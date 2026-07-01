На аукцион выставили неизданный демо Coldplay для «Бондианы»

Кассетную запись, на которой фронтмен группы Крис Мартин исполняет песню «The World Is Not Enough», представили на аукционе дома Wax Poetics. The Guardian предполагает, что композиция была написана как заявка на тему к одноименному фильму о Бонде 1999 года («И целого мира мало» режиссера Майкла Эптеда). Запись никогда не была опубликована и не попадала в открытый доступ. Также неизвестно, была ли она когда-либо отправлена создателям фильма. К слову, саундтреком к фильму стала песня группы Garbage с идентичным названием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ethan Miller / Reuters Фото: Ethan Miller / Reuters

Кассета входит в архив ранних записей Coldplay, собранный британским продюсером Крисом Эллисоном: в лот также включены оригинальные миксы с сессий Blue Room, альтернативные версии треков и неизданный вариант «We Never Change» — все это было записано незадолго до выхода дебютного альбома «Parachutes» в 2000 году.

Сам Мартин в 2021 году признавался NME, что группа «двадцать лет пыталась написать тему для Бонда, но так ничего и не отправила». «У нас есть темы примерно для пяти фильмов, но они не очень хорошие, если честно»,— говорил он.

Торги продлятся до 19 июля. Начальная цена на данный момент — $1 тыс. Часть выручки пойдет в фонд Restore the Music.