Дуа Липа открыла в Порту библиотеку запрещенных книг

Manifesto Library («Библиотека манифеста») разместилась в знаменитом португальском книжном магазине Livraria Lello – в новом культурном зале, спроектированном архитектором и лауреатом Притцкеровской премии Алвару Сиза Виейра. Коллекция из ста книг организована вокруг четырех тем: власть, контроль, голос и память. Среди них – «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Преступник» Реджинальда Дуэйна Беттса, книга комика Тревоя Ноя «Бесцветный», сборник стихов Рупи Каур «Молоко и мед», «Девятнадцать минут» Джоди Пиколт и другие. Многие книги подборки были запрещены или ограничены в обороте из-за тем расы, гендера и идентичности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arturo Holmes / Getty Images Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Библиотека стала проектом книжного клуба Service95, который Дуа Липа основала в 2021 году. «Эта библиотека – посвящение книгам, которые исчезли, писателям, чья смелость обличает власть и контроль, и читателям, которые отказываются подчиняться чужим запретам», – заявила певица.

Открытие прошло в рамках международного книжного фестиваля Babell – City of Books; на церемонии присутствовали Салман Рушди, Ольга Токарчук и другие авторы, чьи книги вошли в коллекцию. Библиотека станет постоянной частью магазина.