения — Чарльза Эмиля Рутенберга и Уильяма Дадли «Большого Билла» Хейвуда.
Военный губернатор оккупированной США зоны Германии генерал Дуайт Эйзенхауэр 12 августа 1945 года стоял рядом с Иосифом Сталиным на трибуне Мавзолея Ленина во время Всесоюзного парада физкультурников на Красной площади. В 1953 году, за два месяца до смерти Сталина, Эйзенхауэр вступил в должность президента Соединенных Штатов.
Спиридоновка — Неглинная
С 1919 по 1923 год Американская администрация помощи (American Relief Administration, ARA) оказывала помощь продовольствием и медикаментами голодающим в Европе. В России ARA первоначально помогала правительству адмирала Александра Колчака. В 1921 году она начала поддерживать пострадавших от голода в Советской России. Московская контора ARA разместилась в бывшем доме Тарасова (ул. Спиридоновка, 30/1). Наркомат иностранных дел РСФСР, первоначально занимавший эту городскую усадьбу, реквизированную после революции, переехал на Лубянку, в доходный дом Первого российского страхового общества (современный адрес — ул. Большая Лубянка, 5 / Кузнецкий Мост, 21/5).
Благотворительные кухни ARA, кормившие миллионы детей и больных, действовали во многих районах страны. В Москве первая такая открылась в здании бывшего ресторана «Эрмитаж» (современный адрес — ул. Неглинная, 29/14).
Улица Рождественка — улица Садовая-Самотечная — Моховая улица — Краснопресненская набережная — Кутузовский проспект
Много московских адресов связано с главным американским другом советской страны Армандом Хаммером. Он вел бизнес с Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным, Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым.
В 1921 году 23-летний Хаммер приехал в Москву и поселился в гостинице «Савой» (ул. Рождественка, 3/6, стр. 1). (Гостиница в 1912–1914 и в 1958–1988 годах называлась «Берлин», а Рождественка с 1948 по 1989 год была улицей Жданова.)
22 октября Хаммер пришел в Кремль на прием к Ленину и получил первую концессию в Советской России. Советский комитет по концессиям предоставил его Американской объединенной компании медикаментов и химических препаратов штаб-квартиру в бывшем доходном доме Московского купеческого общества по адресу Кузнецкий Мост, 4 (сейчас это дом 10/8). До революции в этом здании располагались магазин, контора и мастерская ювелирной фирмы «Товарищество К. Фаберже». На момент появления в помещении Хаммера никаких ценностей, принадлежавших фирме, там уже не было — что-то украли, что-то реквизировали.
В 1992 году в книге Карла Блюмея и Генри Эдвардса The Dark Side of Power: The Real Armand Hammer («Темная сторона власти: настоящий Арманд Хаммер») со ссылкой на галериста Виктора Хаммера появилась информация о том, что Виктор и его брат Арманд Хаммер продавали наряду с настоящими изделиями Фаберже подделки с подлинными клеймами — их якобы передал Арманду Анастас Микоян — под откат с продаж. Версия гуляет по литературе и интернету, но не подтверждается знатоками антикварного рынка. Сами братья Хаммер не могли прокомментировать обвинение, на момент издания книги обоих не было в живых. Однако с учетом того, что Арманд Хаммер был легальным посредником советских внешнеторговых структур в продаже произведений искусства и драгоценностей на Западе, очевидно, что смысла в подделках не было.
После номера в «Савое» Хаммер обзавелся личным московским жильем. Он поселился в бывшем особняке купца первой гильдии Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице (сегодня дом 14). Согласно разным источникам, в доме было то ли 24, то ли 30 комнат. В 1925 году Хаммер познакомился с актрисой и певицей Ольгой фон Рот (сценический псевдоним — Вадина). В 1927 году они зарегистрировали брак. На следующий год у них родился сын Джулиан Арманд Хаммер. После отъезда семьи в США в 1930 году особняк перешел под управление Наркомата иностранных дел. В настоящее время он пустует в связи с реставрацией, которая должна была закончиться в 2025 году, но работы продолжаются.
В 1926 году Хаммер открыл в Москве концессионную фабрику канцелярских принадлежностей. В 1930 году она была выкуплена государством и названа Государственной карандашной фабрикой имени Сакко и Ванцетти, в честь двух казненных в США анархистов. «Хаммеровский» завод находился по адресу: Кутузовский пр-т, 14а, стр. 51. Сейчас на этом месте возводится квартал недвижимости премиум-класса «Кутузовский, 14».
На рубеже 1960-х и 1970-х Арманд Хаммер выдвинул идею создания бизнес-комплекса в Москве. Ему не нравилось, что московское представительство его компании Occidental Petroleum «ютится» в гостинице «Националь» (Моховая улица, 15/1). Идею поддержала Торгово-промышленная палата СССР. В 1973 году Совет министров СССР принял постановление о строительстве «Совинцентра». Открытие многофункционального международного бизнес-центра на Краснопресненской набережной состоялось в 1980 году. Сейчас он носит название Центра международной торговли, но многие по-прежнему именуют здание «Хаммер-центром».
