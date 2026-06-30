Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Реклама в «Weekend» https://www.myweekend.ru/ad
Предыдущая страница
Следующая страница

Сет Роген заявил, что у Сильвестра Сталлоне за всю карьеру вышло всего четыре хороших фильма

В подкасте Funny You Ask с Айком Баринхолцем актер и шоураннер «Киностудии» прошелся по фильмографии Сталлоне, насчитывающей более 80 полнометражных картин. Среди немногих достойных картин Роген назвал «Разрушителя», тогда как «Танго и Кэш», по его мнению, фильм приятный, но не хороший. К франшизе «Рокки» он и вовсе равнодушен.

Фото: Silver Pictures

Фото: Silver Pictures

Разговор быстро перешел к сравнению со Шварценеггером, и здесь Роген также заявил, что у Сталлоне нет своего «Терминатора-2» или «Правдивой лжи». При этом он подчеркнул, что один только «Хищник» лучше всех его актерских работ: «Сталлоне вряд ли так же хорош, как Шварценеггер. Даже близко нет. Один только "Хищник" лучше всего, что когда-либо делал Сталлоне».

Какие именно четыре фильма имел в виду Роген, остается неясным. Зрители чаще всего называют ранние части «Рокки», «Первую кровь», «Скалолаза», «Земляка» и «Разрушителя». Между тем Сталлоне в следующем месяце исполнится 80 лет.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Сильвестр Энцио Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Будущий актер вырос в неполной семье, его родители развелись, когда мальчику было 11 лет. Из-за плохого поведения его несколько раз выгоняли из разных школ, пока он не попал в специальную школу для трудных подростков. Там он начал активно заниматься спортом, а также принимал участие в театральных постановках

Сильвестр Энцио Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Будущий актер вырос в неполной семье, его родители развелись, когда мальчику было 11 лет. Из-за плохого поведения его несколько раз выгоняли из разных школ, пока он не попал в специальную школу для трудных подростков. Там он начал активно заниматься спортом, а также принимал участие в театральных постановках

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я снимался голым. Мне тогда было нечего есть, меня выставили из квартиры, и я четыре ночи подряд провел на автобусной станции, пытаясь не попасться легавым и хоть немного поспать» &lt;br>Отучившись в американском колледже в Швейцарии, Сталлоне твердо решил стать актером. Его первым актерским опытом стало участие в двух фильмах эротического содержания, за которые Сталлоне получил прозвище «Итальянский жеребец». Позднее актер объяснял подобные съемки острой нехваткой денег

«Я снимался голым. Мне тогда было нечего есть, меня выставили из квартиры, и я четыре ночи подряд провел на автобусной станции, пытаясь не попасться легавым и хоть немного поспать»
Отучившись в американском колледже в Швейцарии, Сталлоне твердо решил стать актером. Его первым актерским опытом стало участие в двух фильмах эротического содержания, за которые Сталлоне получил прозвище «Итальянский жеребец». Позднее актер объяснял подобные съемки острой нехваткой денег

Фото: AP

«Всю свою жизнь я тренировался, но как бы ты ни был умен, тебе нужен тренер. Ты должен ходить в спортзал, чтобы тебя оценивали и тобой руководили» &lt;br>Всемирная известность пришла к актеру в 1976 году. После нескольких мелких ролей Сталлоне принялся писать сценарии. Его история про боксера Рокки Бальбоа понравилась продюсерам, однако актер продал его с условием, что главная роль будет за ним

«Всю свою жизнь я тренировался, но как бы ты ни был умен, тебе нужен тренер. Ты должен ходить в спортзал, чтобы тебя оценивали и тобой руководили»
Всемирная известность пришла к актеру в 1976 году. После нескольких мелких ролей Сталлоне принялся писать сценарии. Его история про боксера Рокки Бальбоа понравилась продюсерам, однако актер продал его с условием, что главная роль будет за ним

