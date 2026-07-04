Moscow! Как много в этом звуке

4 июля в США отмечают 250-летие принятия Декларации о независимости. В их национальный праздник Weekend предлагает пройтись по американским адресам Москвы. И речь не только про посольство на Новинском бульваре и резиденцию посла в Спасопесковском переулке, но и про другие адреса, по которым в разные исторические эпохи в городе жили, работали или гостили известные американцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Квентин Тарантино на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2019

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Режиссер Квентин Тарантино на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2019

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Текст: Алексей Алексеев

За стеной, в стене и у стены Начинается земля, как известно, от Кремля. Там с официальными и неофициальными визитами побывали несколько президентов США — Ричард Никсон, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама. А первым стал герой войны Севера с Югом генерал Улисс Грант — его портрет украшает 50-долларовую купюру. Пост президента Грант занимал с 1869 по 1877 год. А в 1878 году он вместе с женой Джулией отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого они посетили Россию. Гранты осмотрел дворцы и церкви Кремля, а также храм Христа Спасителя. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Захоронения в Кремлевской стене. Мемориальные доски: американский политик Чарльз Эмиль Рутенберг, британский политик и профсоюзный деятель Артур Макманус, венгерский политик Йено Ландлер и американский профсоюзный деятель Уильям Д. Хейвуд (Билл Хейвуд), 1955 Фото: Graphic House / Archive Photos / Getty Images Беклемишевская башня Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров / купить фото Братское захоронение в Кремлевской стене; Здесь похоронен американский писатель Джон Рид Фото: Мастюков Валентин / Фотохроника ТАСС Следующая фотография 1 / 3 Захоронения в Кремлевской стене. Мемориальные доски: американский политик Чарльз Эмиль Рутенберг, британский политик и профсоюзный деятель Артур Макманус, венгерский политик Йено Ландлер и американский профсоюзный деятель Уильям Д. Хейвуд (Билл Хейвуд), 1955 Фото: Graphic House / Archive Photos / Getty Images Беклемишевская башня Московского Кремля Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров / купить фото Братское захоронение в Кремлевской стене; Здесь похоронен американский писатель Джон Рид Фото: Мастюков Валентин / Фотохроника ТАСС Автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», одного из организаторов Коммунистической партии США Джона Рида похоронили у Кремлевской стены в 1920 году — он умер от тифа. (В одной братской могиле с ним лежат соратница Владимира Ленина Инесса Арманд, революционер и врач Иван Русаков и отважный милиционер Семен Пекалов.) В Кремлевскую стену помещены урны с прахом видных лидеров американского коммунистического и рабочего движения — Чарльза Эмиля Рутенберга и Уильяма Дадли «Большого Билла» Хейвуда. Военный губернатор оккупированной США зоны Германии генерал Дуайт Эйзенхауэр 12 августа 1945 года стоял рядом с Иосифом Сталиным на трибуне Мавзолея Ленина во время Всесоюзного парада физкультурников на Красной площади. В 1953 году, за два месяца до смерти Сталина, Эйзенхауэр вступил в должность президента Соединенных Штатов.

Спиридоновка — Неглинная С 1919 по 1923 год Американская администрация помощи (American Relief Administration, ARA) оказывала помощь продовольствием и медикаментами голодающим в Европе. В России ARA первоначально помогала правительству адмирала Александра Колчака. В 1921 году она начала поддерживать пострадавших от голода в Советской России. Московская контора ARA разместилась в бывшем доме Тарасова (ул. Спиридоновка, 30/1). Наркомат иностранных дел РСФСР, первоначально занимавший эту городскую усадьбу, реквизированную после революции, переехал на Лубянку, в доходный дом Первого российского страхового общества (современный адрес — ул. Большая Лубянка, 5 / Кузнецкий Мост, 21/5). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Особняк Гавриила Тарасова, Спиридоновка улица, дом 30/1. Москва, 2024 Фото: Фотобанк Лори Театр на Трубной. Москва, 2025 Фото: Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 Особняк Гавриила Тарасова, Спиридоновка улица, дом 30/1. Москва, 2024 Фото: Фотобанк Лори Театр на Трубной. Москва, 2025 Фото: Фотобанк Лори Благотворительные кухни ARA, кормившие миллионы детей и больных, действовали во многих районах страны. В Москве первая такая открылась в здании бывшего ресторана «Эрмитаж» (современный адрес — ул. Неглинная, 29/14).

