Аномальная жара застала европейские музеи врасплох

Высокая температура воздуха, накрывшая Западную и Центральную Европу, разделила музейное сообщество на два лагеря. Учреждения с кондиционерами превратились в общественные убежища от зноя — в Бордо, Нанте, Лионе и Страсбурге местные власти открыли музеи бесплатно или продлили часы работы в выходные дни. Французские СМИ называют их «островами свежести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alice Sacco / Reuters Фото: Alice Sacco / Reuters

Те, у кого климат-контроля нет, просто страдают вместе со всеми. В Брюсселе, Амстердаме и Женеве небольшие музеи закрывают залы из-за температуры воздуха внутри, достигающей 30°C. Парижский Музей Карнавале открыт только во временных выставочных залах, в них единственных есть кондиционеры. Лувр объявил о сокращении часов работы в среду-субботу: слишком тяжелые условия для посетителей и персонала.

Главная причина неготовности заключается в финансах. Многие европейские музеи расположены в исторических зданиях, которые, по словам сотрудницы французского Министерства культуры Анн Бурже, «были спроектированы для климата, которого больше не существует». Согласно опросу Сети европейских музейных организаций, проведенному в 2022 году среди 578 учреждений из 38 стран, более половины не имеют никакой климатически адаптированной инфраструктуры, а менее 10% изучали климатические риски для своего региона.

Аномальной жаре даже посвятили выставку. Так, в июне Немецкий архитектурный музей во Франкфурте открыл экспозицию под названием «СЛИШКОМ ЖАРКО: Жаркие города, новые идеи» (TOO HOT: Scorching Cities, New Ideas). В ней исследуют, как местные власти в 13 европейских городах реагируют на последствия глобального потепления и борются с последствиями жары. Она продлится до 7 февраля 2027 года.