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда я увидел полностью сведенный вариант &quot;Рокки&quot;, я сказал продюсерам, что он соберет $100 млн. Продюсеры сказали: &quot;Если он принесет такие деньги, мы купим тебе любую машину на земле&quot;. Я получил свой Mercedes 450 SEL» &lt;br>При бюджете в $1 млн фильм «Рокки» собрал $225 млн и стал одним из самых прибыльных в истории Голливуда. Кроме того, картина была выдвинута на премию «Оскар» в 10 номинациях. Фильм получил награду за лучший монтаж, лучшую режиссуру и выиграл в номинации «Лучший фильм» &lt;br>На фото: Сильвестр Сталлоне и боксер Мухаммед Али

«Когда я увидел полностью сведенный вариант "Рокки", я сказал продюсерам, что он соберет $100 млн. Продюсеры сказали: "Если он принесет такие деньги, мы купим тебе любую машину на земле". Я получил свой Mercedes 450 SEL»
При бюджете в $1 млн фильм «Рокки» собрал $225 млн и стал одним из самых прибыльных в истории Голливуда. Кроме того, картина была выдвинута на премию «Оскар» в 10 номинациях. Фильм получил награду за лучший монтаж, лучшую режиссуру и выиграл в номинации «Лучший фильм»
На фото: Сильвестр Сталлоне и боксер Мухаммед Али

Фото: AP

«Счастливая жена — счастливая жизнь. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Когда вы собираетесь поспорить, убедитесь что есть повод посерьезнее, чем пульт от телевизора» &lt;br>Сильвестр Сталлоне был женат трижды, а в прессе его часто обвиняли в легкомысленном отношении к браку &lt;br>На фото: Сильвестр Сталлоне со своей первой женой Сашей Чак

«Счастливая жена — счастливая жизнь. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Когда вы собираетесь поспорить, убедитесь что есть повод посерьезнее, чем пульт от телевизора»
Сильвестр Сталлоне был женат трижды, а в прессе его часто обвиняли в легкомысленном отношении к браку
На фото: Сильвестр Сталлоне со своей первой женой Сашей Чак

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Мир очень молод, и когда ты достигаешь определенного возраста, все считают тебя устаревшим» &lt;br>Боксер в исполнении Сталлоне появлялся на экране еще четырежды вплоть до 2006 года. И все части, кроме первой, были сняты самим Сталлоне &lt;br>На фото: кадр из фильма «Рокки-3»

«Мир очень молод, и когда ты достигаешь определенного возраста, все считают тебя устаревшим»
Боксер в исполнении Сталлоне появлялся на экране еще четырежды вплоть до 2006 года. И все части, кроме первой, были сняты самим Сталлоне
На фото: кадр из фильма «Рокки-3»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки. Но правда в том, что это не так. Я хотел бы быть хотя бы половиной его. Я был глуп. Рокки — одно из самых честных моих творений»

«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки. Но правда в том, что это не так. Я хотел бы быть хотя бы половиной его. Я был глуп. Рокки — одно из самых честных моих творений»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Помните, когда Рейган бомбил Каддафи? Он сказал: &quot;Я посмотрел Рэмбо и знаю, что делать&quot;. А потом Саддам вспомнил про Рэмбо в бункере. Я стал синонимом типа мышления. Символом» &lt;br>Еще один знаковый фильм с участием Сильвестра Сталлоне вышел в 1982 году. В картине «Первая кровь» актер сыграл ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Картина собрала более $125 млн, стала одним из лучших фильмов года и в течение шести лет получила два продолжения. Последняя на данный момент – пятая часть франшизы вышла на экраны в 2019 году

«Помните, когда Рейган бомбил Каддафи? Он сказал: "Я посмотрел Рэмбо и знаю, что делать". А потом Саддам вспомнил про Рэмбо в бункере. Я стал синонимом типа мышления. Символом»
Еще один знаковый фильм с участием Сильвестра Сталлоне вышел в 1982 году. В картине «Первая кровь» актер сыграл ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Картина собрала более $125 млн, стала одним из лучших фильмов года и в течение шести лет получила два продолжения. Последняя на данный момент – пятая часть франшизы вышла на экраны в 2019 году