Центр международной торговли на Краснопресненской набережнойв Москве
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Большой Черкасский переулок
В 1929 году советское правительство начало сотрудничество с главой детройтской компании Albert Kahn Associates Альбертом Каном. Был заключен контракт на проектирование и надзор за строительством Сталинградского тракторного завода. А 9 января 1930 года был подписан второй, более масштабный контракт с Albert Kahn Associates. По нему компания Кана должна была помогать проектировать в СССР промышленные объекты, а также обучать советских архитекторов и инженеров индустриальному проектированию.
В Москве было создано проектно-консультационное бюро «Госпроектстрой» (Государственное проектно-строительное бюро). Его возглавил брат Альберта Кана, инженер Мориц Кан. Американские и советские специалисты вместе работали в штаб-квартире «Госпроектстроя» в бывшем доходном доме Шереметевых (Большой Черкасский пер., 2/10).
Пушкинская — Парк культуры
В июле-сентябре 1959 года в Парке культуры и отдыха «Сокольники» в Москве проходила Американская национальная выставка. Публике показывали бытовую технику из США, автомобили, моду, дизайн, продукты массового потребления. Внутри геодезического купола (он же «золотой купол»), построенного по проекту американского архитектора и инженера Ричарда Бакминстера Фуллера, демонстрировался многоэкранный фильм об американской жизни. Золотой купол, к сожалению, не дошел до наших дней.
За шесть недель работы выставки ее посетило около 3 млн человек. 24 июля это сделал Никита Хрущев. Его сопровождал вице-президент США (и будущий президент) Ричард Никсон. Хрущева сфотографировали со стаканчиком пепси-колы в руках, что стало для компании PepsiCo мощной бесплатной рекламой. После выставки Хрущев отправился с визитом в США. Ответный визит Дуайта Эйзенхауэра в СССР, запланированный на июнь 1960 года, не состоялся.
Никита Хрущев пьет Pepsi-Cola во время посещения американской выставки в парке Сокольники 24 июля, 1959. Рядом вице-президент США Ричард Никсон (в центре) Климент Ворошилов
Фото: Getty Images
1 мая 1960 года над Свердловском (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет U-2. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был арестован и доставлен в Москву. До суда его держали во внутренней тюрьме КГБ СССР на площади Дзержинского. В августе в Колонном зале Дома Союзов на Пушкинской улице, дом 1 (в 1993 году улице возвращено историческое название Большая Дмитровка) состоялся суд над летчиком, выполнявшим задание ЦРУ. Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы. В феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
Ленинградский проспект — Тверская — Моховая — площадь Охотного Ряда — Театральный проезд — Рождественка
В разные исторические эпохи американских знаменитостей принимали московские гостиницы и отели.
В «Савое» кроме Арманда Хаммера останавливалась танцовщица Айседора Дункан, пока не получила в свое распоряжение постройку по адресу: ул. Пречистенка, 20. С 19 по 23 июля 1926 года гостями «Савоя» стала звездная голливудская пара — Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. Там же останавливались джазовый пианист Дейв Брубек, киноактеры Джейн Фонда, Ричард Гир, Стивен Сигал.
Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс в Москве
Фото: МАММ / МДФ
Популярный в советское время афроамериканский певец и актер Пол Робсон несколько раз посещал Москву. Он проживал в «Национале» (ул. Моховая, 15/1–1), «Москве» на площади Охотного Ряда (здание снесено в 2004 году, на его месте построен новодел), «Советской» (Ленинградский пр-кт, 32).
В «Метрополе» (Театральный пр-д, 2) в 1947 году жил писатель Джон Стейнбек. Бывал в отеле и пианист Ван Клиберн. В 1993 году Майкл Джексон в ходе мирового турне проживал в «Метрополе» и в своем номере написал новую песню «Stranger in Moscow». В числе знаменитых постояльцев отеля также Фрэнсис Форд Коппола, Шарон Стоун, Арнольд Шварценеггер.
Отель The Carlton (ранее The Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3) построен в XXI веке на месте снесенной гостиницы «Интурист», но в списке знаменитостей, которые жили и участвовали в проводившихся в отеле пресс-конференциях значатся Леди Гага, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Сигурни Уивер, Эва Мендес, Эмма Стоун, Мила Кунис, Арнольд Шварценеггер, Камерон Диас, Джонни Депп, Пол Уокер, Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнолдс…
Тайна Трампа
В 2017 году сайт BuzzFeed News опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники британской разведки утверждалось, что в 2013 году Дональд Трамп, готовясь к проведению в Москве конкурса «Мисс Вселенная», якобы останавливался в The Ritz Carlton, устроил в президентском люксе оргию с проститутками, после чего русские стали шантажировать его снятым скрытой камерой компроматом. Телохранитель будущего президента США заявлял, что Трамп был в номере один. Сам Трамп сначала категорически отрицал, что вообще ночевал в Москве, но затем все-таки признал этот факт.