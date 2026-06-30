Джеймс Нортон из сериала «Война и мир» сыграет Гамлета у Томаса Остермайера

Для господина Остермайера это будет первая работа по Шекспиру на английском языке. Его предыдущий «Гамлет» был поставлен в 2008 году в берлинском театре «Шаубюне» с Ларсом Эйдингером, где актер бродил среди зрителей и однажды вырвал блокнот у критика, гастролирует по миру уже 18 лет. В Лондоне режиссер известен по двум недавним хитам: «Чайке» с Кейт Бланшетт и Томом Берком и «Врагу народа» с Мэттом Смитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Война и мир» режиссера Тома Харпера, 2016

Фото: Look Out Point Кадр из сериала «Война и мир» режиссера Тома Харпера, 2016

Фото: Look Out Point

Для Нортона роль станет первой крупной шекспировской работой на сцене. Последний раз он выходил на подмостки в постановке Иво ван Хове «Маленькая жизнь» по роману Ханьи Янагихары. На экране актера сейчас можно видеть в роли Андрея Болконского в сериале «Война и мир», в «Доме Гиннессов» и экранизации «Маленьких женщин», а в ближайших планах — роль менеджера The Beatles Брайана Эпстайна в байопике Сэма Мендеса.

Продюсерами выступили театральные компании Wessex Grove и Gavin Kalin Productions. Премьера состоится осенью 2027-го в Вест-Энде. Театр и точные даты будут объявлены позднее.