Фото: WB Pictures

«Кино — это моя реальность. Когда я выхожу со студии, я вступаю в чужеродный мир, в котором мне не очень уютно» &lt;br>Сильвестр Сталлоне пробовал себя и в комедийных ролях, однако они не пользовались большой популярностью. В фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» актер сыграл сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Борновски, одинокая холостяцкая жизнь которого резко поменялась с приездом мамы

«Кино — это моя реальность. Когда я выхожу со студии, я вступаю в чужеродный мир, в котором мне не очень уютно»
Сильвестр Сталлоне пробовал себя и в комедийных ролях, однако они не пользовались большой популярностью. В фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» актер сыграл сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Борновски, одинокая холостяцкая жизнь которого резко поменялась с приездом мамы

Фото: Universal Pictures

«Когда мне было шестнадцать, моя мать, всегда считавшая, что я талантлив, отвезла меня в институт Дрексела в Филадельфии, чтобы узнать, к чему я предрасположен в жизни. После трех дней тестирования моей матери сказали: &quot;Ваш сын отлично подходит на должность водителя сортировочной машины или помощника электрика, в особенности — электрика по лифтам&quot;»

«Когда мне было шестнадцать, моя мать, всегда считавшая, что я талантлив, отвезла меня в институт Дрексела в Филадельфии, чтобы узнать, к чему я предрасположен в жизни. После трех дней тестирования моей матери сказали: "Ваш сын отлично подходит на должность водителя сортировочной машины или помощника электрика, в особенности — электрика по лифтам"»

Фото: AP / Reed Saxon

«Когда ты становишься богатым и знаменитым, тебя отсекают от реальности. Между тобой и настоящей жизнью всегда находятся люди, которые заботятся о тебе, решают твои проблемы, следят, чтобы ты был счастлив и в безопасности. А когда происходит несчастье, ты понимаешь, что никакая слава ни от чего не защищает»&lt;br>Актер на открытии ресторана «Планета Голливуд» в Москве в 1997 году

«Когда ты становишься богатым и знаменитым, тебя отсекают от реальности. Между тобой и настоящей жизнью всегда находятся люди, которые заботятся о тебе, решают твои проблемы, следят, чтобы ты был счастлив и в безопасности. А когда происходит несчастье, ты понимаешь, что никакая слава ни от чего не защищает»
Актер на открытии ресторана «Планета Голливуд» в Москве в 1997 году

Фото: AP

«Каждое утро я выползаю из кровати и спрашиваю себя: &quot;Мне действительно это нужно?&quot; И тащусь в спортзал в гараже. Это невесело, и я это ненавижу. Я занимаюсь в одиночестве, поднимаю штангу. У меня 25 разных сложных аппаратов, я один, мне хочется спать, все тело болит, и ты смотришь на них, и в каждом 160 кг, а самое тяжелое, что ты поднимал за последние восемь часов, — это подушка»

«Каждое утро я выползаю из кровати и спрашиваю себя: "Мне действительно это нужно?" И тащусь в спортзал в гараже. Это невесело, и я это ненавижу. Я занимаюсь в одиночестве, поднимаю штангу. У меня 25 разных сложных аппаратов, я один, мне хочется спать, все тело болит, и ты смотришь на них, и в каждом 160 кг, а самое тяжелое, что ты поднимал за последние восемь часов, — это подушка»

Фото: AP

«Я врожденный критик — себя и всего на свете, и у меня на все есть свое мнение. Я должен его иметь. Тому, кто не имеет своего мнения, стоит уехать в Тибет и распевать там мантры» &lt;br>12 июня 2011 года Сильвестр Сталлоне был официально включен в Международный зал боксерской славы за заслуги в популяризации бокса

«Я врожденный критик — себя и всего на свете, и у меня на все есть свое мнение. Я должен его иметь. Тому, кто не имеет своего мнения, стоит уехать в Тибет и распевать там мантры»
12 июня 2011 года Сильвестр Сталлоне был официально включен в Международный зал боксерской славы за заслуги в популяризации бокса

