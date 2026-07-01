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Том Харди выпустит рэп-альбом

Актер под псевдонимом Frankie Pulitzer готовит пластинку, получившую название «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Czarface — это американская хип-хоп-супергруппа, образованная в 2013 году в составе Inspectah Deck из Wu-Tang Clan и бостонских исполнителей 7L и Esoteric. В записи также участвовали Busta Rhymes, Method Man, El-P и Кендра Моррис. Czarface уже выпускали совместные пластинки с британским рэпером MF DOOM и американским исполнителем Ghostface Killah.

Фото: Millie Turner / Invision / AP

Фото: Millie Turner / Invision / AP

Это не первая совместная работа Харди с Czarface: с 2021 года Харди появлялся на нескольких треках группы, в том числе в EP «Good Guys, Bad Guys», часть которого вошла в саундтрек «Венома-2».

С хип-хопом актер связан давно: еще в 2011 году он признался, что в 15 лет получил рекордный контракт и записал много материала, который так и не вышел. В 2018-м в сеть утек его микстейп «Falling on Your Arse», записанный в 1999 году. Новый альбом выйдет 28 августа.

Фотогалерея

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«В юности я собирался пойти служить во Французский иностранный легион, но мама не пустила: &quot;Куда ты пойдешь, если даже носки постирать не можешь?&quot;»&lt;br> Эдвард Томас Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне. Учился в Ричмондской театральной школе, после чего поступил в Центр драмы в Лондоне, откуда был позже исключен. Там он занимался под руководством преподавателя, обучавшего Энтони Хопкинса

«В юности я собирался пойти служить во Французский иностранный легион, но мама не пустила: "Куда ты пойдешь, если даже носки постирать не можешь?"»
Эдвард Томас Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне. Учился в Ричмондской театральной школе, после чего поступил в Центр драмы в Лондоне, откуда был позже исключен. Там он занимался под руководством преподавателя, обучавшего Энтони Хопкинса

Фото: Tony Buckingham / REX / Shutterstock / Fotodom

В 15 лет Тома Харди арестовали за угон авто и ношение оружия, а вскоре у него развились алкогольная и наркотическая зависимости. Это не помешало ему в 20 лет, будучи учеником драматической школы, победить в модельном конкурсе телепередачи The Big Breakfast и заключить контракт с известным агентством. Актерскую карьеру Харди начал в 2001 году с эпизодической роли в сериале «Братья по оружию» (кадр на фото), в котором дебютировали также Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер

В 15 лет Тома Харди арестовали за угон авто и ношение оружия, а вскоре у него развились алкогольная и наркотическая зависимости. Это не помешало ему в 20 лет, будучи учеником драматической школы, победить в модельном конкурсе телепередачи The Big Breakfast и заключить контракт с известным агентством. Актерскую карьеру Харди начал в 2001 году с эпизодической роли в сериале «Братья по оружию» (кадр на фото), в котором дебютировали также Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер

Фото: HBO

«Мне все равно, сколько дублей сделает режиссер, я буду работать до упора. Иногда первый дубль идеален, иногда 59-й, 68-й или 83-й. Главное — качество»&lt;br> В большом кино Том Харди дебютировал в картине Ридли Скотта «Черный ястреб», получившей две премии «Оскар». В 2002 году актер снялся в десятой части легендарного научно-фантастического фильма «Звездный путь: Возмездие» (кадр на фото)

«Мне все равно, сколько дублей сделает режиссер, я буду работать до упора. Иногда первый дубль идеален, иногда 59-й, 68-й или 83-й. Главное — качество»
В большом кино Том Харди дебютировал в картине Ридли Скотта «Черный ястреб», получившей две премии «Оскар». В 2002 году актер снялся в десятой части легендарного научно-фантастического фильма «Звездный путь: Возмездие» (кадр на фото)

Фото: Snap Stills / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я пил и принимал наркотики. По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал»&lt;br> В 25 лет Том Харди, чтобы побороть зависимость от алкоголя и наркотиков, лег в реабилитационную клинику. Известность и номинацию на премию BAFTA актеру принесла роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера в фильме «Стюарт: Прошлая жизнь» (2007)

«Я пил и принимал наркотики. По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал»
В 25 лет Том Харди, чтобы побороть зависимость от алкоголя и наркотиков, лег в реабилитационную клинику. Известность и номинацию на премию BAFTA актеру принесла роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера в фильме «Стюарт: Прошлая жизнь» (2007)