Улица Рождественка — улица Садовая-Самотечная — Моховая улица — Краснопресненская набережная — Кутузовский проспект Много московских адресов связано с главным американским другом советской страны Армандом Хаммером. Он вел бизнес с Владимиром Лениным, Иосифом Сталиным, Никитой Хрущевым и Леонидом Брежневым. В 1921 году 23-летний Хаммер приехал в Москву и поселился в гостинице «Савой» (ул. Рождественка, 3/6, стр. 1). (Гостиница в 1912–1914 и в 1958–1988 годах называлась «Берлин», а Рождественка с 1948 по 1989 год была улицей Жданова.) 22 октября Хаммер пришел в Кремль на прием к Ленину и получил первую концессию в Советской России. Советский комитет по концессиям предоставил его Американской объединенной компании медикаментов и химических препаратов штаб-квартиру в бывшем доходном доме Московского купеческого общества по адресу Кузнецкий Мост, 4 (сейчас это дом 10/8). До революции в этом здании располагались магазин, контора и мастерская ювелирной фирмы «Товарищество К. Фаберже». На момент появления в помещении Хаммера никаких ценностей, принадлежавших фирме, там уже не было — что-то украли, что-то реквизировали. В 1992 году в книге Карла Блюмея и Генри Эдвардса The Dark Side of Power: The Real Armand Hammer («Темная сторона власти: настоящий Арманд Хаммер») со ссылкой на галериста Виктора Хаммера появилась информация о том, что Виктор и его брат Арманд Хаммер продавали наряду с настоящими изделиями Фаберже подделки с подлинными клеймами — их якобы передал Арманду Анастас Микоян — под откат с продаж. Версия гуляет по литературе и интернету, но не подтверждается знатоками антикварного рынка. Сами братья Хаммер не могли прокомментировать обвинение, на момент издания книги обоих не было в живых. Однако с учетом того, что Арманд Хаммер был легальным посредником советских внешнеторговых структур в продаже произведений искусства и драгоценностей на Западе, очевидно, что смысла в подделках не было. После номера в «Савое» Хаммер обзавелся личным московским жильем. Он поселился в бывшем особняке купца первой гильдии Николая Каштанова на Садовой-Самотечной улице (сегодня дом 14). Согласно разным источникам, в доме было то ли 24, то ли 30 комнат. В 1925 году Хаммер познакомился с актрисой и певицей Ольгой фон Рот (сценический псевдоним — Вадина). В 1927 году они зарегистрировали брак. На следующий год у них родился сын Джулиан Арманд Хаммер. После отъезда семьи в США в 1930 году особняк перешел под управление Наркомата иностранных дел. В настоящее время он пустует в связи с реставрацией, которая должна была закончиться в 2025 году, но работы продолжаются. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Промышленник Арманд Хаммер с женой Фрэнсис в своей московской квартире, 1982 Фото: John Bryson / Getty Images Преприниматель Арманд Хаммер, 1990-е Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Промышленник Арманд Хаммер с женой Фрэнсис в своей московской квартире, 1982 Фото: John Bryson / Getty Images Преприниматель Арманд Хаммер, 1990-е Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1926 году Хаммер открыл в Москве концессионную фабрику канцелярских принадлежностей. В 1930 году она была выкуплена государством и названа Государственной карандашной фабрикой имени Сакко и Ванцетти, в честь двух казненных в США анархистов. «Хаммеровский» завод находился по адресу: Кутузовский пр-т, 14а, стр. 51. Сейчас на этом месте возводится квартал недвижимости премиум-класса «Кутузовский, 14». На рубеже 1960-х и 1970-х Арманд Хаммер выдвинул идею создания бизнес-комплекса в Москве. Ему не нравилось, что московское представительство его компании Occidental Petroleum «ютится» в гостинице «Националь» (Моховая улица, 15/1). Идею поддержала Торгово-промышленная палата СССР. В 1973 году Совет министров СССР принял постановление о строительстве «Совинцентра». Открытие многофункционального международного бизнес-центра на Краснопресненской набережной состоялось в 1980 году. Сейчас он носит название Центра международной торговли, но многие по-прежнему именуют здание «Хаммер-центром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр международной торговли на Краснопресненской набережнойв Москве

