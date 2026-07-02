Из-за жары Эйфелева башня «подросла» на 10 сантиметров

В июне Европейский континент накрыла аномальная жара — синоптики сообщали о повышении температуры воздуха до 42°C. Это сказалось на конструкции Эйфелевой башни: сооружение Гюстава Эйфеля, построенное в конце XIX века, сделано из пудлингового железа, чувствительного к перепадам температур: летом конструкция расширяется и прибавляет до 20 см в высоту, зимой же теряет около 10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters

Как рассказал французский архитектор Бертран Лемуан в интервью RTL, при нагреве металлической поверхности до 60–70°C в солнечный день башня высотой 300 м теоретически может удлиниться на 36 см. Если солнце светит только на одну из четырех сторон, башня расширяется неравномерно и слегка наклоняется в противоположную сторону. Для конструкции это не опасно: инженеры Эйфеля учли подобные нагрузки еще при проектировании.