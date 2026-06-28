Google вложил 75 млн долларов в киностудию A24 для разработки ИИ-инструментов

Киностудия будет работать с подразделением Google DeepMind над разработкой новых инструментов для кинематографистов. A24 предоставят доступ к исследованиям и механизмам DeepMind, при этом корпорация не получает доступа к контентной библиотеке и данным студии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

«Новые инструменты не будут похожи на генерацию контента по запросу, которая вызывает у людей дискомфорт»,— заявил Скотт Белски, курирующий техподразделение A24 Labs. Он объяснил, что ИИ-технологии будут использованы в работе над раскадровками, чтобы ускорить производство фильмов.

A24 — площадка, запустившая карьеру многих молодых режиссеров: «Леди Бёрд», «Лунный свет», «Всё, везде и сразу», «Марти Великолепный» и недавний кассовый хит «Закулисье реальности» ютубера Кейна Парсонса были сняты при поддержке независимой киностудии. Variety подмечает, что сделка с Google может повлечь репутационные риски: примерно половина молодых зрителей до 30 лет считает, что ИИ навредит кинематографу.