Приложение позволит увидеть извержение Везувия в дополненной реальности

Археологический парк Помпеи представил Portyl — приложение дополненной реальности, позволяющее увидеть древний город накануне и в момент катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э. Посетители могут наблюдать, как темнеет небо над форумом, смотреть театральные постановки и бои гладиаторов в амфитеатре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

С помощью воздушного лазерного сканирования, фотограмметрии и генеративного ИИ команда Histoury Inc. воссоздала комнаты, мебель и сцены быта. Цифровые реконструкции накладываются на реальное пространство через геозонирование по GPS. До 15 июля приложение бесплатно, затем свободными останутся базилика, квадропортик и внешний вид амфитеатра. Полный доступ к форуму, театральному району и другим объектам обойдется в €15, аренда планшета с контентом — в €20. Платформа доступна и удаленно.

Директор парка Габриэль Цухтригель назвал внедрение ИИ решающим поворотным моментом и исключительной возможностью для демократизации знаний. Однако он предупредил: «Существует риск, что технология попадет в замкнутый круг, создавая контент ради самого контента, без реальной связи с научными исследованиями». Город Помпеи, погребенный под пеплом в результате извержения, унесшего жизни порядка 2 тыс. человек, раскапывается с XVIII века. Цифровую модель строили при участии Университета Салерно и Миланского политехнического университета.