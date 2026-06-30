Кристофер Нолан признался, что на его «Одиссею» повлияли Тарковский и Куросава
В интервью The New York Times режиссер рассказал, что на его новый фильм повлияла лента «Андрей Рублев», которую он назвал ее очень «фактурной», и картина «Ран» Акиры Куросавы. Кроме того, Нолан признался, что в «Одиссее» решил «бросить себе вызов и попробовать совершенно другой тип сторителлинга». Тем не менее он считает, что зрители найдут общее между этим фильмом и «Оппенгеймером», поскольку обе картины касаются этических вопросов.
Мэтт Дэймон в роли Одиссея
Фото: Universal Pictures
Главную роль исполнил Мэтт Дэймон, в актерский состав также вошли Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая и Шарлиз Терон.
Премьера «Одиссеи» в зарубежном прокате состоится 17 июля.
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