«Хотелось создать ощущение светности»

Галерея AZART открыла ее в начале июня, спустя год после ухода художницы из жизни. Weekend попросил Ирину Горлову, куратора экспозиции и близкого друга Ани Жёлудь, вместе пройти по залам. А под занавес задал несколько вопросов о былом и будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» в Центре современного искусства AZART Фото: Катя Анохина Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Следующая фотография 1 / 12 Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» в Центре современного искусства AZART Фото: Катя Анохина Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART Экспозиция выставки «Аня Желудь. Не тот горизонт» Фото: Василии? Буланов / пресс-служба галереи AZART

О встраивании и достраивании

«Прямо на входе мы решили поставить «Автопортрет» Ани. Он не показывался публике с 2016 года, хранился у художницы и потом был приобретен коллекционером Сергеем Александровым. Кстати, в экспозиции много вещей из его коллекции. И он ее второй куратор. А архитектор экспозиции Алексей Подкидышев придумал для него подиум — вышло очень торжественно.

Хотя, признаюсь, поначалу идея с подиумом вызвала у меня большие сомнения. Для Ани нехарактерны круглые формы. Но для нее был нехарактерен и спор с окружающим пространством, ей была чужда идея его перестройки, она умела вписываться в архитектуру. И у нас получилось тут что-то подобное: такое объединяющее решение — когда округлая форма подиума перекликается с округлыми же сводами пространства галереи. Возникла своеобразная точка сборки.

О растворении и музеефикации

Тема выставки звучит как «Дом и дорога». Придумала ее Наталия Опалева (меценат и коллекционер, директор Музея AZ и Центра современного искусства AZART.— Weekend) в самом начале работы над выставкой — на нашей первой встрече год назад. И мы с Сергеем Александровым как-то это приняли, поняли и подхватили. Ане действительно были важны эти сюжеты. И вот во входном пространстве у нас есть работа, на которой нет человека, но есть вещи — одежда, «тряпки», как называла Аня. Она считала, что художник, работая с вещами, как бы растворяется в них, становится человеком, которого в пространстве работы нет. Есть вещи, но и они уже теряют опору, плывут в голубоватом фоне.

Чуть приземляют всю эту идею ящики слева от подиума. Они сразу и про музеефикацию творчества, и про тему дороги. В этих ящиках когда-то в Русский музей привезли на посмертную экспозицию работы московского художника Арона Буха. И Аня расписала их, впечатлив куратора Александра Боровского настолько, что он выставил результат на лестнице Мраморного дворца, в котором была организована выставка. И тут тема дороги, движения и творчества получает своеобразный поворот, каковым были и эти самые ящики в пространстве экспозиции классического музея.

О доме и бездонности

В зале справа от входа говорим о домашнем пространстве. Название выставки «Не тот горизонт» повторяет название поздней серии работ Ани — 2020 года. Но сама тема горизонта ведь очень многозначна: она про некое пространство обзора, видимости. И говоря о доме, мы показываем то, что называется «ближний круг»: с чего у нее все начиналось, как она начинала писать то, что ее окружало. Тут уместно вспомнить про любовь Ани к очень простым предметам — шкафам, ящикам, чемоданам,— и вот уже опять намек на движение, а точнее, на состояние ожидания, после которого движение наступает.

Здесь же появляются объекты из керамики, которой она пыталась заниматься в начале творчества. В ее понимании было совершенно необходимо приносить людям пользу, и она это выражала через вот эти горшки. Она так и говорила в интервью в 2013 году: «Горшок нужен всем». И хотела их лепить. Но потом наступило осознание прикладного характера подобного творчества, а она хотела заниматься именно искусством. Там возникли вот эти объекты, у которых нет дна,— произошло движение к скульптуре. Так появился керамический телевизор с дырой в 2006-м.

И рядом нам показалось уместным дать снятые Аней видео. Они как раз о том, что ее окружало в ее доме и в ближайших его пределах — за окнами. Живописные работы здесь о том же — о соседях, в них еще появляются люди, что потом станет совсем невозможным. Но уже есть и узнаваемые вещи — бутылки, майка, лук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аня Желудь. Бутылки. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Две скульптуры. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Майка соседа. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Лук. 2009 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Гаражи. 2005 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Счеты. 2000-е Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Горизонт. 2017 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Дом. 2014 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Человек, которого нет. 2005 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Дорога. 2017 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Стиральная доска. 2000-е Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Картина с галошами. 2004 Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Из серии «Домашняя археология». 2014 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Следующая фотография 1 / 13 Аня Желудь. Бутылки. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Две скульптуры. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Майка соседа. 2005 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Лук. 2009 Фото: из коллекции Музея AZ Аня Желудь. Гаражи. 2005 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Счеты. 2000-е Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Горизонт. 2017 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Дом. 2014 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Человек, которого нет. 2005 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Дорога. 2017 Фото: Из коллекции Сергея Александрова Аня Желудь. Стиральная доска. 2000-е Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Картина с галошами. 2004 Фото: Из коллекции Фаины Балаховской Аня Желудь. Из серии «Домашняя археология». 2014 Фото: Из коллекции Сергея Александрова

О ковриках и калейдоскопе

В этом разделе выставки есть пейзажи. Но это работы 2000 года, невероятная, многослойная пастель. Тогда художница бросает учебу в Санкт-Петербургском художественном училище им. Н.К. Рериха, потому что понимает, что академическое рисование ее совсем не привлекает. И она уезжает в Крым писать пейзажи и начинает обретать свою манеру, превращая предметы, да хотя бы коврики на бельевых веревках у соседей, в абстракт и ландшафт.