Фото: Alastair Muir / REX / Shutterstock / Fotodom

В 2008 году Харди начал покорять Голливуд, сыграв бандита-гомосексуала Красавчика Боба в гангстерской комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик». В 2009 году актер сыграл главную мужскую роль в экранизации романа британской писательницы Эмили Бронте «Грозовой перевал» (кадр на фото). По окончании съемок у Тома Харди и актрисы Шарлотты Райли завязался роман. В 2014 году СМИ написали об их свадьбе

В 2008 году Харди начал покорять Голливуд, сыграв бандита-гомосексуала Красавчика Боба в гангстерской комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик». В 2009 году актер сыграл главную мужскую роль в экранизации романа британской писательницы Эмили Бронте «Грозовой перевал» (кадр на фото). По окончании съемок у Тома Харди и актрисы Шарлотты Райли завязался роман. В 2014 году СМИ написали об их свадьбе

Фото: Mammoth Screen

«Я общался с Чарли Бронсоном через тюремную решетку. Его не пускают в комнату для свиданий. В свои 55 он считается слишком опасным, чтобы находиться в комнате даже с собственной матерью»&lt;br> В том же 2009 году Том Харди сыграл главную роль в биографическом фильме «Бронсон» (кадр на фото). В нем рассказывается история жизни преступника Майкла Питерсона по прозвищу Чарльз Бронсон. Он провел в заключении более 30 лет, побывал в сотне исправительных учреждениях и был известен как самый жестокий заключенный Великобритании. Для фильма Том Харди набрал 19 килограммов мышечной массы. За роль он получил премию британского независимого кино

«Я общался с Чарли Бронсоном через тюремную решетку. Его не пускают в комнату для свиданий. В свои 55 он считается слишком опасным, чтобы находиться в комнате даже с собственной матерью»
В том же 2009 году Том Харди сыграл главную роль в биографическом фильме «Бронсон» (кадр на фото). В нем рассказывается история жизни преступника Майкла Питерсона по прозвищу Чарльз Бронсон. Он провел в заключении более 30 лет, побывал в сотне исправительных учреждениях и был известен как самый жестокий заключенный Великобритании. Для фильма Том Харди набрал 19 килограммов мышечной массы. За роль он получил премию британского независимого кино

Фото: 4DH Films

«Если вы посмотрите на Голливуд, там конца и края нет белоснежным улыбкам и накачанным прессам. Красивые люди выстраиваются в очереди, чтобы потрясающе выглядеть на пленке. Я не такой — у меня ответственность перед теми, кто не смог добраться до вершины»&lt;br> В 2010 году актер сыграл одного из главных персонажей в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Начало», в котором также снялся Леонардо Ди Каприо. Нолан говорил о Харди как об актере, безмерно талантливом в умении перевоплощаться и придавать киногероям особенный колорит

«Если вы посмотрите на Голливуд, там конца и края нет белоснежным улыбкам и накачанным прессам. Красивые люди выстраиваются в очереди, чтобы потрясающе выглядеть на пленке. Я не такой — у меня ответственность перед теми, кто не смог добраться до вершины»
В 2010 году актер сыграл одного из главных персонажей в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Начало», в котором также снялся Леонардо Ди Каприо. Нолан говорил о Харди как об актере, безмерно талантливом в умении перевоплощаться и придавать киногероям особенный колорит

Фото: Noel Vasquez / Getty Images

«Для того, чтобы расти профессионально, мне необходимо постоянно расширять свои границы. Браться за более мощных персонажей»&lt;br> На съемочной площадке Леонардо Ди Каприо и Том Харди встретились вновь во время съемки остросюжетного вестерна Алехандро Иньярриту «Выживший» (2015, кадр на фото). За роль в этом фильме Харди получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана

«Для того, чтобы расти профессионально, мне необходимо постоянно расширять свои границы. Браться за более мощных персонажей»
На съемочной площадке Леонардо Ди Каприо и Том Харди встретились вновь во время съемки остросюжетного вестерна Алехандро Иньярриту «Выживший» (2015, кадр на фото). За роль в этом фильме Харди получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана

«Я люблю быть кем угодно, кроме себя самого. Когда кто-нибудь кричит &quot;это же Том Харди!&quot;, я всегда оборачиваюсь: &quot;где?&quot;»&lt;br> В 2011 году актер получил премию BAFTA «Восходящая звезда». Через год вместе с Шайей Лабаф и Джейсоном Кларком снялся в фильме «Самый пьяный округ в мире» (кадр на фото). Харди сыграл одного из трех братьев, Форреста Бондуранта, который занимался подпольной продажей алкоголя во времена Великой депрессии в США

