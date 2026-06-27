Disney заработал рекордные 3 млрд долларов за 2026 год

Выручку обеспечили сразу несколько хитов: «История игрушек — 5» (уже свыше $367 млн), «Дьявол носит Prada — 2» ($677,6 млн, при этом обе части перешагнули отметку в $1 млрд), «Звездные войны: Мандалорец и Грогу» ($323 млн), мультфильм «Прыгуны» ($372 млн) и «На помощь!» ($94 млн). В статистику включены и успехи 2025 года: среди них — «Аватар: Огонь и пепел» и «Зверополис-2». Все релизы Disney в 2026 году открывались на первом месте в прокате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из мультфильма «История игрушек 5», 2026

Фото: Pixar Animation Studios Кадр из мультфильма «История игрушек 5», 2026

Фото: Pixar Animation Studios

Disney удерживает мировое лидерство уже девять раз за последние десять лет. До конца года студию ждут еще несколько крупных релизов: экранизация «Моана» по одноименному мультфильму (10 июля), «Созвездие пса» Ридли Скотта (28 августа), мультфильм «Билли и мир магии» (25 ноября) и «Мстители: Доктор Дум» (18 декабря).