Том Харди выпустит рэп-альбом

Актер под псевдонимом Frankie Pulitzer готовит пластинку, получившую название «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Czarface — это американская хип-хоп-супергруппа, образованная в 2013 году в составе Inspectah Deck из Wu-Tang Clan и бостонских исполнителей 7L и Esoteric. В записи также участвовали Busta Rhymes, Method Man, El-P и Кендра Моррис. Czarface уже выпускали совместные пластинки с британским рэпером MF DOOM и американским исполнителем Ghostface Killah.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Millie Turner / Invision / AP Фото: Millie Turner / Invision / AP

Это не первая совместная работа Харди с Czarface: с 2021 года Харди появлялся на нескольких треках группы, в том числе в EP «Good Guys, Bad Guys», часть которого вошла в саундтрек «Венома-2».

С хип-хопом актер связан давно: еще в 2011 году он признался, что в 15 лет получил рекордный контракт и записал много материала, который так и не вышел. В 2018-м в сеть утек его микстейп «Falling on Your Arse», записанный в 1999 году. Новый альбом выйдет 28 августа.