Фото: AP / Rusty Kennedy

«Я — стереотип, и ничего не могу с этим поделать» &lt;br>В августе 2010 года в прокат вышел фильм «Неудержимые», в котором Сильвестр Сталлоне сыграл главную роль, а также был автором сценария и режиссером. За первые две недели проката фильм собрал в США $64,9 млн, а в течение пяти лет картина обзавелась двумя продолжениями. Благодаря Сталлоне на одном экране впервые собрались вместе звезды боевиков 80-х и 90-х, среди которых Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Брюс Уиллис и другие

«Я — стереотип, и ничего не могу с этим поделать»
В августе 2010 года в прокат вышел фильм «Неудержимые», в котором Сильвестр Сталлоне сыграл главную роль, а также был автором сценария и режиссером. За первые две недели проката фильм собрал в США $64,9 млн, а в течение пяти лет картина обзавелась двумя продолжениями. Благодаря Сталлоне на одном экране впервые собрались вместе звезды боевиков 80-х и 90-х, среди которых Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Брюс Уиллис и другие

Фото: Lions Gate Films Inc.

«Если окинуть взглядом свою жизнь, готов спорить, о 80% своих поступков вы пожалеете. Но жизнь — это и есть ошибки» &lt;br>В последние годы Сильвестр Сталлоне пробует себя не только в качестве актера и режиссера, рисует картины в духе экспрессионизма. В ноябре 2013 года актер представил выставку своих картин в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

«Если окинуть взглядом свою жизнь, готов спорить, о 80% своих поступков вы пожалеете. Но жизнь — это и есть ошибки»
В последние годы Сильвестр Сталлоне пробует себя не только в качестве актера и режиссера, рисует картины в духе экспрессионизма. В ноябре 2013 года актер представил выставку своих картин в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Сильвестр Сталлоне всегда был в хорошей физической форме, но в отличие от своего приятеля-конкурента Арнольда Шварценеггера (слева), всерьез занялся тренировками только к 30 годам

Сильвестр Сталлоне всегда был в хорошей физической форме, но в отличие от своего приятеля-конкурента Арнольда Шварценеггера (слева), всерьез занялся тренировками только к 30 годам

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Сильвестру Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук. Однако актер отказался от этой должности

В декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Сильвестру Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук. Однако актер отказался от этой должности

Фото: Olivier Douliery / EPA-EFE / POOL / Vostock Photo

В 2019 году вышел фильм со Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь». Он рассказывает о дальнейшей жизни ветерана войны Джона Рэмбо, который, пытаясь забыть свое военное прошлое, вынужден снова взяться за оружие, чтобы спасти приемную дочь, похищенную мексиканским преступным картелем

В 2019 году вышел фильм со Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь». Он рассказывает о дальнейшей жизни ветерана войны Джона Рэмбо, который, пытаясь забыть свое военное прошлое, вынужден снова взяться за оружие, чтобы спасти приемную дочь, похищенную мексиканским преступным картелем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В СМИ актера часто называют Слай (Sly, производное от его полного имени; с английского — «хитрый»). В 2005 году актер основал мужской журнал Sly и возглавил его редакцию. Вышло несколько номеров, в которых особое внимание уделялось вопросам сохранения хорошей физической формы. В 2011 году запустил линию одежды, аксессуаров и парфюмерии для мужчин под маркой Sly

В СМИ актера часто называют Слай (Sly, производное от его полного имени; с английского — «хитрый»). В 2005 году актер основал мужской журнал Sly и возглавил его редакцию. Вышло несколько номеров, в которых особое внимание уделялось вопросам сохранения хорошей физической формы. В 2011 году запустил линию одежды, аксессуаров и парфюмерии для мужчин под маркой Sly

Фото: Michael Perez / AP

Несмотря на преклонный возраст, актер продолжает сниматься в кино. В 2023 году на экраны выйдет четвертая часть боевика «Неудержимые» &lt;br>На фото: Сталлоне с партнером по съемочной площадке Джейсоном Стетхемом

