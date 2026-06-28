Обнаженная Модильяни ушла за рекордные для Европы 63,9 млн долларов

На торгах Sotheby’s в Лондоне коллекция британского миллиардера Джо Льюиса установила рекорд для одноавторских продаж в Европе: 25 лотов принесли в совокупности $392,6 млн, это почти вдвое больше предварительной оценки в $200 млн. Лишь один лот не нашел покупателя — это картина Эдгара Дега 1880 года, стоимость которой была от $3,95 млн до $5,27 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing / Getty Images Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing / Getty Images

Главным лотом вечера стала работа Амедео Модильяни «Nu assis au collier» («Сидящая обнаженная в ожерелье»), созданная в 1917–1918 годах: ее оценивали от $60,6 млн, но в итоге она ушла за $63,9 млн. Льюис приобрел ее на Christie’s в 1995 году за $12,4 млн.

Второй по цене работой стал портрет Люсьена Фрейда «Sleeping By The Lion Carpet» («Спящая возле ковра со львом») 1995–1996 годов с его моделью Сью Тилли — ее продали за $38,8 млн. Портрет венской светской дамы Герты Фельшёваньи кисти Густава Климта (1902) ушел за $47,9 млн, его купил азиатский частный коллекционер. Картину Рене Магритта «La belle promenade» («Прекрасная набережная»), не выставлявшуюся почти 60 лет, продали за $21,2 млн при изначальной стоимости в $5,2 млн.