Сет Роген заявил, что у Сильвестра Сталлоне за всю карьеру вышло всего четыре хороших фильма

В подкасте Funny You Ask с Айком Баринхолцем актер и шоураннер «Киностудии» прошелся по фильмографии Сталлоне, насчитывающей более 80 полнометражных картин. Среди немногих достойных картин Роген назвал «Разрушителя», тогда как «Танго и Кэш», по его мнению, фильм приятный, но не хороший. К франшизе «Рокки» он и вовсе равнодушен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Silver Pictures Фото: Silver Pictures

Разговор быстро перешел к сравнению со Шварценеггером, и здесь Роген также заявил, что у Сталлоне нет своего «Терминатора-2» или «Правдивой лжи». При этом он подчеркнул, что один только «Хищник» лучше всех его актерских работ: «Сталлоне вряд ли так же хорош, как Шварценеггер. Даже близко нет. Один только "Хищник" лучше всего, что когда-либо делал Сталлоне».

Какие именно четыре фильма имел в виду Роген, остается неясным. Зрители чаще всего называют ранние части «Рокки», «Первую кровь», «Скалолаза», «Земляка» и «Разрушителя». Между тем Сталлоне в следующем месяце исполнится 80 лет.