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Центр международной торговли на Краснопресненской набережнойв Москве

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Большой Черкасский переулок В 1929 году советское правительство начало сотрудничество с главой детройтской компании Albert Kahn Associates Альбертом Каном. Был заключен контракт на проектирование и надзор за строительством Сталинградского тракторного завода. А 9 января 1930 года был подписан второй, более масштабный контракт с Albert Kahn Associates. По нему компания Кана должна была помогать проектировать в СССР промышленные объекты, а также обучать советских архитекторов и инженеров индустриальному проектированию. В Москве было создано проектно-консультационное бюро «Госпроектстрой» (Государственное проектно-строительное бюро). Его возглавил брат Альберта Кана, инженер Мориц Кан. Американские и советские специалисты вместе работали в штаб-квартире «Госпроектстроя» в бывшем доходном доме Шереметевых (Большой Черкасский пер., 2/10).

Пушкинская — Парк культуры В июле-сентябре 1959 года в Парке культуры и отдыха «Сокольники» в Москве проходила Американская национальная выставка. Публике показывали бытовую технику из США, автомобили, моду, дизайн, продукты массового потребления. Внутри геодезического купола (он же «золотой купол»), построенного по проекту американского архитектора и инженера Ричарда Бакминстера Фуллера, демонстрировался многоэкранный фильм об американской жизни. Золотой купол, к сожалению, не дошел до наших дней. За шесть недель работы выставки ее посетило около 3 млн человек. 24 июля это сделал Никита Хрущев. Его сопровождал вице-президент США (и будущий президент) Ричард Никсон. Хрущева сфотографировали со стаканчиком пепси-колы в руках, что стало для компании PepsiCo мощной бесплатной рекламой. После выставки Хрущев отправился с визитом в США. Ответный визит Дуайта Эйзенхауэра в СССР, запланированный на июнь 1960 года, не состоялся. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Хрущев пьет Pepsi-Cola во время посещения американской выставки в парке Сокольники 24 июля, 1959. Рядом вице-президент США Ричард Никсон (в центре) Климент Ворошилов

Фото: Getty Images Никита Хрущев пьет Pepsi-Cola во время посещения американской выставки в парке Сокольники 24 июля, 1959. Рядом вице-президент США Ричард Никсон (в центре) Климент Ворошилов

Фото: Getty Images 1 мая 1960 года над Свердловском (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет U-2. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был арестован и доставлен в Москву. До суда его держали во внутренней тюрьме КГБ СССР на площади Дзержинского. В августе в Колонном зале Дома Союзов на Пушкинской улице, дом 1 (в 1993 году улице возвращено историческое название Большая Дмитровка) состоялся суд над летчиком, выполнявшим задание ЦРУ. Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы. В феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрэнсис Пауэрс во время суда. Рядом жена (слева), отец и мать (справа), приехавшие в СССР. Москва, 1960 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Судебный процесс в Колонном зале Дома Союзов. Выступает государственный обвинитель-генеральный прокурор СССР Роман Руденко (слева), обвиняемый Фрэнсис Пауэрс (справа). Москва, 1960 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фрэнсис Пауэрс во время суда. Рядом жена (слева), отец и мать (справа), приехавшие в СССР. Москва, 1960 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Судебный процесс в Колонном зале Дома Союзов. Выступает государственный обвинитель-генеральный прокурор СССР Роман Руденко (слева), обвиняемый Фрэнсис Пауэрс (справа). Москва, 1960 Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ленинградский проспект — Тверская — Моховая — площадь Охотного Ряда — Театральный проезд — Рождественка В разные исторические эпохи американских знаменитостей принимали московские гостиницы и отели. В «Савое» кроме Арманда Хаммера останавливалась танцовщица Айседора Дункан, пока не получила в свое распоряжение постройку по адресу: ул. Пречистенка, 20. С 19 по 23 июля 1926 года гостями «Савоя» стала звездная голливудская пара — Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. Там же останавливались джазовый пианист Дейв Брубек, киноактеры Джейн Фонда, Ричард Гир, Стивен Сигал. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс в Москве

