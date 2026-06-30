Все новое — не забытое старое

У ценителей киноискусства эти выходные и вечера последующих за ними будних дней могут быть очень насыщенными. Самые интересные из новинок этой недели относятся к ретроспективному прокату — и пропустить нельзя ничего.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000

Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000

Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment

«Мементо» Режиссер Кристофер Нолан О чем фильм: Леонард (Гай Пирс) ищет убийц своей жены, но расследование усложняется тем фактом, что у него редкая форма амнезии: он напрочь забывает то, что было 15 минут назад. Кто снял: Кристофер Нолан, будущий реформатор супергеройского кино, космофантастики и военной драмы, а также, возможно, единственный современный режиссер, имя которого гарантирует высокие кассовые сборы. На что похоже: на рядовой детективный триллер про амнезию, но написанный и смонтированный так, как будто мы никогда прежде с подобным не сталкивались. С годами этот эффект не потерялся. Кому понравится: тем, кому нравится собирать пазлы и разгадывать головоломки, не выходя из кинозала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Следующая фотография 1 / 7 Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment Кадр из фильма «Мементо». Режиссер Кристофер Нолан, 2000 Фото: I Remember Productions LLC, Summit Entertainment

«Госфорд-парк» Режиссер Роберт Олтман О чем фильм: в пасмурный ноябрьский день 1932 года гости поместья Госфорд-парк обнаруживают владельца имения мертвым. Под подозрением — все. Кто снял: мастер многофигурных полотен («Нэшвилл», «Короткий монтаж», «Военно-полевой госпиталь М. Э. Ш.»), в которых легко дышится без главного героя и драматургического центра тяжести. На что похоже: поскольку автором сценария выступил английский драматург Джулиан Феллоуз, то невооруженным взглядом можно заметить схожесть с другой его работой — легендарным сериалом «Аббатство Даунтон». Кому понравится: ценителям английских детективов, а также внимательным зрителям, способным не отвлекаться от просмотра и запоминать имена действующих лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Следующая фотография 1 / 8 Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films Кадр из фильма «Госфорд-парк». Режиссер Роберт Олтман, 2001 Фото: USA Films, Capitol Films

«Клео от 5 до 7» Режиссер Аньес Варда О чем фильм: певица Флоранс по прозвищу Клео (Коринн Маршан) полтора часа гуляет по Парижу и встречается со знакомыми и незнакомыми людьми, дожидаясь результатов анализа, который скажет, есть у нее рак или нет. Кто снял: Аньес Варда, одна из величайших режиссеров французской новой волны (и, как и все лучшие ее авторы, не считавшая себя частью общего движения), остававшаяся в профессии и на гребне популярности вплоть до своей смерти в 2019 году. На что похоже: на летнюю прогулку в такой день, когда жара может смениться грозой — а может и нет. Кому понравится: тем, кого в новой волне раздражают излишняя ироничность и разбрасывание словами и именами, характерные для фильмов Трюффо и Годара тех лет.