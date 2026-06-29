В Торонто установили плавучий супермаркет к чемпионату мира

Полноценный магазин с чипсами, лапшой быстрого приготовления, тигровым бальзамом и рулонами туалетной бумаги на полках плавает в акватории гавани Торонто, в 18 м от берега. Хоть он и работает круглосуточно, но фактически ничего не продает: это арт-инсталляция Global Convenience («Глобальный магазин»), созданная местными художниками Тревором Уитли и Космо Дином совместно со студией Puncture Design.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @puncturedesign Фото: @puncturedesign

Проект посвящен роли Торонто как города-хозяина Чемпионата мира по футболу 2026 года. Авторы вдохновлялись идеей о том, что магазины на углу — особое место для межкультурного общения: там слышно множество языков, встречаются незнакомые люди. Чемпионат мира, по их мысли, работает так же.

Инсталляция привлекла не только зрителей с берега. На прошлой неделе один из горожан заплыл к магазину и застрял, его пришлось спасать пожарным. Другой успел нанести на стены граффити. Художники отнеслись к этому философски: по словам Уитли, раз магазин стоит в одном из самых густонаселенных городов Северной Америки, городская жизнь все равно найдет к нему дорогу.

Инсталляция проработает до октября.