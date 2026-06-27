Нетронутый город майя найден в джунглях Мексики

Совместная словенско-мексиканская экспедиция обнаружила в биосферном заповеднике Калакмуль неизвестный ранее город, скрывавшийся под лесным покровом больше тысячи лет. Поселение, получившее название Минанбе («Дороги нет»), осталось полностью нетронутым — исследователи не нашли на нем следов мародерства.

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Археологи во главе с Иваном Шпрайцем добирались до места пять километров с мачете через джунгли, а затем на квадроциклах. «За последние три года это первое место, которое мы обнаружили в нетронутом виде»,— отметил Шпрайц. Главным объектом стал пирамидальный храм высотой 13 метров в стиле Рио?Бек с хорошо сохранившейся каменной кладкой и крутыми лестницами. Среди 14 алтарей и стел особо выделены плита со сценой обезглавливания и календарной датой, соответствующей 849 году н. э., а также алтарь с иероглифами конца VII века, изображающий правителя в головном уборе из перьев.

По мнению ученых, такие надписи говорят о том, что город активно существовал в позднеклассический период вплоть до Х века. Обнаружить памятник площадью около 15 гектаров с площадями, дворцами, террасами и каналами помогло воздушное лазерное сканирование (LiDAR). Открытие продолжает многолетние изыскания команды, которая в 2013 году нашла в том же районе крупный центр Чактун.