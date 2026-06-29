Семья погибшего музыканта Оливера Три запустила фонд его памяти

Инициатива получила название Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, фонд создан для поддержки творческих проектов с расчетом проработать не менее 50–100 лет. По словам организаторов, идею гранта Оливер вынашивал еще при жизни: он хотел, чтобы деньги шли не на покупку оборудования и не на обучение, а на аренду техники и зарплаты людям, которые помогают художникам создавать работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amy Harris / Invision / AP Фото: Amy Harris / Invision / AP

Миссия фонда сформулирована так: «Оливер считал, что самый ценный способ для художников овладеть ремеслом не учеба, а практическая работа в творчестве». Гранты смогут получить авторы, работающие в музыке, кино, инсталляции и перформансе. Каждый год совет фонда будет рассматривать заявки и распределять средства — в зависимости от бюджета это может быть один крупный проект или несколько небольших.

Деньги фонда поступают от проданных вещей музыканта и пожертвований. Условия подачи заявок, суммы грантов и сроки будут объявлены позднее на сайте.

Оливер Три погиб в авиакатастрофе 14 июня в Рио-де-Жанейро, когда два вертолета столкнулись в воздухе. Ему было 32 года.