Кристофер Нолан признался, что на его «Одиссею» повлияли Тарковский и Куросава

В интервью The New York Times режиссер рассказал, что на его новый фильм повлияла лента «Андрей Рублев», которую он назвал ее очень «фактурной», и картина «Ран» Акиры Куросавы. Кроме того, Нолан признался, что в «Одиссее» решил «бросить себе вызов и попробовать совершенно другой тип сторителлинга». Тем не менее он считает, что зрители найдут общее между этим фильмом и «Оппенгеймером», поскольку обе картины касаются этических вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэтт Дэймон в роли Одиссея

Фото: Universal Pictures Мэтт Дэймон в роли Одиссея

Фото: Universal Pictures

Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, в актерский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая и Шарлиз Терон.

Премьера «Одиссеи» в зарубежном прокате состоится 17 июля.