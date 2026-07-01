«Алтаргана» стартовала в Улан-Удэ

В столице республики с 1 по 5 июля проходит международный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана». Впервые событие состоялось в 1994 года по инициативе Монголии и с тех пор проходит раз в два года на территории Бурятии, Забайкалья, Иркутской области и Монголии. Название «Алтаргана» связано с одноименным золотистым степным кустарником. Его корни стали образом связи с родной землей, памятью предков и будущим бурятского народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ Фото: Александр Сидоров, Коммерсантъ

Основная программа «Алтарганы» в Улан-Удэ стартует 2 июля: спортивные состязания, творческие конкурсы, выставки, юрточный городок и детская программа. Вечером на Центральном стадионе пройдет торжественное открытие с парадом-приветствием, поднятием флага и представлением «Шэдитэ Алтаргана». После открытия на площади Советов запланирована молодежная шоу-программа «Урагшаа!».

3 июля в Улан-Удэ продолжатся творческие конкурсы, пройдут спортивные турниры и женский конкурс «Дангина». Вечером программа сместится в Этнографический музей народов Забайкалья, где пройдет фестиваль «Ночь Ёхора». На площади Советов также заявлены спектакль «Хатан» и концерт конкурса этнической музыки «Вся страна».

4 июля пройдут финалы спортивных состязаний и награждение лауреатов творческих конкурсов.

Вечером на Центральном стадионе состоится торжественное закрытие: награждение чемпионов, передача флага фестиваля следующей принимающей стороне (в числе претендентов — Иркутская область и Хэнтийский аймак Монголии) и гала-концерт.

Влад Никифоров