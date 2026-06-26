«Венера» Рубенса засияла после снятия векового лака

Картина «Венера и Купидон» Питера Пауля Рубенса после 18-месячной реставрации вернулась в мадридскую галерею Тиссена-Борнемисы. До 13 сентября обновленное полотно 1610–1611 годов занимает зал №19 постоянной экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VCG Wilson / Corbis / Getty Images Фото: VCG Wilson / Corbis / Getty Images

Реставраторы убрали потемневший лаковый слой, сильно искажавший цветопередачу. Как отметили в музее, сама краска за четыре века сохранилась хорошо, но для стабилизации работы пришлось укрепить несколько участков холста, что позволило «восстановить оригинальные цвета, использованные художником». Технические исследования раскрыли детали метода мастера. Инфракрасная рефлектография показала четкий подготовительный рисунок, а рентгенограмма зафиксировала важное изменение: в ранней версии Венера в отражении смотрела прямо на зрителя, но в финале отвела взгляд влево.

Это полотно — копия утраченного Тициана, оригинал которого художник видел в Италии или Бельгии. На связь с испанской королевской коллекцией, пропавшей после Наполеоновских войн, указывают жемчужный браслет и кольцо на пальце богини. В собрании мастера находилось свыше 30 копий и восемь оригиналов венецианца.