Про Jay-Z выпустят документальный сериал

Проект выйдет под названием «Jay-Z In 8» («Джей-Зи в восьми сериях»). Продюсер Рик Рубин выступит режиссером сериала и возьмет у рэпера интервью о его музыке, текстах, жизненном опыте и творческом процессе. Исполнительными продюсерами стали сам Jay-Z (Шон Картер), Дэниел Калуя и Рубин. На YouTube вышел тизер к предстоящему сериалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Smith / Reuters Фото: Lee Smith / Reuters

У Рубина и Шона Картера давняя история сотрудничества: в 2003 году Рубин спродюсировал его трек «99 Problems» для альбома «The Black Album».

Анонс сериала выходит на фоне насыщенного года для Jay-Z. В мае он вернулся на сцену как хедлайнер фестиваля Roots Picnic — с хитами, редкими песнями из дискографии и звездными гостями: Бини Сигелом, Freeway, Memphis Bleek, Джазмин Салливан и другими. В июле он займет стадион «Янки» на три ночи, чтобы отметить 30-летие «Reasonable Doubt» и 25-летие «The Blueprint». На осень запланированы два юбилейных концерта Jay-Z 30 — 10 сентября в Париже и 23 октября в Лос-Анджелесе.

Сериал выйдет на HBO этой осенью, точную дату пока не сообщают.