На следующей стене мы собрали разные Анины образы — и композиционно, и по колориту. Вышел такой калейдоскоп: тут и монохромные вещи из проекта «Домашняя археология», и серая ее серия, и розовые работы, и линейные цветы 2010–2020-х годов — в коробочках.

О формах металла

Пестроту сменяет белизна — чтобы перейти в другой зал выставки, мы снова оказываемся у подиума, но видим его под другим углом, чем от входа. И у нас в поле зрения, вдалеке по сторонам, нет никаких работ. Это было для меня очень важно. Мы смотрим на полупрозрачную конструкцию подиума, и в поле нашего зрения минимальное количество вещей и белое пространство. Но постепенно оно раскрывается. Сначала мы видим гаражи, еще из 2000-х годов, и работу из 2020-го «Не тот горизонт».

Тут и виды из ее дома, и его очертания. На этот дом в деревне Аринино в Подмосковье у нее были большие надежды — там она хотела сделать арт-резиденцию для художников, такое пространство искусства, зачаток музея современного искусства.

Мы идем дальше по экспозиции и замечаем, как жмется к горизонту этот ее дом, как стремится исчезнуть, как художница пытается его удержать. Мы видим, как растекается и растворяется свет, сменяясь бесцветным пространством, как скругляются линии.

И вот Аня находит этот материал — арматуру: длинные линии, круглое сечение. Теперь у нее линейны и предметы, которые в прошлом зале были наполнены цветом. Но потом в них появляется что-то пугающее — цветы из бетона и арматуры молчат о неволе. Мочалка из металла словно царапает, мир вокруг — колючий, острый, опасный.

О прекрасном без тени

Когда мы устанавливали финальную инсталляцию «Студия художника» — это работа 2024 года, и ее, кстати, нигде раньше не показывали,— мы больше всего стремились к тому, что от нее был минимум теней. Хотелось получить сияющий рисунок, скругленные, гармонизирующие очертания. Думалось о переходе в прекрасный, бесплотный мир, на пути к которому Аню уже ничто не держало.

Конечно, я работала над этой выставкой со щемящим чувством. Но хотелось создать ощущение какой-то яркости, светности, ясного пространства. Хотелось, чтобы в конце не звучала безнадежность, а возникало ощущение общения с прекрасным художником, который оставил замечательный след.

При всем драматизме того, что с Аней происходило, мне не хотелось говорить о ее болезнях, трагедии безнадежности, в которую она себя погружала. Но хотелось показать ее совершенно особый взгляд на вещи и ее качества настоящего художника.

P. S. О желании замедлиться и погрузиться

Недавно вы курировали «НИИ Архив» для «Винзавода». Современное искусство решила само себя задокументировать. Но не рановато ли?

Это интерес к исследованию, а не к архивации. То есть попытка сравнить времена, состояния, сопоставить то, как разные художники их проживали и переживали. Ну и вообще — бывает время разбрасывать камни и время собирать. Вот сейчас второе, хочется замедлиться и погрузиться.

Опять же «НИИ Архив» — локальная история, а перед ней мы делали выставку про журнал «А—Я» в Центре «Зотов». И вот она требовала большой работы, зато привела к обнаружению неожиданных связей и параллелей в разных эпохах.

Спрошу про «Веретьево», где вы сейчас работаете. Что это за опыт для вас?

«Веретьево» — многоликое. Там есть старая территория, которая формировалась в течение 20 лет и хранит объекты со времен существовавшего там, но покинутого пионерского лагеря — вроде гипсовых пионеров.

Второе пространство появилось в 2021 году, когда Александр Бродский спроектировал свою тропу, делясь размышлениями о романтике, о связи человека с природой. И вот эта тропа совершенно перевернула в том числе и мое отношение к работе с ландшафтом. Когда я в первый раз попала на нее, я поняла, что это — одно из мест, куда хочется возвращаться.

Третью территорию именуют иногда зоопарком, но я зову садом Святого Франциска. Там же олени, маралы живут как цари среди березовой рощи. Там вы оказываетесь в пространстве даже не релакса, но свободного творчества.

Я, когда меня пригласили, начала с того, что разобралась с первой территорией: появились этикетки возле объектов, был записан аудиогид, чтобы людям стало интереснее, понятнее, насколько там все неслучайно. Ну и дальше постоянно возникают какие-то вызовы вроде синего сарая, который не хотелось сносить, а потому мы превратили его в садовый павильон и провели в нем сначала выставку того же Бродского, потом Леонида Тишкова. Вообще, наша мечта — увлечь как можно больше художников, чтобы они создавали работы для «Веретьево», связанные именно с этим местом.

В Дубне по соседству вы тоже этой зимой поработали...

Объединенный институт ядерных исследований — дружеская институция, там Андрей Гнатюк, создатель «Веретьево», трудился в юности. Он меня познакомил с их творческой командой, и когда они открывали новое выставочное пространство, родилась идея привезти туда экспозицию Франциско Инфанте. И в начале марта мы ее открыли. Кстати, она работает до 27 июля.

Записала Анна Черникова