«Я люблю быть кем угодно, кроме себя самого. Когда кто-нибудь кричит "это же Том Харди!", я всегда оборачиваюсь: "где?"»
В 2011 году актер получил премию BAFTA «Восходящая звезда». Через год вместе с Шайей Лабаф и Джейсоном Кларком снялся в фильме «Самый пьяный округ в мире» (кадр на фото). Харди сыграл одного из трех братьев, Форреста Бондуранта, который занимался подпольной продажей алкоголя во времена Великой депрессии в США

Фото: Annapurna Pictures

«В жизни я крайне сдержанный человек, но понимаю, почему некоторые люди меня боятся. Правда, стоит им однажды со мной пообщаться, то они понимают, что я не имею ничего общего с этими маньяками, которых играю»&lt;br> На роль Бэйна (на фото) в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» актер согласился, не читая сценария. Для этой роли ему пришлось набрать 13 кг за три месяца и при росте 175 см носить специальную обувь на платформе, чтобы быть одного роста с Кристианом Бейлом, Морганом Фриманом и Майклом Кейном

«В жизни я крайне сдержанный человек, но понимаю, почему некоторые люди меня боятся. Правда, стоит им однажды со мной пообщаться, то они понимают, что я не имею ничего общего с этими маньяками, которых играю»
На роль Бэйна (на фото) в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» актер согласился, не читая сценария. Для этой роли ему пришлось набрать 13 кг за три месяца и при росте 175 см носить специальную обувь на платформе, чтобы быть одного роста с Кристианом Бейлом, Морганом Фриманом и Майклом Кейном

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я английский актер. Мне положено материться»&lt;br> В 2014 году актер присоединился к популярному сериалу «Острые козырьки», в котором исполнил роль харизматичного лидера еврейской лондонской банды (кадр на фото)

«Я английский актер. Мне положено материться»
В 2014 году актер присоединился к популярному сериалу «Острые козырьки», в котором исполнил роль харизматичного лидера еврейской лондонской банды (кадр на фото)

Фото: BBC Television Centre

«У меня в этом герое много чего намешано. Тут и Ленни из “О мышах и людях”, немного “Веселых ребят” в теме взаимоотношений с Гандольфини плюс классический образ бармена-психотерапевта»&lt;br> В 2014 году на экраны вышел фильм «Общак» с Томом Харди в главной роли. Сценарий к фильму написал писатель Деннис Лихейн, автор криминальных романов&lt;br> На фото: Том Харди на премьере фильма в Нью-Йорке 8 сентября 2014 года

«У меня в этом герое много чего намешано. Тут и Ленни из “О мышах и людях”, немного “Веселых ребят” в теме взаимоотношений с Гандольфини плюс классический образ бармена-психотерапевта»
В 2014 году на экраны вышел фильм «Общак» с Томом Харди в главной роли. Сценарий к фильму написал писатель Деннис Лихейн, автор криминальных романов
На фото: Том Харди на премьере фильма в Нью-Йорке 8 сентября 2014 года

Фото: AP / Charles Sykes / Invision

«Только теперь я понял то, о чем мне говорил Джордж. На протяжении семи месяцев съемочного периода главной проблемой для меня было пытаться уяснить, чего именно от меня хочет Миллер в каждую минуту на площадке»&lt;br> В 2015 году Том Харди сыграл главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера (кадр на фото). По завершении съемочного процесса актер публично извинился перед создателем фильма, признавшись, что до последнего момента не понимал замысла. В итоге картина собрала шесть премий «Оскар», а многими критиками и изданиями была признана одним из главных фильмом десятилетия

«Только теперь я понял то, о чем мне говорил Джордж. На протяжении семи месяцев съемочного периода главной проблемой для меня было пытаться уяснить, чего именно от меня хочет Миллер в каждую минуту на площадке»
В 2015 году Том Харди сыграл главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера (кадр на фото). По завершении съемочного процесса актер публично извинился перед создателем фильма, признавшись, что до последнего момента не понимал замысла. В итоге картина собрала шесть премий «Оскар», а многими критиками и изданиями была признана одним из главных фильмом десятилетия

Фото: Kennedy Miller Productions

«Вот почему я не даю тонны интервью — я не считаю себя интересным. Я не хочу, чтобы люди скучали, читая обо мне... Я считаю, что в актерах должна быть тайна. Очарование. Частная жизнь»&lt;br> С 2012 года Том Харди занимается благотворительностью в фонде Flack, который помогает бездомным. Среди прочего он организовал сбор пожертвований в помощь семьям, пострадавшим от теракта в Манчестере 22 мая 2017 года&lt;br> На фото: Том Харди с женой Шарлоттой Райли, у них в браке родились двое детей