Фото: МАММ / МДФ Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс в Москве

Фото: МАММ / МДФ Популярный в советское время афроамериканский певец и актер Пол Робсон несколько раз посещал Москву. Он проживал в «Национале» (ул. Моховая, 15/1–1), «Москве» на площади Охотного Ряда (здание снесено в 2004 году, на его месте построен новодел), «Советской» (Ленинградский пр-кт, 32). В «Метрополе» (Театральный пр-д, 2) в 1947 году жил писатель Джон Стейнбек. Бывал в отеле и пианист Ван Клиберн. В 1993 году Майкл Джексон в ходе мирового турне проживал в «Метрополе» и в своем номере написал новую песню «Stranger in Moscow». В числе знаменитых постояльцев отеля также Фрэнсис Форд Коппола, Шарон Стоун, Арнольд Шварценеггер. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Режиссер Фрэнсис Форд Коппола в кинотеатре «Пионер». Москва, 2012 Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров / купить фото Обложка пластинки Майкла Джексона «Stranger in Moscow» Американский пианист лауреат конкурса имени П.И. Чайковского 1958 года Ван Клиберн на балконе гостиницы «Националь», 1962 Фото: Мастюков Валентин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Режиссер Фрэнсис Форд Коппола в кинотеатре «Пионер». Москва, 2012 Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров / купить фото Обложка пластинки Майкла Джексона «Stranger in Moscow» Американский пианист лауреат конкурса имени П.И. Чайковского 1958 года Ван Клиберн на балконе гостиницы «Националь», 1962 Фото: Мастюков Валентин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Отель The Carlton (ранее The Ritz-Carlton, ул. Тверская, 3) построен в XXI веке на месте снесенной гостиницы «Интурист», но в списке знаменитостей, которые жили и участвовали в проводившихся в отеле пресс-конференциях значатся Леди Гага, Том Круз, Роберт Дауни-младший, Сигурни Уивер, Эва Мендес, Эмма Стоун, Мила Кунис, Арнольд Шварценеггер, Камерон Диас, Джонни Депп, Пол Уокер, Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнолдс…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актеры Джонни Ноксвил (слева) и Арнольд Шварценеггер на крыше гостиницы «Ритц-Карлтон». Москва, 2013 Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Актриса Анджелина Джоли на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2010 Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Актер Роберт Дауни-младший на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2013 Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Актеры Джонни Ноксвил (слева) и Арнольд Шварценеггер на крыше гостиницы «Ритц-Карлтон». Москва, 2013 Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Актриса Анджелина Джоли на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2010 Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Актер Роберт Дауни-младший на крыше отеля «Ритц-Карлтон». Москва, 2013 Фото: Коммерсантъ / Петр Быстров / купить фото

Тайна Трампа

В 2017 году сайт BuzzFeed News опубликовал материал, в котором со ссылкой на источники британской разведки утверждалось, что в 2013 году Дональд Трамп, готовясь к проведению в Москве конкурса «Мисс Вселенная», якобы останавливался в The Ritz Carlton, устроил в президентском люксе оргию с проститутками, после чего русские стали шантажировать его снятым скрытой камерой компроматом. Телохранитель будущего президента США заявлял, что Трамп был в номере один. Сам Трамп сначала категорически отрицал, что вообще ночевал в Москве, но затем все-таки признал этот факт.