Несмотря на преклонный возраст, актер продолжает сниматься в кино. В 2023 году на экраны выйдет четвертая часть боевика «Неудержимые»
На фото: Сталлоне с партнером по съемочной площадке Джейсоном Стетхемом

Фото: страница Expendables Franchise в соцсети

Следующая фотография
1 / 20

Сильвестр Энцио Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Будущий актер вырос в неполной семье, его родители развелись, когда мальчику было 11 лет. Из-за плохого поведения его несколько раз выгоняли из разных школ, пока он не попал в специальную школу для трудных подростков. Там он начал активно заниматься спортом, а также принимал участие в театральных постановках

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я снимался голым. Мне тогда было нечего есть, меня выставили из квартиры, и я четыре ночи подряд провел на автобусной станции, пытаясь не попасться легавым и хоть немного поспать»
Отучившись в американском колледже в Швейцарии, Сталлоне твердо решил стать актером. Его первым актерским опытом стало участие в двух фильмах эротического содержания, за которые Сталлоне получил прозвище «Итальянский жеребец». Позднее актер объяснял подобные съемки острой нехваткой денег

Фото: AP

«Всю свою жизнь я тренировался, но как бы ты ни был умен, тебе нужен тренер. Ты должен ходить в спортзал, чтобы тебя оценивали и тобой руководили»
Всемирная известность пришла к актеру в 1976 году. После нескольких мелких ролей Сталлоне принялся писать сценарии. Его история про боксера Рокки Бальбоа понравилась продюсерам, однако актер продал его с условием, что главная роль будет за ним

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Когда я увидел полностью сведенный вариант "Рокки", я сказал продюсерам, что он соберет $100 млн. Продюсеры сказали: "Если он принесет такие деньги, мы купим тебе любую машину на земле". Я получил свой Mercedes 450 SEL»
При бюджете в $1 млн фильм «Рокки» собрал $225 млн и стал одним из самых прибыльных в истории Голливуда. Кроме того, картина была выдвинута на премию «Оскар» в 10 номинациях. Фильм получил награду за лучший монтаж, лучшую режиссуру и выиграл в номинации «Лучший фильм»
На фото: Сильвестр Сталлоне и боксер Мухаммед Али

Фото: AP

«Счастливая жена — счастливая жизнь. Мне потребовалось 30 лет, чтобы до этого допереть. Когда вы собираетесь поспорить, убедитесь что есть повод посерьезнее, чем пульт от телевизора»
Сильвестр Сталлоне был женат трижды, а в прессе его часто обвиняли в легкомысленном отношении к браку
На фото: Сильвестр Сталлоне со своей первой женой Сашей Чак

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Мир очень молод, и когда ты достигаешь определенного возраста, все считают тебя устаревшим»
Боксер в исполнении Сталлоне появлялся на экране еще четырежды вплоть до 2006 года. И все части, кроме первой, были сняты самим Сталлоне
На фото: кадр из фильма «Рокки-3»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки. Но правда в том, что это не так. Я хотел бы быть хотя бы половиной его. Я был глуп. Рокки — одно из самых честных моих творений»

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

«Помните, когда Рейган бомбил Каддафи? Он сказал: "Я посмотрел Рэмбо и знаю, что делать". А потом Саддам вспомнил про Рэмбо в бункере. Я стал синонимом типа мышления. Символом»
Еще один знаковый фильм с участием Сильвестра Сталлоне вышел в 1982 году. В картине «Первая кровь» актер сыграл ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Картина собрала более $125 млн, стала одним из лучших фильмов года и в течение шести лет получила два продолжения. Последняя на данный момент – пятая часть франшизы вышла на экраны в 2019 году

Фото: WB Pictures

«Кино — это моя реальность. Когда я выхожу со студии, я вступаю в чужеродный мир, в котором мне не очень уютно»
Сильвестр Сталлоне пробовал себя и в комедийных ролях, однако они не пользовались большой популярностью. В фильме «Стой! Или моя мама будет стрелять» актер сыграл сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Борновски, одинокая холостяцкая жизнь которого резко поменялась с приездом мамы