«Вот почему я не даю тонны интервью — я не считаю себя интересным. Я не хочу, чтобы люди скучали, читая обо мне... Я считаю, что в актерах должна быть тайна. Очарование. Частная жизнь»
С 2012 года Том Харди занимается благотворительностью в фонде Flack, который помогает бездомным. Среди прочего он организовал сбор пожертвований в помощь семьям, пострадавшим от теракта в Манчестере 22 мая 2017 года
На фото: Том Харди с женой Шарлоттой Райли, у них в браке родились двое детей

Фото: Fred Duval / Getty Images

«Я не одержим собаками, я просто очень их люблю»&lt;br> В период съемок «Самого пьяного округа в мире» актер встретил 11-месячного пса, которого назвал Вудсток (на фото). Впоследствии пес умер от агрессивной формы полимиозита. Актер тяжело переживал смерть пса: «он был добрым до кончиков когтей. Единственное, что он знал, была любовь. Вместе с ним мой мир становился лучше»

«Я не одержим собаками, я просто очень их люблю»
В период съемок «Самого пьяного округа в мире» актер встретил 11-месячного пса, которого назвал Вудсток (на фото). Впоследствии пес умер от агрессивной формы полимиозита. Актер тяжело переживал смерть пса: «он был добрым до кончиков когтей. Единственное, что он знал, была любовь. Вместе с ним мой мир становился лучше»

Фото: Keith Hewitt / Getty Images

«Этот проект вылился из простого разговора отца с сыном. Это произошло семь лет назад, и последующие годы я собирал своего персонажа по крупицам»&lt;br> Сериал «Табу» 2017 года — дебют Тома Харди в качестве сценариста. Он выступил соавтором, сопродюсером и исполнил главную роль Джеймса Делейни (кадр на фото). Работа над картиной проходила совместно с его отцом Эдвардом Чипсом Харди

«Этот проект вылился из простого разговора отца с сыном. Это произошло семь лет назад, и последующие годы я собирал своего персонажа по крупицам»
Сериал «Табу» 2017 года — дебют Тома Харди в качестве сценариста. Он выступил соавтором, сопродюсером и исполнил главную роль Джеймса Делейни (кадр на фото). Работа над картиной проходила совместно с его отцом Эдвардом Чипсом Харди

Фото: Hardy, Son & Baker

«Я люблю играть, это моя страсть. Я сделаю все, что угодно, когда угодно и где угодно. Если я не буду играть, я сяду в тюрьму, и поверьте — друзья у меня там найдутся, так что со мной все будет в порядке»&lt;br> На фото: актер с фанатами на премьере фильма «Легенда»

«Я люблю играть, это моя страсть. Я сделаю все, что угодно, когда угодно и где угодно. Если я не буду играть, я сяду в тюрьму, и поверьте — друзья у меня там найдутся, так что со мной все будет в порядке»
На фото: актер с фанатами на премьере фильма «Легенда»

Фото: Richard Young / REX / Shutterstock / Fotodom

«Снаружи я кажусь молодым, но внутри я — дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие. Я не скучаю по прежнему хаосу»&lt;br> В 2020 году вышел фильм режиссера Джоша Транка о знаменитом гангстере Аль Капоне, которого сыграл Том Харди, под названием «Капоне. Лицо со шрамом» (кадр на фото). Критики похвалили актерскую игру Харди, но остались недовольны сценарием картины

«Снаружи я кажусь молодым, но внутри я — дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие. Я не скучаю по прежнему хаосу»
В 2020 году вышел фильм режиссера Джоша Транка о знаменитом гангстере Аль Капоне, которого сыграл Том Харди, под названием «Капоне. Лицо со шрамом» (кадр на фото). Критики похвалили актерскую игру Харди, но остались недовольны сценарием картины

Фото: Bron Studios

«Съемки в американском фильме оставляют огромный след. Ты вдруг становишься товаром, а такие вещи надо учиться держать под контролем»&lt;br> Один из последних громких проектов с участием Тома Харди — супергеройский фильм «Веном» (2018) и его продолжение, снятое в 2021 году (кадр на фото)

