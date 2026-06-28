Школьница перевела аудиогид Римских терм на латынь и уговорила Стивена Фрая его озвучить

Флоранс Голдинг из лондонской школы для девочек Godolphin and Latymer побывала на экскурсии в Римских термах в Бате, археологическом комплексе I века н. э. на юго-западе Англии. Там она обнаружила, что аудиогид доступен на 13 языках, включая мандаринский, украинский и японский, но не на латыни. «Если где и нужен латинский гид, то именно здесь»,— решила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Школьница перевела текст самостоятельно, в свободное время у себя в комнате, не рассказывая о своем занятии ни учителям, ни родителям. Затем нашла агента Стивена Фрая и написала ему письмо с предложением озвучить перевод. Фрай согласился и записал гид примерно за час.

«Он вошел и сразу заговорил о греках и римлянах. Читал крайне бегло, я бы так никогда не смогла»,— говорит Флоранс. Впрочем, в паре мест она все же поправила его произношение, и он принял замечания.

Фрай назвал идею восхитительной и признался, что рад видеть, как молодые люди все активнее интересуются античным миром. Аудиогид уже доступен на сайте Римских терм вместе с письменной версией перевода.

Римские термы в Бате расположены на территории Англии, в графстве Сомерсет. Комплекс построен около 60–70 годов н. э. вокруг горячих источников и включает Большой бассейн с зеленоватой термальной водой, Священный источник и руины храма богини Сулис-Минервы. В античности он служил общественной баней для всех свободных граждан.