Фото: Universal Pictures

«Когда мне было шестнадцать, моя мать, всегда считавшая, что я талантлив, отвезла меня в институт Дрексела в Филадельфии, чтобы узнать, к чему я предрасположен в жизни. После трех дней тестирования моей матери сказали: "Ваш сын отлично подходит на должность водителя сортировочной машины или помощника электрика, в особенности — электрика по лифтам"»

Фото: AP / Reed Saxon

«Когда ты становишься богатым и знаменитым, тебя отсекают от реальности. Между тобой и настоящей жизнью всегда находятся люди, которые заботятся о тебе, решают твои проблемы, следят, чтобы ты был счастлив и в безопасности. А когда происходит несчастье, ты понимаешь, что никакая слава ни от чего не защищает»
Актер на открытии ресторана «Планета Голливуд» в Москве в 1997 году

Фото: AP

«Каждое утро я выползаю из кровати и спрашиваю себя: "Мне действительно это нужно?" И тащусь в спортзал в гараже. Это невесело, и я это ненавижу. Я занимаюсь в одиночестве, поднимаю штангу. У меня 25 разных сложных аппаратов, я один, мне хочется спать, все тело болит, и ты смотришь на них, и в каждом 160 кг, а самое тяжелое, что ты поднимал за последние восемь часов, — это подушка»

Фото: AP

«Я врожденный критик — себя и всего на свете, и у меня на все есть свое мнение. Я должен его иметь. Тому, кто не имеет своего мнения, стоит уехать в Тибет и распевать там мантры»
12 июня 2011 года Сильвестр Сталлоне был официально включен в Международный зал боксерской славы за заслуги в популяризации бокса

Фото: AP / Rusty Kennedy

«Я — стереотип, и ничего не могу с этим поделать»
В августе 2010 года в прокат вышел фильм «Неудержимые», в котором Сильвестр Сталлоне сыграл главную роль, а также был автором сценария и режиссером. За первые две недели проката фильм собрал в США $64,9 млн, а в течение пяти лет картина обзавелась двумя продолжениями. Благодаря Сталлоне на одном экране впервые собрались вместе звезды боевиков 80-х и 90-х, среди которых Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис, Брюс Уиллис и другие

Фото: Lions Gate Films Inc.

«Если окинуть взглядом свою жизнь, готов спорить, о 80% своих поступков вы пожалеете. Но жизнь — это и есть ошибки»
В последние годы Сильвестр Сталлоне пробует себя не только в качестве актера и режиссера, рисует картины в духе экспрессионизма. В ноябре 2013 года актер представил выставку своих картин в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Сильвестр Сталлоне всегда был в хорошей физической форме, но в отличие от своего приятеля-конкурента Арнольда Шварценеггера (слева), всерьез занялся тренировками только к 30 годам

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В декабре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил Сильвестру Сталлоне пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук. Однако актер отказался от этой должности

Фото: Olivier Douliery / EPA-EFE / POOL / Vostock Photo

В 2019 году вышел фильм со Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь». Он рассказывает о дальнейшей жизни ветерана войны Джона Рэмбо, который, пытаясь забыть свое военное прошлое, вынужден снова взяться за оружие, чтобы спасти приемную дочь, похищенную мексиканским преступным картелем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В СМИ актера часто называют Слай (Sly, производное от его полного имени; с английского — «хитрый»). В 2005 году актер основал мужской журнал Sly и возглавил его редакцию. Вышло несколько номеров, в которых особое внимание уделялось вопросам сохранения хорошей физической формы. В 2011 году запустил линию одежды, аксессуаров и парфюмерии для мужчин под маркой Sly

Фото: Michael Perez / AP

Несмотря на преклонный возраст, актер продолжает сниматься в кино. В 2023 году на экраны выйдет четвертая часть боевика «Неудержимые»
На фото: Сталлоне с партнером по съемочной площадке Джейсоном Стетхемом

Фото: страница Expendables Franchise в соцсети

Смотреть