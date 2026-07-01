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На аукцион выставили неизданный демо Coldplay для «Бондианы»

Кассетную запись, на которой фронтмен группы Крис Мартин исполняет песню «The World Is Not Enough», представили на аукционе дома Wax Poetics. The Guardian предполагает, что композиция была написана как заявка на тему к одноименному фильму о Бонде 1999 года («И целого мира мало» режиссера Майкла Эптеда). Запись никогда не была опубликована и не попадала в открытый доступ. Также неизвестно, была ли она когда-либо отправлена создателям фильма. К слову, саундтреком к фильму стала песня группы Garbage с идентичным названием.

Фото: Ethan Miller / Reuters

Фото: Ethan Miller / Reuters

Кассета входит в архив ранних записей Coldplay, собранный британским продюсером Крисом Эллисоном: в лот также включены оригинальные миксы с сессий Blue Room, альтернативные версии треков и неизданный вариант «We Never Change» — все это было записано незадолго до выхода дебютного альбома «Parachutes» в 2000 году.

Сам Мартин в 2021 году признавался NME, что группа «двадцать лет пыталась написать тему для Бонда, но так ничего и не отправила». «У нас есть темы примерно для пяти фильмов, но они не очень хорошие, если честно»,— говорил он.

Торги продлятся до 19 июля. Начальная цена на данный момент — $1 тыс. Часть выручки пойдет в фонд Restore the Music.

Фотогалерея

Все женщины суперагента Джеймса Бонда

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Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О&#39;Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О'Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions, Columbia Pictures

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты &quot;Скайфолл&quot;» (2012)

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

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Первой девушкой Бонда считается Ханни Райдер, которую сыграла актриса Урсула Андресс в фильме «Доктор Ноу» (1962). Первое появление актрисы на экране в бикини стало классическим и мгновенно сделало Андресс секс-символом, а сама актриса называла эту сцену «секретом ее успеха»

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Зена Маршалл в роли Мисс Таро в фильме «Доктор Ноу» (1962)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Даниэла Бианки в роли Татьяны Романовой в фильме «Из России с любовью» (1963)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Юнис Гейсон в роли Сильвии Тренч в фильме «Из России с любовью» (1963). Планировалось, что актриса будет появляться и в будущих фильмах про Джейсма Бонда, однако в результате она сыграла только в двух картинах

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ширли Итон в роли Джилл Мастерсон в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Онор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме «Голдфингер» (1964)

Фото: Eon Productions Ltd.

Слева направо: Лучана Палуцци в роли Фионы Вольпе, Клодин Оже в роли Домино Дерваль и Молли Питерс и роли Патриции Фиринг в фильме «Шаровая молния» (1965)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Миэ Хама в роли Кисси Судзуки в фильме «Живешь только дважды» (1967)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Диана Ригг в роли Трейси де Винченцо в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Анджела Скаулар в роли Руби Виндзор в фильме «На секретной службе ее Величества» (1969)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джилл Сент-Джон в роли Тиффани Кейс в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лана Вуд в роли Пленти О'Тул в фильме «Бриллианты навсегда» (1971)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джейн Сеймур в роли Солитер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Глория Хендри в роли Рози Карвер в фильме «Живи и дай умереть» (1973)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Бритт Экланд в роли Мэри Гуднайт в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мод Адамс в роли Андреа Андерс в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме «Шпион, который меня любил» (1977)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Коринн Клери в роли Коринн Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Лоис Чайлз в роли Холи Гудхед в фильме «Лунный гонщик» (1979)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кассандра Харрис в роли Лизл Баум в фильме «Только для твоих глаз» (1981)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кристина Уэйборн в роли Магда в фильме «Осьминожка» (1983)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фиона Фуллертон в роли Поли Ивановой в фильме «Вид на убийство» (1985)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мэриам д’Або в роли Кари Милови в фильме «Искры из глаз» (1987)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Кэри Лоуэлл в роли Пэм Бувье в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Талиса Сото в роли Люпе Ламора в фильме «Лицензия на убийство» (1989)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Изабелла Скорупко в роли Натальи Семеновой в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Фамке Янссен в роли Ксении Онатопп в фильме «Золотой глаз» (1995)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Мишель Йео в роли Вай Лин в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Тери Хэтчер в роли Пэрис Карвер в фильме «Завтра не умрет никогда» (1997)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Дениз Ричардс в роли Кристмас Джонс в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме «И целого мира мало» (1999)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Хэлли Берри в роли Джазинты Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ева Грин в роли Веспер Линд в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions, Columbia Pictures

Актриса Катерина Мурино в роли Соланж в фильме «Казино Рояль» (2006)

Фото: Casino Royale Productions

Актриса Ольга Куриленко в роли Камиллы Монтес в фильме «Квант милосердия» (2008). Она стала первой «девушкой Бонда», у которой со шпионом не было романтических отношений

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Джемма Артертон в роли Строберри Филдс в фильме «Квант Милосердия» (2008)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Наоми Харрис в роли Ив Манипенни в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Беренис Марло в роли Северин в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «007: Координаты "Скайфолл"» (2012)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Моника Беллуччи в роли Люсии Скиарра в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Стефани Сигман в роли Эстреллы в фильме «007: Спектр» (2015)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Леа Сейду в роли Мадлен Суонн в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

Актриса Ана де Армас в роли Паломы в фильме «Не время умирать» (2020)

Фото: Eon Productions Ltd.

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