«Съемки в американском фильме оставляют огромный след. Ты вдруг становишься товаром, а такие вещи надо учиться держать под контролем»
Один из последних громких проектов с участием Тома Харди — супергеройский фильм «Веном» (2018) и его продолжение, снятое в 2021 году (кадр на фото)

Фото: Marvel Entertainment

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«В юности я собирался пойти служить во Французский иностранный легион, но мама не пустила: "Куда ты пойдешь, если даже носки постирать не можешь?"»
Эдвард Томас Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне. Учился в Ричмондской театральной школе, после чего поступил в Центр драмы в Лондоне, откуда был позже исключен. Там он занимался под руководством преподавателя, обучавшего Энтони Хопкинса

Фото: Tony Buckingham / REX / Shutterstock / Fotodom

В 15 лет Тома Харди арестовали за угон авто и ношение оружия, а вскоре у него развились алкогольная и наркотическая зависимости. Это не помешало ему в 20 лет, будучи учеником драматической школы, победить в модельном конкурсе телепередачи The Big Breakfast и заключить контракт с известным агентством. Актерскую карьеру Харди начал в 2001 году с эпизодической роли в сериале «Братья по оружию» (кадр на фото), в котором дебютировали также Джеймс Макэвой и Майкл Фассбендер

Фото: HBO

«Мне все равно, сколько дублей сделает режиссер, я буду работать до упора. Иногда первый дубль идеален, иногда 59-й, 68-й или 83-й. Главное — качество»
В большом кино Том Харди дебютировал в картине Ридли Скотта «Черный ястреб», получившей две премии «Оскар». В 2002 году актер снялся в десятой части легендарного научно-фантастического фильма «Звездный путь: Возмездие» (кадр на фото)

Фото: Snap Stills / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я пил и принимал наркотики. По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал»
В 25 лет Том Харди, чтобы побороть зависимость от алкоголя и наркотиков, лег в реабилитационную клинику. Известность и номинацию на премию BAFTA актеру принесла роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера в фильме «Стюарт: Прошлая жизнь» (2007)

Фото: Alastair Muir / REX / Shutterstock / Fotodom

В 2008 году Харди начал покорять Голливуд, сыграв бандита-гомосексуала Красавчика Боба в гангстерской комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик». В 2009 году актер сыграл главную мужскую роль в экранизации романа британской писательницы Эмили Бронте «Грозовой перевал» (кадр на фото). По окончании съемок у Тома Харди и актрисы Шарлотты Райли завязался роман. В 2014 году СМИ написали об их свадьбе

Фото: Mammoth Screen

«Я общался с Чарли Бронсоном через тюремную решетку. Его не пускают в комнату для свиданий. В свои 55 он считается слишком опасным, чтобы находиться в комнате даже с собственной матерью»
В том же 2009 году Том Харди сыграл главную роль в биографическом фильме «Бронсон» (кадр на фото). В нем рассказывается история жизни преступника Майкла Питерсона по прозвищу Чарльз Бронсон. Он провел в заключении более 30 лет, побывал в сотне исправительных учреждениях и был известен как самый жестокий заключенный Великобритании. Для фильма Том Харди набрал 19 килограммов мышечной массы. За роль он получил премию британского независимого кино

Фото: 4DH Films

«Если вы посмотрите на Голливуд, там конца и края нет белоснежным улыбкам и накачанным прессам. Красивые люди выстраиваются в очереди, чтобы потрясающе выглядеть на пленке. Я не такой — у меня ответственность перед теми, кто не смог добраться до вершины»
В 2010 году актер сыграл одного из главных персонажей в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана «Начало», в котором также снялся Леонардо Ди Каприо. Нолан говорил о Харди как об актере, безмерно талантливом в умении перевоплощаться и придавать киногероям особенный колорит

Фото: Noel Vasquez / Getty Images

«Для того, чтобы расти профессионально, мне необходимо постоянно расширять свои границы. Браться за более мощных персонажей»
На съемочной площадке Леонардо Ди Каприо и Том Харди встретились вновь во время съемки остросюжетного вестерна Алехандро Иньярриту «Выживший» (2015, кадр на фото). За роль в этом фильме Харди получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана

«Я люблю быть кем угодно, кроме себя самого. Когда кто-нибудь кричит "это же Том Харди!", я всегда оборачиваюсь: "где?"»
В 2011 году актер получил премию BAFTA «Восходящая звезда». Через год вместе с Шайей Лабаф и Джейсоном Кларком снялся в фильме «Самый пьяный округ в мире» (кадр на фото). Харди сыграл одного из трех братьев, Форреста Бондуранта, который занимался подпольной продажей алкоголя во времена Великой депрессии в США

