Более тысячи личных вещей Карла Лагерфельда выставят на Sotheby’s

Аукционный дом Sotheby’s в Париже проведет онлайн-торги наследия модельера в шестой и заключительный раз. Большая часть из представленных лотов — это рисунки, охватывающие его период жизни с 1970-х годов и до самой смерти в 2019-м. Многие из них оставались личными при жизни Лагерфельда, в том числе рабочие документы и политические карикатуры, которые он никогда не показывал публике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / AP Фото: Evan Agostini / AP

«Это личные рисунки Карла. Он не передавал их брендам, с которыми работал. Мы точно знаем, что он хранил их до самой смерти»,— говорит Пьер Мот, вице-президент Sotheby’s France.

Помимо эскизов, на торги выставят фирменные перчатки без пальцев и около 500 iPod — от классических моделей до мини-версий. На каждый из них дизайнер записывал музыку определенного жанра и использовал их для составления саундтреков к показам. Все лоты идут без резервной цены, стартовая ставка — всего €1. Параллельно с торгами в парижском офисе Sotheby’s пройдет выставка до 7 июля.

Торги пройдут с 2 по 8 июля.