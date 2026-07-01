В Париже открылась выставка о Викторе Гюго и архитектуре
В Доме-музее Виктора Гюго на площади Вогезов работает выставка, посвященная взаимоотношениям писателя с архитектурой. Мэтр французской литературы, драматург, поэт, художник-визионер и декоратор Гюго создал более 4 тыс. рисунков, экспериментируя с различными техниками.
Фото: Historical Picture Archive / Corbis / Getty Images
Он изображал замки, церкви и соборы, крепости и колокольни, маяки и руины, дамбы и лестницы. В его заметках реальные памятники соседствуют с фантастическими видениями.
Гюго позиционировал себя как ярый защитник наследия. Самым известным его произведением на эту тему остается роман «Собор Парижской Богоматери» (1831) — эстетический манифест, в котором он развивает свою особую концепцию архитектуры.
Выставка работает до 22 ноября.