Фото: Annapurna Pictures

«В жизни я крайне сдержанный человек, но понимаю, почему некоторые люди меня боятся. Правда, стоит им однажды со мной пообщаться, то они понимают, что я не имею ничего общего с этими маньяками, которых играю»
На роль Бэйна (на фото) в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» актер согласился, не читая сценария. Для этой роли ему пришлось набрать 13 кг за три месяца и при росте 175 см носить специальную обувь на платформе, чтобы быть одного роста с Кристианом Бейлом, Морганом Фриманом и Майклом Кейном

Фото: Moviestore / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я английский актер. Мне положено материться»
В 2014 году актер присоединился к популярному сериалу «Острые козырьки», в котором исполнил роль харизматичного лидера еврейской лондонской банды (кадр на фото)

Фото: BBC Television Centre

«У меня в этом герое много чего намешано. Тут и Ленни из “О мышах и людях”, немного “Веселых ребят” в теме взаимоотношений с Гандольфини плюс классический образ бармена-психотерапевта»
В 2014 году на экраны вышел фильм «Общак» с Томом Харди в главной роли. Сценарий к фильму написал писатель Деннис Лихейн, автор криминальных романов
На фото: Том Харди на премьере фильма в Нью-Йорке 8 сентября 2014 года

Фото: AP / Charles Sykes / Invision

«Только теперь я понял то, о чем мне говорил Джордж. На протяжении семи месяцев съемочного периода главной проблемой для меня было пытаться уяснить, чего именно от меня хочет Миллер в каждую минуту на площадке»
В 2015 году Том Харди сыграл главную роль в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера (кадр на фото). По завершении съемочного процесса актер публично извинился перед создателем фильма, признавшись, что до последнего момента не понимал замысла. В итоге картина собрала шесть премий «Оскар», а многими критиками и изданиями была признана одним из главных фильмом десятилетия

Фото: Kennedy Miller Productions

«Вот почему я не даю тонны интервью — я не считаю себя интересным. Я не хочу, чтобы люди скучали, читая обо мне... Я считаю, что в актерах должна быть тайна. Очарование. Частная жизнь»
С 2012 года Том Харди занимается благотворительностью в фонде Flack, который помогает бездомным. Среди прочего он организовал сбор пожертвований в помощь семьям, пострадавшим от теракта в Манчестере 22 мая 2017 года
На фото: Том Харди с женой Шарлоттой Райли, у них в браке родились двое детей

Фото: Fred Duval / Getty Images

«Я не одержим собаками, я просто очень их люблю»
В период съемок «Самого пьяного округа в мире» актер встретил 11-месячного пса, которого назвал Вудсток (на фото). Впоследствии пес умер от агрессивной формы полимиозита. Актер тяжело переживал смерть пса: «он был добрым до кончиков когтей. Единственное, что он знал, была любовь. Вместе с ним мой мир становился лучше»

Фото: Keith Hewitt / Getty Images

«Этот проект вылился из простого разговора отца с сыном. Это произошло семь лет назад, и последующие годы я собирал своего персонажа по крупицам»
Сериал «Табу» 2017 года — дебют Тома Харди в качестве сценариста. Он выступил соавтором, сопродюсером и исполнил главную роль Джеймса Делейни (кадр на фото). Работа над картиной проходила совместно с его отцом Эдвардом Чипсом Харди

Фото: Hardy, Son & Baker

«Я люблю играть, это моя страсть. Я сделаю все, что угодно, когда угодно и где угодно. Если я не буду играть, я сяду в тюрьму, и поверьте — друзья у меня там найдутся, так что со мной все будет в порядке»
На фото: актер с фанатами на премьере фильма «Легенда»

Фото: Richard Young / REX / Shutterstock / Fotodom

«Снаружи я кажусь молодым, но внутри я — дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие. Я не скучаю по прежнему хаосу»
В 2020 году вышел фильм режиссера Джоша Транка о знаменитом гангстере Аль Капоне, которого сыграл Том Харди, под названием «Капоне. Лицо со шрамом» (кадр на фото). Критики похвалили актерскую игру Харди, но остались недовольны сценарием картины

Фото: Bron Studios

«Съемки в американском фильме оставляют огромный след. Ты вдруг становишься товаром, а такие вещи надо учиться держать под контролем»
Один из последних громких проектов с участием Тома Харди — супергеройский фильм «Веном» (2018) и его продолжение, снятое в 2021 году (кадр на фото)

Фото: Marvel Entertainment

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