В Париже открылась выставка о Викторе Гюго и архитектуре

В Доме-музее Виктора Гюго на площади Вогезов работает выставка, посвященная взаимоотношениям писателя с архитектурой. Мэтр французской литературы, драматург, поэт, художник-визионер и декоратор Гюго создал более 4 тыс. рисунков, экспериментируя с различными техниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Historical Picture Archive / Corbis / Getty Images Фото: Historical Picture Archive / Corbis / Getty Images

Он изображал замки, церкви и соборы, крепости и колокольни, маяки и руины, дамбы и лестницы. В его заметках реальные памятники соседствуют с фантастическими видениями.

Гюго позиционировал себя как ярый защитник наследия. Самым известным его произведением на эту тему остается роман «Собор Парижской Богоматери» (1831) — эстетический манифест, в котором он развивает свою особую концепцию архитектуры.

Выставка работает до 22 ноября.

Екатерина Наумова