Картину Рембрандта отреставрировали после цензурирования анонимным автором

При реставрации полотна «Пустите детей приходить ко Мне», написанного в 1620-х голландским мастером, выяснилось, что неизвестный автор намеренно изменил оригинал: заменил тюрбан на голове одного из персонажей традиционным нидерландским мягким колпаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репродукция полотна

Фото: Wikimedia Commons Репродукция полотна

Фото: Wikimedia Commons

Картина изображает разнородную толпу вокруг Христа, благословляющего детей. Помимо человека в тюрбане Рембрандт включил в сцену представителей иудейской и христианской традиций. Сюжет основан на Евангелии от Луки и посвящен теме терпимости: Иисус упрекает учеников, не позволявших родителям приносить к нему детей.

Искусствовед Эндрю Грэм-Диксон считает, что картина отражает личную позицию художника. В 1626–1627 годах, когда Рембрандт начал работу над полотном, его родной Лейден переживал гуманитарный кризис: в разгар Тридцатилетней войны в город хлынули тысячи беженцев — только за один год около десяти тысяч человек. «Рембрандт изображает Христа, принимающего детей и семьи. Это было крайне спорно: многие в Лейдене не хотели их принимать. Но это больше, чем просто картина. Это выражение моральной позиции Рембрандта»,— говорит Грэм-Диксон.

Позднейший анонимный автор, судя по всему, не понял или не принял замысел: он убрал тюрбан, одел обнаженного ребенка в толпе и грубовато дописал незавершенный передний план. Реставрация сняла все эти наслоения, вернув картине оригинальный облик.

Помимо художественной ценности, полотно оказалось личным документом: исследования показали, что Рембрандт изобразил на нем своих родителей и себя в образе юноши, тянущегося вперед, чтобы увидеть чудо.

Картина была обнаружена в 2014 году на немецком аукционе, где значилась как анонимная нидерландская живопись XVII века. 1 июля Sotheby’s выставит ее на торги в Лондоне с оценочной стоимостью £8–12 млн. С 27 июня полотно можно увидеть впервые в восстановленном виде в галерее Sotheby’s.