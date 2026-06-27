Папа Лев XIV выпустит книгу ранних проповедей и писем

15 сентября 2026 года выйдет книга «Freedom Under Grace: Reflections On The Spiritual Tradition That Formed Me» — первый сборник текстов Роберта Фрэнсиса Превоста, нынешнего папы Льва XIV, отобранных им самим после избрания на престол. Книга выйдет в издательстве Penguin Random House.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV на площади Святого Петра в Ватикане, 24 июня 2026

Фото: Yara Nardi / Reuters Папа Лев XIV на площади Святого Петра в Ватикане, 24 июня 2026

Фото: Yara Nardi / Reuters

В сборник вошли проповеди, обращения и письма из 12 лет службы Превоста генеральным приором ордена августинцев, проходившей с 2001 по 2013 год. Изначально книга была опубликована в Италии Ватиканским издательством под названием «Liberi sotto la Grazia» и переводится на несколько языков.

В основе сборника — убеждение, которое определило жизнь Превоста: «Человека определяет не то, чем он владеет и что знает, а то, что он любит». Книга предлагает описание первого папы римского из США в его собственных словах, написанных задолго до того, как кто-либо мог предположить его будущую роль.