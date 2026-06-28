Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера

Ударный кратер, расположенный в австралийском регионе Пилбара, сформировался около 3 млрд лет назад, выяснили ученые из Университета Кертина. Это единственное сохранившееся свидетельство подобной катастрофы архейской эры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Kirkland / Curtin University Фото: Chris Kirkland / Curtin University

Чтобы положить конец научным спорам, исследователи применили комбинацию двух инновационных методов. Они проанализировали микроскопические зерна циркона, которые перекристаллизовались от жара и приобрели скелетообразную форму, характерную для лунных кратеров. Параллельно был изучен возраст апатита, заполнившего трещины в породе после удара. Обе датировки совпали.

Профессор Крис Киркленд назвал это сочетание методов «неопровержимой уликой». «Это редкая возможность заглянуть в бурные процессы, сформировавшие раннюю Землю»,— подчеркнул он. В тот период планета представляла собой водный мир с тусклым Солнцем, где уже зарождалась примитивная жизнь, а бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Кратер старше предыдущего рекордсмена, также найденного в Австралии, почти на 800 млн лет.